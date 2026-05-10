Setelah beberapa pekan terakhir yang diwarnai banyak gol, FC Bayern München kembali mencatatkan clean sheet dalam kemenangan yang diraih dengan susah payah atas VfL Wolfsburg. Namun, hal itu takkan terwujud tanpa penampilan gemilang kiper Jonas Urbig; tanpa penyelamatannya, sang juara mungkin saja sudah tertinggal jauh saat jeda babak pertama. Pasalnya, tim yang berpotensi terdegradasi dari kota otomotif itu pun berhasil menciptakan banyak peluang bagus yang mengejutkan saat menghadapi Bayern dalam 45 menit pertama.
Diterjemahkan oleh
Apakah para pendahulunya di FC Bayern pernah mengalami kegagalan karena hal itu? Mengapa bahkan kemenangan yang tampak biasa saja di Wolfsburg mampu menonjolkan kejeniusan Vincent Kompany
Ketika ditanya mengenai alasan di balik kelemahan pertahanan saat ini, pemain muda Tom Bischof dengan mengejutkan bersedia berbagi informasi kepada Sky setelah kemenangan 1-0: "Selalu buruk jika kebobolan begitu banyak gol dan menghadapi begitu banyak peluang lawan. Sayangnya, saya baru-baru ini menyaksikan beberapa pertandingan dari luar: Dasar-dasar dalam melakukan tekanan balik, yaitu langsung mengejar lawan begitu kehilangan bola, belakangan ini kurang kami terapkan." Tak lama kemudian, ia menambahkan: "Saya tidak selalu langsung terlibat dalam beberapa minggu terakhir, saya hanya melihatnya dari luar. Karena itu, kami sering harus menempuh jarak yang tidak perlu. Jika kami melakukan tekanan balik yang cepat, kami mencetak banyak gol. Sayangnya, kami sekarang kebobolan banyak gol."
Sekarang, pernyataan Bischof bisa diartikan sebagai sesuatu yang jujur dan penuh percaya diri. Namun, bahwa seorang pemain berusia 20 tahun yang belum menjadi pemain inti, di tahun pertamanya di Bayern, dengan begitu bersedia mengkritik secara terbuka, cukup mengejutkan. Terlebih lagi, Bischof sendiri secara tidak langsung mengesampingkan dirinya dari sebagian besar pengamatannya yang kritis, karena di Wolfsburg ia baru kembali bermain di lapangan untuk pertama kalinya dalam empat minggu setelah mengalami robekan serat otot dan dua kali duduk di bangku cadangan selama 90 menit.
Maka wajar jika pertanyaan pertama kepada pelatih Bayern, Vincent Kompany, adalah untuk mengklarifikasi apakah kritik Bischof itu benar. Reaksi Kompany: Senyuman lebar dan tenang, tetapi juga pernyataan yang sangat jelas: "Tidak, tentu saja tidak. Dia adalah pemain muda dan telah membuat kesalahan dalam wawancara ini." Kata-kata yang tidak biasa, mengingat kritik terbuka terhadap para pemainnya biasanya merupakan hal tabu bagi Kompany. Namun, cara dia bereaksi itulah yang sekali lagi membuktikan di mana, selain prestasi yang secara murni sepak bola dapat dikaitkan dengannya selama masa jabatannya di Säbener Straße, terletak salah satu kejeniusan terbesar sang pelatih asal Belgia: Dia memiliki bakat untuk selalu menemukan nada yang tepat dalam berinteraksi dengan para pemainnya, bahkan dalam situasi yang tidak menyenangkan. Dan dengan itu, dia memiliki keunggulan dibandingkan kebanyakan pelatih lain, sesuatu yang hanya bisa dipelajari oleh mereka dalam batas tertentu.
Tanggapan Kompany terhadap wawancara luar biasa Bischof terdengar tegas, namun tidak menggurui. Tanggapannya konsisten, namun jauh dari kesan kontroversial atau dramatis. Dia hanya tersenyum mengabaikannya. Dan bahkan ketika dia membantah pendapat pemainnya dengan sudut pandangnya sendiri, dia melakukannya dengan tenang: "Masalahnya bukan karena kurangnya kemauan untuk melakukan tekanan balik; dengan cara itu, kamu tidak bisa memenangkan pertandingan. Intinya adalah, kamu tidak selalu harus memutuskan hasil pertandingan dalam 10 atau 15 menit pertama. Itu tidak selalu mungkin. Kami memulai dengan baik selama sepuluh menit, lalu kehilangan kesabaran. Kamu bisa melakukan tekanan balik satu, dua, atau tiga kali, tapi pada akhirnya kaki-kaki akan lelah. Saya rasa kami melakukannya jauh lebih baik di babak kedua, dan itu berkat cara kami menguasai bola." Jadi, tidak lagi perlu sering-sering melakukan tekanan balik dengan cepat, karena bola lebih lama berada di barisan kami.
- Getty Images
Apa yang membuat Vincent Kompany lebih unggul daripada para pendahulunya di FC Bayern
Sulit dijelaskan, tetapi secara intuitif justru terasa lebih nyata, apa yang menjadi kekuatan Kompany dalam hal-hal semacam ini. Bayangkan saja, jika pendahulunya di FC Bayern, Julian Nagelsmann dan Thomas Tuchel, langsung dihadapkan pada kritik seorang pemain terhadap gaya permainan tim mereka sendiri. Sangat bisa dibayangkan bahwa mereka akan mengalami kesulitan. Bukan karena substansi masalahnya, tetapi karena cara mereka merespons terkadang tidak selaras seperti yang bisa dilakukan Kompany. "Tom adalah anak yang hebat. Tapi ini langsung setelah pertandingan dan saya memiliki pandangan yang lebih luas," kata pelatih FCB itu kemudian. Selesai, topik ditutup.
Jika reaksi Kompany terhadap pernyataan Bischof sama-sama dapat diprediksi dan luar biasa, kedua kata sifat yang sebenarnya bertolak belakang ini juga berlaku untuk seluruh malam Sabtu Bayern di Volkswagen Arena yang penuh sesak. Dengan gelar juara sudah lama di kantong dan kekecewaan pahit akibat tersingkir dari Liga Champions tiga hari sebelumnya masih terasa, wajar jika Bayern sedikit kehilangan inspirasi di Wolfsburg. Namun, betapa tim peringkat ke-16 itu mampu mengganggu tim yang saat ini mungkin merupakan tim terbaik kedua di Eropa, hal itu tetaplah luar biasa.
"Mereka bisa saja mencetak lima gol, itu sama sekali tidak bagus dari kami," kata Bischof menganalisis babak pertama. "Sepuluh menit pertama masih oke, di situ kami juga melihat bagaimana kami bisa menciptakan peluang, tapi kemudian kami tidak melanjutkan permainan seperti itu." Sebaliknya, Wolfsburg berulang kali muncul dengan berbahaya di depan gawang Munich, namun Urbig yang tampil luar biasa selalu siap menghalau. "Cara Manu (Neuer, red.) selalu menjaga gawang saat mendapat kesempatan sungguh luar biasa," puji Bischof kepada kipernya.
FC Bayern München dikejutkan oleh VfL Wolfsburg pada babak pertama
Sementara itu, Bayern hanya sesekali berhasil mengancam pertahanan kompak Wolfsburg. Harry Kane memiliki peluang terbesar lewat tendangan penalti, namun kakinya sedikit tergelincir saat mencoba mencetak gol pada menit ke-36 dan gagal. Hal ini cukup mengejutkan, mengingat ini adalah penalti pertama yang gagal dieksekusi Kane dalam 25 percobaan di Bundesliga. Namun, entah bagaimana, hal ini juga bisa diprediksi. "Dengan Harry, kita sebenarnya selalu yakin dia akan mencetaknya. Tapi dia juga boleh saja gagal sesekali," kata Bischof.
Setelah meraih gelar juara pada 19 April, Bayern telah menampilkan babak pertama yang sangat lemah dalam dua pertandingan Bundesliga sebelumnya melawan Mainz 05 (4:3) dan Heidenheim (3:3), dan hal itu tidak berbeda saat melawan Wolfsburg. Perbedaannya: Kali ini tidak ada pertandingan melawan Paris Saint-Germain yang menanti, sehingga Kompany tidak melakukan rotasi pemain secara ekstrem. Kane, Michael Olise, dan Joshua Kimmich, tiga pemain lapangan yang mungkin paling penting, masuk dalam starting eleven, berbeda dengan saat melawan Mainz dan Heidenheim.
Karena tetap saja hampir tidak ada yang berjalan lancar, suasana di ruang ganti pasti sangat buruk. Bahwa di babak kedua terjadi peningkatan yang signifikan seperti di Mainz dan melawan Heidenheim, memang sudah bisa diduga. Namun, hal itu juga luar biasa. "Saya juga menghormati reaksi tim. Tidak mudah untuk bangkit dan hampir membalikkan segalanya. Kami melakukannya lagi hari ini di babak kedua," puji Kompany. Dieter Hecking, pelatih lawan, juga sependapat dengannya. Apa yang telah dilakukan lawannya "bersama Bayern musim ini berada di level yang berbeda. Tentu saja ada lebih banyak orang yang terlibat selain Vincent, tapi kita harus mengucapkan selamat atas performa yang ditunjukkan Bayern setiap pekan. Hari ini pun tidak bisa dianggap remeh bahwa mereka, setelah kekalahan seperti itu (melawan PSG, red.), tetap menjaga tekanan tinggi terhadap kami dan memberikan segalanya untuk memenangkan pertandingan ini. Itu layak mendapat pujian," kata Hecking.
- Getty Images Sport
Pihak FC Bayern tidak mau mendengar soal skenario yang mengkhawatirkan
Setelah babak kedua dimulai, Bayern tiba-tiba tampil jauh lebih agresif, langsung mengurung Wolfsburg, dan hampir tidak memberi ruang bernapas bagi tuan rumah. Ancaman gol kini tak lagi jarang terjadi, dan hasilnya adalah gol kemenangan yang luar biasa dari Olise (56'). Di sini pun: Dapat diprediksi, tapi luar biasa. Sang pesulap serangan bergerak dari sisi kanan ke dalam, seperti yang sering dilakukannya. Ia melepaskan tendangan melengkung ke sudut jauh, dengan kaki kirinya yang kuat, seperti yang sering dilakukannya. Dan seperti biasa, bola masuk tepat di sudut gawang. Sebuah gol luar biasa, yang bagi pemain berbakat luar biasa seperti Olise, entah bagaimana sudah hampir menjadi hal biasa. "Michael telah menetapkan standar yang begitu tinggi bagi dirinya sendiri sehingga saya akan kecewa jika gol itu tidak masuk – dan itu tidak masuk akal. Seharusnya hal itu tidak menjadi hal yang biasa, tetapi dia telah membuat kami terbiasa," kata Kompany pada akhir April lalu, saat Olise berhasil menunjukkan gerakan andalannya di Mainz.
Karena dia melakukannya lagi dengan cara yang mengesankan di Wolfsburg, Bayern punya sedikit hal untuk dirayakan kurang dari 72 jam setelah tersingkir oleh PSG. Sabtu depan pasti akan ada perayaan yang lebih meriah, ketika FCB menerima trofi juara ke-35 mereka di hadapan pendukung tuan rumah setelah bertanding melawan 1. FC Köln pada pekan terakhir Bundesliga. Dan seminggu kemudian, pesta berikutnya akan digelar di Berlin, dengan VfB Stuttgart sebagai lawan di final DFB-Pokal.
Jika kalah dan gagal meraih gelar ganda nasional, musim ini akan menjadi kekecewaan dengan hanya satu gelar di akhir musim, demikian ditanyakan kepada Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, di Sky sebelum pertandingan di Wolfsburg. "Cara kami bermain sepak bola, kami adalah juara Jerman, mencapai semifinal Liga Champions, dan bermain setara melawan tim terbaik di Eropa. Dan kami kembali ke final piala setelah sekian lama, yang ingin kami menangkan," kata Eberl sambil menenangkan dan menyoroti "musim yang sejauh ini sangat, sangat bagus". Selain itu, ia menekankan: "Yang juga merupakan fakta tak terukur: betapa banyak orang yang antusias, betapa menyenangkannya menonton pertandingan Bayern. Mereka bukan penggemar Bayern, tapi suka menonton kami karena ini adalah sepak bola seperti yang diinginkan. Untuk itu tidak ada trofi, tapi itu juga berarti."
FC Bayern München: Lima pertandingan terakhir musim 2025/26
Tanggal
Kompetisi
Pertandingan
Sabtu, 2 Mei
Bundesliga
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 3:3
Rabu, 6 Mei
Liga Champions
FC Bayern vs. Paris Saint-Germain 1:1
Sabtu, 9 Mei
Bundesliga
VfL Wolfsburg vs. FC Bayern 0:1
Sabtu, 16 Mei
Bundesliga
FC Bayern vs. 1. FC Köln
Sabtu, 23 Mei
Piala DFB
FC Bayern vs. VfB Stuttgart