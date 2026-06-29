Apakah Nottingham Forest akan meninggalkan City Ground? Peter Shilton, pemenang Piala Eropa, dilanda dilema antara perasaan ‘kesedihan’ dan ‘kebutuhan’ saat The Reds berusaha mengimbangi para pesaingnya di Liga Premier

Pintu-pintu stadion ikonik di tepi Sungai Trent ini pertama kali dibuka pada September 1898. Para penggemar akan terus berduyun-duyun melewati gerbang tiket menjelang peringatan 130 tahun, tetapi sampai kapan hal itu akan terus berlangsung?

Rencana renovasi lanjutan telah dibicarakan sejak beberapa waktu lalu — dengan Tribun Utama, yang dinamai untuk menghormati mantan tangan kanan Brian Clough, Peter Taylor, — yang membutuhkan peremajaan besar-besaran. Kemajuan positif dalam proses konstruksi tersebut sulit untuk dipastikan.

Ada sejumlah alasan di balik hal tersebut, namun tak bisa dipungkiri bahwa sementara Forest terjebak dalam birokrasi yang tak berujung, rival-rival di Liga Premier—seperti Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Fulham, dan Leeds—telah melaju mulus dan segera memulai pembangunan.

Rencana ambisius di Trentside memang tampak spektakuler, tetapi apakah visi impian itu akan pernah menjadi kenyataan? Laporan terbaru menunjukkan hal itu mungkin terjadi, dengan Mace—yang pernah terlibat dalam pembangunan Stadion Tottenham Hotspur—tampaknya telah bergabung. Namun, jika masih menemui rintangan lain, maka perubahan lokasi yang tidak diinginkan mungkin harus dipertimbangkan.

Relokasi akan menjadi tantangan — baik dari segi olahraga maupun emosional — tetapi Forest harus tetap bersaing dengan rival-rival domestik dan mencari lebih banyak cara untuk meningkatkan pendapatan. Pemilik klub, Evangelos Marinakis, tidak akan membiarkan institusi bersejarah dalam dunia sepak bola Inggris ini terpuruk.