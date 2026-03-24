Apakah penantian selama 30 tahun untuk meraih trofi akhirnya berakhir?! Aston Villa diprediksi akan meraih gelar ganda yang mengesankan, sementara mantan beknya menjelaskan cara mencegah kepergian Unai Emery

Villa terakhir kali meraih trofi bergengsi pada tahun 1996, saat mereka menjuarai Piala Liga. Tiga dekade kemudian, rencana mereka adalah mengakhiri masa paceklik tersebut dengan gemilang. Kemajuan positif telah dicapai hingga babak perempat final Liga Europa.

Setelah berhasil masuk ke dalam persaingan lima besar dalam beberapa musim terakhir, rencananya adalah menghindari kompetisi tingkat kedua di Eropa. Namun, mereka tergelincir ke peringkat keenam dalam klasemen Liga Premier musim lalu dan harus puas dengan itu.

Emery adalah kandidat ideal untuk memimpin Villa menapaki jalur kompetisi Eropa yang kini mereka jalani, sebagai pemenang empat kali kompetisi tersebut. Ia juga pernah membawa Arsenal ke final Liga Europa selama masa jabatannya yang kurang berkesan selama 18 bulan sebagai manajer The Gunners.

The Villans dianggap sebagai favorit untuk meraih gelar tersebut pada musim 2025-26 - di tengah persaingan dari tim-tim seperti Porto, Nottingham Forest, dan Real Betis - dan basis penggemar yang setia sangat ingin merasakan kembali sensasi kemenangan itu.