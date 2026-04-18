VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN
Apakah partisipasi di Piala Dunia pun terancam? FC Bayern München mengumumkan cedera yang dialami bintang penyerangnya

FC Bayern München harus bermain tanpa pemain tim nasional Serge Gnabry di fase akhir musim ini.

Pemain penyerang tersebut mengalami robekan pada otot adduktor di paha kanannya, demikian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis klub asal Munich, seperti yang diumumkan oleh juara bertahan tersebut pada Sabtu malam. Klub memperkirakan ia akan absen dalam waktu yang cukup lama.

  • Pemain berusia 30 tahun itu masih masuk dalam susunan pemain inti pada leg kedua perempat final melawan Real Madrid Rabu lalu, namun diganti setelah sekitar satu jam dan digantikan oleh Jamal Musiala. Saat itu, belum ada tanda-tanda bahwa ia mengalami cedera.

    Serge Gnabry absen dalam laga FC Bayern melawan VfB Stuttgart

    Gnabry dipastikan absen dalam laga Bundesliga mendatang melawan VfB Stuttgart, di mana juara Bundesliga berkali-kali itu bisa memastikan gelar juara lebih awal jika berhasil meraih satu poin. Namun, belum jelas berapa lama ia akan absen setelah itu.

    Gnabry juga masuk dalam rencana pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, untuk Piala Dunia musim panas ini di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Apakah pemain berusia 30 tahun ini harus khawatir tentang partisipasinya dalam turnamen tersebut (11 Juni hingga 19 Juli) juga masih belum jelas.

