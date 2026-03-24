Apakah penantian selama 30 tahun untuk meraih trofi akhirnya berakhir?! Aston Villa diprediksi akan meraih gelar ganda yang mengesankan, sementara mantan beknya menjelaskan cara mencegah kepergian Unai Emery
Emery telah empat kali menjuarai Liga Europa
Villa terakhir kali meraih trofi bergengsi pada tahun 1996, saat mereka menjuarai Piala Liga. Tiga dekade kemudian, rencana mereka adalah mengakhiri masa paceklik tersebut dengan gemilang. Kemajuan positif telah dicapai hingga babak perempat final Liga Europa.
Setelah berhasil masuk ke dalam persaingan lima besar dalam beberapa musim terakhir, rencananya adalah menghindari kompetisi tingkat kedua di Eropa. Namun, mereka tergelincir ke peringkat keenam dalam klasemen Liga Premier musim lalu dan harus puas dengan itu.
Emery adalah kandidat ideal untuk memimpin Villa menapaki jalur kompetisi Eropa yang kini mereka jalani, sebagai pemenang empat kali kompetisi tersebut. Ia juga pernah membawa Arsenal ke final Liga Europa selama masa jabatannya yang kurang berkesan selama 18 bulan sebagai manajer The Gunners.
The Villans dianggap sebagai favorit untuk meraih gelar tersebut pada musim 2025-26 - di tengah persaingan dari tim-tim seperti Porto, Nottingham Forest, dan Real Betis - dan basis penggemar yang setia sangat ingin merasakan kembali sensasi kemenangan itu.
Bisakah Aston Villa mengakhiri puasa gelar dengan meraih gelar Liga Europa?
Mantan bintang Villa, Dunne, yakin bahwa Liga Champions akan kembali ke West Midlands musim depan. Dalam wawancara eksklusif dengan GOAL melalui BetVictor Online Casino, pemain asal Irlandia itu menjawab ketika ditanya apakah tiket ke kompetisi tersebut akan diraih melalui Liga Premier, Liga Europa, atau keduanya: “Kemungkinan besar keduanya. Saya pikir mereka mengalami penurunan performa di liga dan situasinya mulai terlihat sedikit kacau, tapi hasil di pertengahan pekan [kemenangan 2-0 atas Lille] dan kemudian hasil melawan West Ham mengubah suasana di sekitar tim, itulah keyakinan itu, dan saya pikir fakta bahwa baik Liverpool maupun Chelsea sedang mengalami kesulitan saat ini—mereka sepertinya tidak bisa konsisten dalam penampilan atau hasil—memberikan dorongan bagi Villa.
“Ketika mereka memiliki starting 11 terbaik mereka—[Youri] Tielemans sudah kembali—begitu mereka mendapatkan starting 11 terbaik mereka kembali, mereka lebih dari mampu finis di empat atau lima besar. Saya pikir mereka cukup kuat dan saya tidak berpikir mereka perlu memaksakan diri di Liga Europa dengan mengganti-ganti pemain dan mengubah susunan tim terlalu sering. Saya pikir mereka akan mempertahankan skuad yang cukup seimbang, baik 11 atau 14 pemain, hingga akhir musim dan itu seharusnya cukup.
“Saya pikir mereka akan memenangkan Liga Europa dan saya berharap mereka minimal finis di posisi kelima di Liga Premier, jadi Liga Champions sangat penting karena mereka perlu mempertahankan Emery dan saya pikir itulah yang dia inginkan.”
Berapa lama lagi Emery akan tetap menjabat di Villa Park?
Emery terikat kontrak dengan Villa hingga 2029. Ia telah melatih klub-klub seperti Sevilla, Arsenal, Villarreal, dan Paris Saint-Germain, namun dikabarkan akan memimpin klub besar lainnya di masa mendatang.
Villa berharap dapat memenuhi ambisi pria berusia 54 tahun tersebut, dengan mantan presiden operasi sepak bola klub - Monchi - baru-baru ini mengatakan kepada Mundo Maldini: “Dia sudah pernah di PSG dan Arsenal. Saya tidak yakin, tetapi jika Anda mengatakan itu akan menjadi Madrid, Barcelona, atau United, saya tidak tahu.
“Saya tahu dia bahagia di Birmingham dan dia bahagia di Aston Villa. Dia memiliki kualifikasi untuk melatih pemain kelas atas dan dia sudah melakukannya. Dia bisa melakukannya. Dia memiliki kemampuan untuk mengeluarkan yang terbaik dari setiap pemain. Saya telah menyaksikan langsung betapa sistematis dan rajinnya dia dalam persiapan. Hal itu membuahkan hasil dalam 95 persen kasus.
“Tahun ini rumit, karena kami harus melewati pasar transfer yang sulit. Beban finansial menjadi beban besar. Dalam sebulan terakhir, mereka kehilangan Tielemans, [Boubacar] Kamara, dan [John] McGinn, semua pemain kunci. Mereka rata-rata bermain 45 atau 50 pertandingan.
“Tujuan prioritasnya haruslah lolos ke Liga Champions. Mereka telah menjalani musim yang luar biasa, ditambah dengan kegembiraan di Liga Europa. Skuad telah menerima pesan tersebut. Jika Anda berbicara dengan [Ollie] Watkins, [Ezri] Konsa, McGinn, atau [Matty] Cash, mereka sedang berada di masa keemasan.”
Jadwal Pertandingan Aston Villa 2025-26: Pertandingan di Liga Eropa dan Liga Premier
Villa sedang bersiap untuk menghadapi tim Serie A, Bologna, di babak perempat final Liga Europa — dengan lawatan ke Italia yang akan menjadi agenda berikutnya setelah jeda internasional berakhir.
Mereka kemudian akan menjalani tujuh pertandingan Liga Premier - dimulai dengan lawatan ke Forest pada 12 April - dan akan berupaya keras untuk memastikan keunggulan enam poin atas Chelsea yang berada di peringkat keenam serta kelompok tim yang mengejar tiket Liga Champions tetap terjaga.