Apakah pada akhirnya dia sendiri yang harus disalahkan? Marc-Andre ter Stegen kembali mengalami pukulan telak yang pahit bersama FC Barcelona

Ter Stegen muncul di Camp Nou pada Minggu pagi untuk memberikan suaranya di tempat pemungutan suara di sana. Karena kontraknya dengan juara Spanyol itu masih berlaku hingga 2028, secara normal ia berhak memilih, meskipun saat ini ia tidak bermain untuk tim asuhan pelatih Hansi Flick.

Namun, kiper asal Jerman ini, yang seperti banyak anggota lainnya dari total 105.000 anggota ingin memilih antara petahana Joan Laporta atau penantang Victor Font, tidak diizinkan untuk mencoblos. Masalahnya: nama Ter Stegen tidak tercantum dalam daftar pemilih. Video yang beredar di internet menunjukkan bahwa pemain berusia 33 tahun itu sama sekali tidak dapat ditemukan dalam daftar tersebut meskipun telah dilakukan pencarian secara intensif.

Ter Stegen menunggu sekitar sepuluh menit di tempat pemungutan suara dan berharap situasinya akan jelas dan dia akhirnya bisa memberikan suaranya. Namun, hal itu tidak terjadi dan pada akhirnya pemain yang telah 44 kali membela tim nasional Jerman itu harus pergi tanpa memberikan suaranya.