Apakah Ousmane Dembélé terancam absen di final Liga Champions? Luis Enrique memberikan kabar terbaru mengenai cedera sang bintang PSG yang terpaksa ditarik keluar saat melawan Paris FC
Kekhawatiran menjelang final Liga Champions
Dembele meninggalkan lapangan di Stade Jean-Bouin lebih awal pada hari Minggu, langsung menuju ruang ganti setelah mengalami apa yang tampaknya merupakan cedera paha. Dengan laga melawan Arsenal di final Liga Champions yang dijadwalkan pada Sabtu, 30 Mei, waktu terjadinya cedera ini sungguh tidak tepat bagi tim asuhan Luis Enrique.
Pemain berusia 29 tahun itu digantikan oleh pemain internasional Portugal Goncalo Ramos di pertengahan babak pertama saat melawan Paris FC setelah mengalami benturan. Dembele sekali lagi menjadi sosok utama bagi tim asal Paris ini musim ini, dan kehilangannya di ajang bergengsi Eropa tersebut akan menjadi pukulan telak bagi harapan mereka untuk mengangkat trofi untuk tahun kedua berturut-turut.
Luis Enrique tetap optimis
Meskipun pemandangan Dembele yang tertatih-tatih meninggalkan lapangan cukup mengkhawatirkan, pelatih kepala PSG Luis Enrique berusaha meredam kekhawatiran terkait tingkat keparahan cedera tersebut dalam konferensi pers pasca-pertandingan. Meskipun pemeriksaan medis dijadwalkan pada hari Senin untuk menentukan sejauh mana cedera tersebut, pelatih asal Spanyol itu mengisyaratkan bahwa penarikan Dembele mungkin hanya sebagai tindakan pencegahan.
“Saya pikir ini hanya kelelahan,” kata Luis Enrique kepada media. “Apa yang kami katakan hari ini hanyalah spekulasi, tapi saya tidak berpikir ini sesuatu yang serius, dan masih ada dua minggu tersisa.”
Dampak Piala Dunia
Cedera ini tidak hanya menjadi kekhawatiran bagi klubnya, tetapi juga bagi tim nasional Prancis. Dembélé telah masuk dalam skuad Didier Deschamps untuk Piala Dunia 2026, dan masalah otot jangka panjang apa pun dapat mengancam persiapannya menjelang turnamen tersebut. Pemenang Ballon d'Or ini dianggap sebagai bagian penting dari lini serang Les Bleus dalam upaya mereka meraih kemenangan di panggung dunia.
Staf pelatih Prancis pasti akan memantau hasil pemeriksaan medis pada hari Senin dengan penuh harap. Untuk saat ini, fokus tetap tertuju pada masa pemulihan selama dua minggu menjelang final Liga Champions, yang memberikan jeda waktu yang tipis namun realistis bagi sang pemain sayap untuk kembali ke kondisi prima.
Hitung mundur menuju Budapest
Sampai laporan medis resmi dirilis oleh klub, petinggi PSG tetap tenang. Mereka memiliki waktu 12 hari untuk mengembalikan kebugaran penyerang berusia 29 tahun itu ke level optimal sebelum final Liga Champions melawan Arsenal di Budapest. Dembele telah mencetak 19 gol dan 11 assist dalam 39 penampilan di semua kompetisi bersama PSG musim ini.