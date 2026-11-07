Arsenal meraih kemenangan sulit atas Hull City dengan skor 1-0, untuk memperkuat posisi puncak mereka di Liga Premier Inggris. Namun, kemenangan itu tidak mengakhiri kontroversi yang dipicu oleh sebuah insiden wasit di babak pertama, setelah tuan rumah tidak diberi hadiah penalti menyusul intervensi teknologi video.

Martin Odegaard mencetak gol tunggal dalam pertandingan itu pada menit ke-72, setelah menyambar bola muntah dari kiper Hull akibat tembakan keras Noni Madueke, untuk memberikan timnya kemenangan kelima beruntun di liga, dan yang kesembilan sepanjang 10 pekan pertama.

Arsenal sempat menuntut hadiah penalti setelah Kai Havertz terjatuh di dalam kotak penalti akibat bek Hull, Nobel Mendy, menarik kaosnya.

Teknologi video melakukan intervensi untuk meninjau insiden tersebut, sebelum wasit Farai Hallam dipanggil untuk menyaksikan tayangan ulang di layar stadion. Usai peninjauan, wasit memutuskan memberikan tendangan bebas untuk Hull, setelah wasit video memberitahunya bahwa Havertz berada dalam posisi offside selama membangun serangan. Keputusan ini memicu kemarahan Mikel Arteta, yang menyampaikan protesnya atas keputusan tersebut kepada wasit keempat sebelum akhir babak pertama.

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