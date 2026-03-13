Apakah penasihat menjadi keunggulan utama? Barcelona tampaknya mengincar bintang FC Chelsea

Kontrak pemain asal Polandia itu akan berakhir pada musim panas nanti; jika ia tidak memperpanjang kontraknya, Julian Alvarez dari Atletico Madrid atau Erling Haaland dari Manchester City disebut-sebut sebagai calon penggantinya.

Kedua pemain tersebut tidak akan datang dengan harga murah, dan setidaknya dalam kasus Haaland, tampaknya tidak ada niat sama sekali untuk memperkuat tim asuhan pelatih Hansi Flick mulai musim depan.

Menanggapi rumor tersebut, konsultan Haaland, Rafaela Pimenta, mengatakan kepada El Chringuito: "Kami sangat menghormati dan mengagumi Barcelona, tetapi tidak ada kontak sama sekali - baik dengan Erling Haaland maupun dengan manajemen Barcelona - terkait potensi transfer."

Wanita berusia 53 tahun itu menjelaskan: "Pemain tersebut telah memperpanjang kontraknya beberapa bulan yang lalu. Dia sangat bahagia di Manchester City, segalanya berjalan sangat baik baginya, dan kami benar-benar tidak memiliki apa pun untuk dibicarakan mengenai transfer selama segalanya berjalan baik di Manchester City."