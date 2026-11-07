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Apakah Odegaard Menyelamatkan Mereka dari Skandal? Kesalahan Wasit Membuat Arsenal Kehilangan Penalti

Arsenal vs Hull City
Arsenal
Hull City
Premier League
K. Havertz
M. Oedegaard
N. Mendy
Inggris
Jerman
Norwegia
Senegal

Kemenangan berbau kontroversi!

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Arsenal meraih kemenangan sulit atas Hull City dengan skor 1-0, untuk memperkuat posisi puncak mereka di Liga Premier Inggris. Namun, kemenangan itu tidak mengakhiri kontroversi yang dipicu oleh sebuah insiden wasit di babak pertama, setelah tuan rumah tidak diberi hadiah penalti menyusul intervensi teknologi video.

Martin Odegaard mencetak gol tunggal dalam pertandingan itu pada menit ke-72, setelah menyambar bola muntah dari kiper Hull akibat tembakan keras Noni Madueke, untuk memberikan timnya kemenangan kelima beruntun di liga, dan yang kesembilan sepanjang 10 pekan pertama.

Arsenal sempat menuntut hadiah penalti setelah Kai Havertz terjatuh di dalam kotak penalti akibat bek Hull, Nobel Mendy, menarik kaosnya.

Teknologi video melakukan intervensi untuk meninjau insiden tersebut, sebelum wasit Farai Hallam dipanggil untuk menyaksikan tayangan ulang di layar stadion. Usai peninjauan, wasit memutuskan memberikan tendangan bebas untuk Hull, setelah wasit video memberitahunya bahwa Havertz berada dalam posisi offside selama membangun serangan. Keputusan ini memicu kemarahan Mikel Arteta, yang menyampaikan protesnya atas keputusan tersebut kepada wasit keempat sebelum akhir babak pertama.

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  • Del Johnson menjelaskan: Apakah VAR melakukan kesalahan?

    Namun kontroversi tidak berhenti di peluit akhir, karena analisis Dale Johnson, pakar perwasitan di lembaga penyiaran Inggris "BBC", mengungkap bahwa intervensi teknologi video sangat kontroversial, dan bahwa Arsenal layak mendapatkan penalti. Johnson menjelaskan bahwa keberadaan pemain dalam posisi offside tidak secara otomatis berarti ia melakukan pelanggaran, karena ia harus terlibat dalam permainan melalui upaya memainkan bola atau menantang lawan untuk merebutnya agar bisa dihukum offside, menurut yang dilaporkan situs Football London.

    Ia menambahkan bahwa tarikan Mendy pada kaos Havertz merupakan pelanggaran yang terjadi sebelum adanya pelanggaran offside apa pun, sehingga membuat keputusan wasit untuk memberikan tendangan bebas bagi Hull menjadi dapat dipersoalkan dari sisi aturan.

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  • Pernyataan resmi dari Liga Inggris

    Sebelumnya, pernyataan resmi dari Liga Inggris telah menjelaskan bahwa teknologi video merekomendasikan peninjauan di lapangan terkait kemungkinan adanya penalti untuk Arsenal akibat pelanggaran Mendy terhadap Havertz, sebelum akhirnya wasit memutuskan untuk tidak memberikannya karena offside pada awal serangan.

    Meski menuai kontroversi, insiden tersebut tidak memengaruhi hasil akhir, sehingga Arsenal meraih tiga poin dan memperlebar jarak menjadi 6 poin atas Manchester City yang menempati peringkat kedua, setelah malam ini kalah dengan skor 3-1 di Stadion Nottingham Forest.

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