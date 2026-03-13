FC Barcelona tampaknya telah memasukkan Pedro Neto, yang bisa dimainkan di berbagai posisi, dari FC Chelsea ke dalam daftar calon pemain baru untuk posisi sayap penyerang musim depan. Hal ini dilaporkan oleh Mundo Deportivo.
Apakah penasihat menjadi keunggulan utama? Barcelona tampaknya mengincar bintang FC Chelsea
Dengan demikian, klub Catalan tersebut berencana merekrut seorang penyerang tengah, seorang bek tengah, dan seorang pemain sayap, di mana Neto dapat mengisi posisi kedua sayap serang maupun posisi penyerang tengah, sehingga menjadi alternatif yang sempurna bagi Lamine Yamal dan Raphinha.
Hal positif bagi Barca: Agen Neto, Jorge Mendes, memiliki hubungan yang sangat baik dengan klub di bawah pimpinan direktur olahraga Deco, meskipun pihak Catalan sejauh ini hanya mengamati situasi pemain timnas Portugal berusia 26 tahun tersebut, yang kabarnya memiliki klausul pelepasan.
Laporta meragukan transfer besar-besaran untuk Barcelona
Namun, masih dipertanyakan apakah klub yang masih mengalami kesulitan finansial ini mampu membiayai transfer sebesar itu dalam waktu dekat. Bos klub Joan Laporta mengungkapkan keraguannya mengenai hal ini, seperti yang ia singgung baru-baru ini.
"Menurut saya, perpanjangan kontrak dengan para pemain kunci kami sama seperti merekrut pemain baru," jelasnya di El Chiringuito. Namun, prioritasnya kemungkinan besar tetap lebih pada pencarian pengganti Robert Lewandowski.
- Getty Images Sport
Penasihat Haaland mengungkapkan "kekaguman yang besar terhadap Barcelona"
Kontrak pemain asal Polandia itu akan berakhir pada musim panas nanti; jika ia tidak memperpanjang kontraknya, Julian Alvarez dari Atletico Madrid atau Erling Haaland dari Manchester City disebut-sebut sebagai calon penggantinya.
Kedua pemain tersebut tidak akan datang dengan harga murah, dan setidaknya dalam kasus Haaland, tampaknya tidak ada niat sama sekali untuk memperkuat tim asuhan pelatih Hansi Flick mulai musim depan.
Menanggapi rumor tersebut, konsultan Haaland, Rafaela Pimenta, mengatakan kepada El Chringuito: "Kami sangat menghormati dan mengagumi Barcelona, tetapi tidak ada kontak sama sekali - baik dengan Erling Haaland maupun dengan manajemen Barcelona - terkait potensi transfer."
Wanita berusia 53 tahun itu menjelaskan: "Pemain tersebut telah memperpanjang kontraknya beberapa bulan yang lalu. Dia sangat bahagia di Manchester City, segalanya berjalan sangat baik baginya, dan kami benar-benar tidak memiliki apa pun untuk dibicarakan mengenai transfer selama segalanya berjalan baik di Manchester City."
Pedro Neto terikat kontrak dengan Chelsea hingga 2031
Sementara itu, Pedro Neto juga masih terikat kontrak jangka panjang dengan Chelsea; ia menandatangani kontrak selama tujuh tahun setelah pindah dari Wolverhampton dengan nilai transfer 60 juta euro pada musim panas 2024. Pada musim ini, Neto telah mencetak sepuluh gol dan memberikan enam assist dalam 42 pertandingan resmi bersama Chelsea.
Pedro Neto: Statistik Musim 2025/26
Lomba Pertandingan Gol Umpan Liga Premier 28 5 4 Liga Champions 7 - 1 Piala EFL 4 1 1 Piala FA 3 4 -