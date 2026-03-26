Apakah Oliver Glasner telah menghalangi peluangnya sendiri untuk menduduki jabatan di Man Utd? Manajer Crystal Palace yang akan hengkang itu mendapat peringatan bahwa posisi itu hanyalah ‘langkah awal’

Nama Glasner semakin cemerlang saat berkiprah di dunia sepak bola Jerman bersama Wolfsburg dan Eintracht Frankfurt — termasuk saat meraih gelar Liga Europa bersama klub terakhir pada 2022. Ia kemudian didatangkan ke Inggris pada Februari 2024.

Pelatih berusia 51 tahun ini tetap berada di jalur karier yang menanjak saat memimpin Palace meraih trofi besar pertamanya - saat mereka mengejutkan Manchester City di final Piala FA 2025. The Eagles kemudian mengalahkan Liverpool di Community Shield sambil melaju ke kompetisi Eropa.

Perjalanan produktif hingga perempat final Conference League dinikmati musim ini, namun kesuksesan di sana tidak akan cukup untuk mempertahankan Glasner di London Selatan. Ia telah mengumumkan bahwa ia akan mencari awal baru saat kontraknya saat ini berakhir pada musim panas.

Pada satu titik, sempat beredar kabar bahwa Glasner bisa menjadi manajer permanen Manchester United berikutnya, yang saat ini masih berada di bawah bimbingan manajer sementara Michael Carrick. Namun, ia dianggap telah tergeser dari urutan prioritas tersebut.