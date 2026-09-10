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Poland v Argentina: FIFA U-20 Women's World CupGetty Images Sport

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Apakah "Pengaruh Maroko" Menyelamatkan Infantino? Para Lawan Mengubah Rencana dari Menjatuhkan Menjadi "Memangkas Kuku"

FEATURES
Morocco
World Cup
Maroko

Rabat menjadi kata kunci dalam pemilihan FIFA

Hanya tiga pekan lalu, menggulingkan Gianni Infantino dari singgasana FIFA tampak hanya soal waktu. Namun di balik pintu-pintu tertutup ruang pertemuan di Rabat dan Nyon, seluruh perhitungan berbalik arah. Presiden yang oleh para penentangnya dianggap sudah tamat itu kembali dengan mengungkap jaringan loyalitas yang ia bangun selama sepuluh tahun, sebuah jaringan yang oleh sebagian pihak digambarkan "tak tergoyahkan", dan hari ini menjamin baginya suara yang cukup untuk bertahan.

Perubahan dramatis ini tidak menyisakan pilihan bagi kubu oposisi Eropa selain mengubah medan pertempuran. Setelah sebelumnya tujuannya adalah menjatuhkan pria paling berkuasa dalam sepak bola, kini tujuan baru itu lebih realistis sekaligus lebih berbahaya: bukan menjatuhkan Infantino, melainkan memangkas cengkeraman kursi kepresidenan itu sendiri dan melucuti wewenang absolutnya.

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  • Keyakinan bahwa segalanya telah berakhir

    Kantor berita "Reuters" mengutip seorang sumber sepakbola global yang mengetahui diskusi rahasia antara para pejabat tinggi, yang mengatakan: "Tiga pekan lalu, saya mengira dia sudah tamat. Yang tidak saya sadari adalah betapa kokohnya hubungan yang ia bangun setelah sepuluh tahun berkuasa, yang hampir mustahil untuk dipatahkan."

    Infantino yang berusia 56 tahun menghadapi tantangan terbesar dalam kariernya tahun ini setelah runtuhnya usulannya yang kontroversial untuk menjual saham 20% dari kompetisi-kompetisi FIFA, termasuk Piala Dunia, kepada para investor dari sektor swasta.

    Rencana yang digambarkan sebagai bom itu memicu kemarahan besar, di mana Konfederasi Sepakbola Eropa "UEFA", Asia, dan Konfederasi Sepakbola Amerika Utara dan Tengah "CONCACAF" memimpin kampanye menuntut pergantian kepemimpinan FIFA, dan sejumlah asosiasi Eropa menarik dukungan mereka untuk pemilihan ulangnya, yang terakhir adalah Prancis pada hari Kamis lalu.

    Meski Sekretaris Jenderal FIFA Mattias Grafström menggambarkan apa yang terjadi sebagai "rangkaian peristiwa yang menyedihkan dan memalukan", ia mengumumkan dukungan penuhnya kepada Infantino usai pertemuan krisis di Rabat, sebagai isyarat jelas bahwa krisis langsung mulai mereda.

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  • Hitung-hitungan 211 suara: Dilema Eropa

    Kekuatan sesungguhnya dari Infantino terletak pada sistem pemilihan FIFA. Dalam kongres FIFA, setiap asosiasi nasional dari 211 asosiasi yang ada memiliki satu suara yang setara, yang berarti bahwa menjatuhkan sang presiden membutuhkan aliansi global yang jauh melampaui suara 55 anggota UEFA.

    Di sinilah letak bahayanya perhitungan bagi para lawannya, karena berhadapan dengan sang presiden dan kalah justru bisa memperkuat cengkeramannya alih-alih melemahkannya.

    Salah satu sumber berkomentar: "Saya rasa arah situasi telah berubah. Kini menjadi sangat berbahaya bagi UEFA untuk mengikuti pemungutan suara dan tidak menang."

  • Tak ada pesaing: Al-Khelaifi mundur

    Hingga kini, belum muncul satu pun pesaing yang mampu menggalang dukungan global menjelang pemilihan Maret mendatang, sementara batas akhir pencalonan adalah 18 November.

    Sejumlah tokoh sepak bola terkemuka menilai bahwa Nasser Al-Khelaifi, presiden klub Paris Saint-Germain, merupakan salah satu dari sedikit sosok yang mampu membentuk aliansi antarbenua yang diperlukan untuk mengalahkan Infantino. Namun, ia sepenuhnya menepis kemungkinan itu melalui juru bicaranya, yang menyatakan bahwa dirinya "tidak berambisi, tidak berniat, dan tidak berkeinginan untuk menduduki kursi presiden FIFA".

    Adapun nama lain yang beredar, Victor Montagliani, presiden Concacaf, menegaskan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri tanpa jaminan yang cukup untuk menang. Peluang tetap terbuka bagi kemunculan kandidat kejutan dari Afrika atau Asia.

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  • Loyalitas negara-negara kecil dan kartu truf Maroko

    Di sisi lain, Infantino masih mendapat dukungan solid dari blok-blok besar di luar Eropa. Di Oseania, Steve Laigle, presiden Asosiasi Kaledonia Baru, menegaskan: "Sebagian besar presiden asosiasi Oseania telah menyatakan dukungan mereka kepada Tuan Infantino, dan kami akan mendukungnya sampai akhir. Ketika kami membuat janji dan setia kepada seseorang, kami tetap setia kepadanya sampai akhir."

    Suasana serupa juga terjadi di Afrika, di mana mayoritas menilai bahwa keberlanjutan dukungan akan mengarah pada peningkatan pendanaan pengembangan. Maroko, salah satu asosiasi paling berpengaruh di benua itu, termasuk di antara para pendukung terbuka Infantino, di tengah laporan — yang dibantah oleh FIFA — tentang janji untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 di Casablanca sebagai imbalan atas mempertahankan dukungan Afrika, hal yang tidak dikomentari oleh Asosiasi Sepak Bola Maroko.

  • Rencana alternatif: Memangkas wewenang presiden

    Di hadapan situasi buntu ini, sebagian pihak oposisi mulai mempelajari rencana alternatif, yakni mengubah struktur manajemen FIFA itu sendiri alih-alih mengganti presiden.

    Dua sumber mengungkapkan bahwa para pejabat tengah mengkaji pengurangan wewenang yang terpusat di kursi kepresidenan dan mendistribusikannya kembali ke Sekretariat Jenderal, serta memperketat pengawasan atas keputusan-keputusan strategis dan komersial besar.

    Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo, yang telah mencabut kepercayaannya terhadap Infantino dengan mengatakan "Kepercayaan yang diberikan kepada presiden FIFA telah rusak", menegaskan bahwa pembagian kekuasaan kini telah menjadi bagian dari perdebatan di dalam UEFA.

    Diallo menambahkan: "Proyek ini tidak bisa hanya bersifat Eropa semata, tetapi harus mencakup seluruh benua. Tugas kita sekarang adalah memastikan munculnya sebuah program dan seorang kandidat, kemudian berupaya menjamin kemenangan keduanya".

    Pemilihan presiden FIFA dijadwalkan berlangsung di ibu kota Maroko, Rabat, pada 18 Maret 2027, dalam sebuah pertarungan yang bisa berubah dari upaya menggulingkan Infantino menjadi pertarungan untuk menjinakkannya.

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