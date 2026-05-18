Apakah Ousmane Dembélé terancam absen di final Liga Champions? Luis Enrique memberikan kabar terbaru mengenai cedera sang bintang PSG yang terpaksa ditarik keluar saat melawan Paris FC

Dembele meninggalkan lapangan di Stade Jean-Bouin lebih awal pada hari Minggu, langsung menuju ruang ganti setelah mengalami apa yang tampaknya merupakan cedera paha. Dengan laga melawan Arsenal di final Liga Champions yang dijadwalkan pada Sabtu, 30 Mei, waktu terjadinya cedera ini sungguh tidak tepat bagi tim asuhan Luis Enrique.

Pemain berusia 29 tahun itu digantikan oleh pemain internasional Portugal Goncalo Ramos di pertengahan babak pertama saat melawan Paris FC setelah mengalami benturan. Dembele sekali lagi menjadi sosok utama bagi tim asal Paris ini musim ini, dan kehilangannya di ajang bergengsi Eropa tersebut akan menjadi pukulan telak bagi harapan mereka untuk mengangkat trofi untuk tahun kedua berturut-turut.