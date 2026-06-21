AFP
Diterjemahkan oleh
Apakah Nicolas Jackson ingin hengkang dari Chelsea? Kabar terbaru seputar transfer striker asal Senegal tersebut setelah masa peminjamannya di Bayern Munich-di mana ia meraih gelar juara Bundesliga bersama Harry Kane-berakhir
Alonso akan mengevaluasi Jackson pada masa pramusim
Penyerang berusia 25 tahun ini saat ini sedang membela Senegal di Piala Dunia, namun masa depannya di klub menjadi topik hangat menjelang musim 2026-27. Setelah menghabiskan musim sebelumnya dengan status pinjaman di Allianz Arena, Jackson kembali ke London Barat dengan niat memperjuangkan posisinya di bawah asuhan Xabi Alonso yang baru saja ditunjuk.
Menurut Football Insider, Jackson menunda kemungkinan kepindahannya dari klub hingga akhir jendela transfer untuk memberi dirinya peluang terbaik dalam menunjukkan kemampuannya. Diketahui bahwa Alonso ingin menilai seluruh skuadnya secara langsung sebelum menentukan pemain mana saja yang akan menjadi bagian dari proyek jangka panjangnya di Stamford Bridge.
- AFP
Bayern Munich menolak tawaran pembelian permanen
Jackson menjalani masa pinjaman yang sukses di Jerman, di mana ia turut berkontribusi pada gelar juara Bundesliga yang diraih Bayern Munich, meskipun ia hanya berperan sebagai opsi rotasi di belakang Harry Kane. Terlepas dari kontribusinya, klub raksasa Bavaria itu memutuskan untuk tidak mempermanenkan statusnya pada musim panas ini.
Klub Jerman tersebut memiliki opsi pembelian senilai £70 juta untuk sang penyerang, namun pada akhirnya memilih untuk tidak mengaktifkannya, sehingga membuka jalan bagi kembalinya Jackson ke Inggris. "Dia akan kembali ke Chelsea pada pramusim ini dan saya yakin Jackson akan berusaha menunjukkan apakah ia bisa memberikan dampak bagi Xabi Alonso," jelas koresponden transfer Pete O'Rourke dalam podcast Transfer Insider. "Ini adalah awal yang baru bagi semua orang di Chelsea dan saya yakin Alonso akan mengamati semua pemain."
Meningkatnya minat dari Serie A dan Liga Premier
Meskipun Jackson tetap fokus untuk membuat para petinggi di London terkesan, ia tidak kekurangan peminat potensial jika kelak dianggap tidak lagi dibutuhkan. Dua raksasa Serie A, Juventus dan Napoli, dikabarkan tertarik pada penyerang serba bisa ini karena mereka ingin memperkuat lini serang mereka menjelang musim baru.
Di Inggris sendiri, Newcastle United juga dikaitkan dengan upaya untuk mendatangkan mantan pemain Villarreal tersebut. Mantan kepala pencari bakat Manchester United, Mick Brown, mengindikasikan bahwa The Magpies telah dihubungi terkait potensi kesepakatan tersebut.
Perwakilan Jackson diyakini telah aktif mengukur minat dari berbagai klub di Eropa, memastikan bahwa opsi-opsi tetap terbuka jika jalannya di Chelsea tetap terhambat.
- Getty Images
Persaingan untuk memperebutkan tempat di Stamford Bridge
Jackson harus menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan menit bermain reguler musim depan mengingat kedalaman skuad lini serang Chelsea. Dengan adanya pemain seperti Joao Pedro dan Liam Delap yang sudah ada di skuad, Alonso harus mengelola lini depan yang padat, terutama karena tidak ada kompetisi Eropa di kalender yang bisa memberikan peluang rotasi tambahan.
Namun, kemampuan Jackson untuk bermain di berbagai posisi di lini serang serta kontraknya yang berjangka panjang—yang berlaku hingga 2033—memberikan Chelsea banyak keuntungan.