Kiper Marc-Andre ter Stegen, yang saat ini dipinjamkan oleh FC Barcelona ke FC Girona, mengalami momen yang cukup pahit dalam pemilihan presiden Barca pada hari Minggu.
Apakah pada akhirnya dia sendiri yang harus disalahkan? Marc-Andre ter Stegen kembali mengalami pukulan telak yang pahit bersama FC Barcelona
Ter Stegen muncul di Camp Nou pada Minggu pagi untuk memberikan suaranya di tempat pemungutan suara di sana. Karena kontraknya dengan juara Spanyol itu masih berlaku hingga 2028, secara normal ia berhak memilih, meskipun saat ini ia tidak bermain untuk tim asuhan pelatih Hansi Flick.
Namun, kiper asal Jerman ini, yang seperti banyak anggota lainnya dari total 105.000 anggota ingin memilih antara petahana Joan Laporta atau penantang Victor Font, tidak diizinkan untuk mencoblos. Masalahnya: nama Ter Stegen tidak tercantum dalam daftar pemilih. Video yang beredar di internet menunjukkan bahwa pemain berusia 33 tahun itu sama sekali tidak dapat ditemukan dalam daftar tersebut meskipun telah dilakukan pencarian secara intensif.
Ter Stegen menunggu sekitar sepuluh menit di tempat pemungutan suara dan berharap situasinya akan jelas dan dia akhirnya bisa memberikan suaranya. Namun, hal itu tidak terjadi dan pada akhirnya pemain yang telah 44 kali membela tim nasional Jerman itu harus pergi tanpa memberikan suaranya.
Marc-Andre ter Stegen tampaknya belum memperbarui keanggotaannya di Barca
Menurut laporan ESPN, penolakan hak suara tersebut bukanlah kesalahan yang menjengkelkan, melainkan disebabkan oleh kelalaian ter Stegen. Kiper tersebut ternyata lupa memperbarui keanggotaannya di Barca. Pembaruan tersebut diperlukan agar namanya tercantum dalam daftar pemilih.
Penolakan pemungutan suara yang aneh ini sejalan dengan gambaran kurang menguntungkan yang melingkupi karier ter Stegen dalam beberapa bulan terakhir. Di Barca, setelah mengalami masalah cedera berkepanjangan, ia kehilangan posisi starternya kepada pemain baru Joan Garcia, yang datang dari rival sekota Espanyol sebelum musim dimulai. Untuk mendapatkan pengalaman bermain dan mungkin masih bisa mewujudkan mimpinya menjadi penjaga gawang tim nasional Jerman di Piala Dunia musim panas nanti, ter Stegen dipinjamkan ke Girona di LaLiga pada bulan Januari.
Di sana ia mengambil alih posisi starter di bawah mistar gawang, namun setelah hanya dua penampilan, pada awal Februari ia mengalami kemunduran besar berikutnya. Akibat cedera paha, ter Stegen diperkirakan akan absen hingga pertengahan April – dan setelah itu, hampir mustahil baginya untuk merebut kembali posisi kiper timnas Jerman di Piala Dunia. "Buku ini belum sepenuhnya tertutup, tetapi tidak diragukan lagi bahwa waktunya akan sangat mepet, karena kita tidak hanya harus memperhitungkan masa istirahat terakhir, tetapi juga waktu sebelumnya. Ia hampir tidak bermain selama hampir satu tahun – itu sangat sedikit," kata Pelatih Timnas Jerman Julian Nagelsmann dalam wawancara terbaru dengan kicker, memberikan sedikit harapan bagi ter Stegen.
Pemilihan di FC Barcelona: Xavi pun memberikan suaranya
Ter Stegen, yang telah berada di Katalonia sejak 2014, merupakan salah satu tokoh kunci di Barca selama dekade terakhir. Sejauh ini, ia telah tampil dalam 423 pertandingan bersama Blaugrana, dan bersama mereka ia berhasil meraih gelar Liga Champions (2015) serta enam gelar juara Spanyol.
Selain ter Stegen, tentu saja banyak tokoh terkenal lainnya yang muncul di tempat pemungutan suara Barça pada hari Minggu. Di antaranya, legenda gelandang Xavi datang pada siang hari untuk memberikan suaranya.
