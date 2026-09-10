Hanya tiga pekan lalu, menggulingkan Gianni Infantino dari singgasana FIFA tampak hanya soal waktu. Namun di balik pintu-pintu tertutup ruang pertemuan di Rabat dan Nyon, seluruh perhitungan berbalik arah. Presiden yang oleh para penentangnya dianggap sudah tamat itu kembali dengan mengungkap jaringan loyalitas yang ia bangun selama sepuluh tahun, sebuah jaringan yang oleh sebagian pihak digambarkan "tak tergoyahkan", dan hari ini menjamin baginya suara yang cukup untuk bertahan.

Perubahan dramatis ini tidak menyisakan pilihan bagi kubu oposisi Eropa selain mengubah medan pertempuran. Setelah sebelumnya tujuannya adalah menjatuhkan pria paling berkuasa dalam sepak bola, kini tujuan baru itu lebih realistis sekaligus lebih berbahaya: bukan menjatuhkan Infantino, melainkan memangkas cengkeraman kursi kepresidenan itu sendiri dan melucuti wewenang absolutnya.

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