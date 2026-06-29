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Apakah Nottingham Forest akan meninggalkan City Ground? Peter Shilton, pemenang Piala Eropa, dilanda dilema antara perasaan ‘kesedihan’ dan ‘kebutuhan’ saat The Reds berusaha mengimbangi para pesaingnya di Liga Premier
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Nottingham Forest telah menjadikan City Ground sebagai markas mereka sejak tahun 1898
Pintu-pintu stadion ikonik di tepi Sungai Trent ini pertama kali dibuka pada September 1898. Para penggemar akan terus berduyun-duyun melewati gerbang tiket menjelang peringatan 130 tahun, tetapi sampai kapan hal itu akan terus berlangsung?
Rencana renovasi lanjutan telah dibicarakan sejak beberapa waktu lalu — dengan Tribun Utama, yang dinamai untuk menghormati mantan tangan kanan Brian Clough, Peter Taylor, — yang membutuhkan peremajaan besar-besaran. Kemajuan positif dalam proses konstruksi tersebut sulit untuk dipastikan.
Ada sejumlah alasan di balik hal tersebut, namun tak bisa dipungkiri bahwa sementara Forest terjebak dalam birokrasi yang tak berujung, rival-rival di Liga Premier—seperti Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Fulham, dan Leeds—telah melaju mulus dan segera memulai pembangunan.
Rencana ambisius di Trentside memang tampak spektakuler, tetapi apakah visi impian itu akan pernah menjadi kenyataan? Laporan terbaru menunjukkan hal itu mungkin terjadi, dengan Mace—yang pernah terlibat dalam pembangunan Stadion Tottenham Hotspur—tampaknya telah bergabung. Namun, jika masih menemui rintangan lain, maka perubahan lokasi yang tidak diinginkan mungkin harus dipertimbangkan.
Relokasi akan menjadi tantangan — baik dari segi olahraga maupun emosional — tetapi Forest harus tetap bersaing dengan rival-rival domestik dan mencari lebih banyak cara untuk meningkatkan pendapatan. Pemilik klub, Evangelos Marinakis, tidak akan membiarkan institusi bersejarah dalam dunia sepak bola Inggris ini terpuruk.
Eropa & perburuan trofi: Pemilik Liverpool, Marinakis, memiliki rencana ambisius
Ketika ditanya apakah Forest—yang telah merasakan atmosfer sepak bola Eropa musim lalu—akan menargetkan diri untuk menjadi pesaing tetap dalam perebutan posisi tujuh besar, mantan kiper legendaris The Reds, Shilton—yang berbicara dalam kerja sama dengan Lynx Fine Fragrance dan kampanye ‘The Official Makeup’ mereka—mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, itulah ambisi setiap klub. Sungguh luar biasa melihat Brentford dan Bournemouth mampu bertahan di Liga Premier karena sekarang ini yang penting hanyalah uang, uang, dan uang. Mereka tampaknya mampu menemukan bakat-bakat muda yang menjanjikan dan terkadang menjualnya kembali, sehingga mereka tetap bertahan.
“Menurut saya, Forest—saya rasa ketua klubnya akan ambisius. Saya mendengar kabar bahwa mereka mungkin sedang mencari stadion baru, yang menurut saya—dan saya rasa banyak orang tua yang mengingat masa kejayaan—meninggalkan City Ground akan terasa menyakitkan. Begitu banyak kenangan di sana. Namun, ada generasi baru yang muncul dan menginginkan kenyamanan, sementara klub membutuhkan pendapatan yang lebih besar.
“Jika Anda memiliki stadion berkapasitas 60.000 penonton, itu lebih baik daripada stadion berkapasitas 30.000 karena kemungkinan besar Anda bisa mengisinya setiap pekan. Saya bisa memahami kedua sisi argumen ini, dan saya yakin ketua di Forest tidak akan kekurangan ambisi, itu pasti. Saya rasa dia benar-benar ingin klub ini berada di papan atas dan dia memiliki ambisi untuk meningkatkan klub dalam segala hal.”
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Tetap atau pergi: Bagaimana masa depan Forest & City Ground?
Shilton — yang meraih gelar Divisi Pertama dan dua gelar Piala Eropa selama berkarier di City Ground — menambahkan mengenai perdebatan relokasi dan mengapa hal ini akan terus memecah pendapat antara hati dan akal: “Selalu ada waktu yang tepat. Saya rasa Forest sedang berusaha memperbaiki stadion, bukan? Namun, rencana mereka terhambat karena masalah teknis pada salah satu tribun.
“Semua itu membutuhkan dana, serta ruang dan lokasi yang tepat. Untuk bersaing dengan klub-klub yang memiliki dana besar, seperti Man Utd, Man City, dan Arsenal—mereka memang selalu menjadi klub besar, tetapi kini mereka seolah-olah kembali ke status sebagai klub besar—Anda harus memiliki ambisi. Hal ini tidak mudah, tetapi terkadang memang merupakan suatu keharusan.”
Anderson akan hengkang, namun Forest perlu membangun tim dengan Gibbs-White sebagai porosnya
Agar target bersama dapat tercapai, Forest perlu memastikan bahwa para pemain andalan di lapangan tetap bertahan. Kesepakatan transfer rekor Inggris untuk Elliot Anderson telah dicapai dengan Manchester City, namun rekan setimnya di timnas Inggris, Morgan Gibbs-White, tetap menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang.
Ketika ditanya mengenai pentingnya membangun tim di sekitar pilar-pilar utama, sambil berinvestasi secara bijak selama jendela transfer saat ini dan di masa depan, Shilton mengatakan: “Anda tentu tidak ingin kehilangan pemain terbaik Anda, tetapi saya pikir Brentford dan Bournemouth bisa bertahan karena mereka mendapatkan pemain dengan harga yang wajar, kemudian mengembangkan mereka selama satu atau dua tahun, dan tiba-tiba menjualnya dengan harga yang sangat tinggi.
“Saya rasa Forest tidak bisa menolak tawaran lebih dari £100 juta untuk seorang pemain. Lihat saja Liverpool musim lalu, [Alexander] Isak tidak benar-benar berkontribusi banyak. Saya tidak mengatakan dia bukan pemain bagus, tapi hal seperti itu tidak selalu berhasil. Saya pikir mereka harus mempertimbangkannya.”
Anderson saat ini sedang bertugas bersama Timnas Inggris di Piala Dunia. Dia tidak akan kembali ke City Ground musim depan, tetapi prestasinya telah menjadi sumber inspirasi bagi orang lain dan masih ada harapan bahwa generasi Forest tahun 2026 dapat terus bermimpi mengembalikan masa-masa kejayaan yang pernah dialami Shilton di bawah bimbingan Clough dan Taylor.
- Lynx
Shilton, legenda Forest & Inggris, terlibat dalam beberapa momen ikonik
Shilton, pria yang menjadi korban momen paling kontroversial dalam sejarah sepak bola, akhirnya menutup bab tersebut. Dalam sebuah aksi rekonsiliasi yang luar biasa yang didukung oleh Lynx Fine Fragrance, Shilton berjabat tangan dengan maskot yang melambangkan momen terkenal itu dari Piala Dunia FIFA 1986. Momen tersebut, yang dijuluki ‘The Official Makeup’, menandai pertama kalinya Shilton secara terbuka melupakan masa lalu terkait kontroversi terlama dalam sejarah sepak bola.
Acara ‘The Official Makeup’ berlangsung di lapangan sepak bola Chelmsford FC, dekat kota kelahiran Peter, dan merek parfum pria Lynx mendatangkan maskot asal Argentina mereka—yang menjadi bagian dari sponsor merek tersebut untuk Piala Dunia FIFA 2026—sampai ke Chelmsford untuk acara bersejarah ini. Skor akhir: Shilton x Lynx 1, Dendam 0.