Apakah Oliver Glasner telah menghalangi peluangnya sendiri untuk menduduki jabatan di Man Utd? Manajer Crystal Palace yang akan hengkang itu mendapat peringatan bahwa posisi itu hanyalah ‘langkah awal’
Glasner membawa trofi pertama dalam sejarah Crystal Palace
Nama Glasner semakin cemerlang saat berkiprah di dunia sepak bola Jerman bersama Wolfsburg dan Eintracht Frankfurt — termasuk saat meraih gelar Liga Europa bersama klub terakhir pada 2022. Ia kemudian didatangkan ke Inggris pada Februari 2024.
Pelatih berusia 51 tahun ini tetap berada di jalur karier yang menanjak saat memimpin Palace meraih trofi besar pertamanya - saat mereka mengejutkan Manchester City di final Piala FA 2025. The Eagles kemudian mengalahkan Liverpool di Community Shield sambil melaju ke kompetisi Eropa.
Perjalanan produktif hingga perempat final Conference League dinikmati musim ini, namun kesuksesan di sana tidak akan cukup untuk mempertahankan Glasner di London Selatan. Ia telah mengumumkan bahwa ia akan mencari awal baru saat kontraknya saat ini berakhir pada musim panas.
Pada satu titik, sempat beredar kabar bahwa Glasner bisa menjadi manajer permanen Manchester United berikutnya, yang saat ini masih berada di bawah bimbingan manajer sementara Michael Carrick. Namun, ia dianggap telah tergeser dari urutan prioritas tersebut.
Apakah Glasner masih menjadi kandidat manajer tetap untuk Man Utd?
Mantan striker Eagles, Morrison — yang berbicara melalui Freebets.com, situs penawaran taruhanPiala Dunia — mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Glasner membutuhkan batu loncatan lain sebelum memimpin klub elit sejati: “Ya, saat ini memang begitu. Dia harus mengakhiri musim ini dengan baik dan semoga bisa membawa Palace meraih gelar Liga Konferensi Eropa.
“Nilainya sangat tinggi, tapi semua yang terjadi dan pernyataan-pernyataannya di media - klub lain akan melihat itu dan berpikir, apakah kita benar-benar ingin seseorang seperti itu di klub sepak bola kita?
“Tapi pekerjaan yang dia lakukan di Palace sangat brilian. Namun terkadang Anda hanya dinilai berdasarkan beberapa hal terakhir yang Anda lakukan. Dia pasti bisa mendapatkan pekerjaan di Eropa. Tapi saat ini, menurut saya bagaimana mereka mengakhiri musim ini - dan jika mereka bisa memenangkan Liga Konferensi Eropa - nilainya akan naik lagi dan akan ada banyak klub yang berusaha membujuk Glasner. Pasti.”
Bagaimana Glasner membuat marah dewan direksi dan para pendukung Palace
Glasner mengkritik dewan direksi Palace setelah melihat Eberechi Eze dijual ke Arsenal pada musim panas 2025, sementara hanya sedikit pemain baru yang sudah teruji yang didatangkan. Ia mengatakan, dengan kapten klub Marc Guehi yang hanya dipertahankan hingga Januari sebelum bergabung dengan Manchester City saat kontraknya habis: “Jika Anda berlaga di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, Anda seharusnya berinvestasi, bukan berhemat. Semuanya cukup jelas dan saya tidak mengatakan apa-apa, tetapi hari ini saya pikir sudah waktunya untuk membicarakan bahwa kami telah melewatkan kesempatan untuk menjalani musim yang lebih baik lagi pada musim panas.”
Glasner kemudian membuat para pendukung Eagles marah ketika melontarkan sindiran “tetap rendah hati” ke arah mereka. Ia menjadi sasaran ejekan dari tribun penonton selama pertandingan imbang Liga Konferensi melawan Zrinjski Mostar. Pelatih asal Austria itu menanggapi dengan mengatakan: “Saya selalu mengatakan hal terpenting adalah tetap rendah hati dan hal yang sama berlaku bagi para penggemar. Jangan pernah lupa dari mana asalmu. Saya pikir beberapa orang yang begitu kritis tidak begitu rendah hati dan lupa dari mana mereka berasal, dan kalian akan dihukum karena hal ini.”
Sebuah spanduk bertuliskan “Penggemar tidak dihormati - Glasner tamat” dibentangkan saat Palace mengalahkan Wolves di Selhurst Park pada 22 Februari. Sorakan “1-0 untuk para pemuda yang rendah hati” juga bergema di antara para pendukung yang kecewa.
Kontrak Glasner di Selhurst Park akan berakhir pada musim panas
Sejak saat itu, tidak ada perubahan yang dilakukan di bangku cadangan, dengan Palace bersiap untuk membiarkan Glasner menyelesaikan masa kontraknya; namun, masih harus dilihat apa yang akan terjadi pada masa depan jangka pendek dan jangka panjang bagi kedua belah pihak saat mereka berupaya memanfaatkan kemenangan-kemenangan terbaru sebagai landasan dan fondasi.