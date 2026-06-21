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Mohamed Saeed

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Apakah Nicolas Jackson ingin hengkang dari Chelsea? Kabar terbaru seputar transfer striker asal Senegal tersebut setelah masa peminjamannya di Bayern Munich-di mana ia meraih gelar juara Bundesliga bersama Harry Kane-berakhir

N. Jackson
Chelsea
Transfers
Premier League
Bayern Munich
Bundesliga

Nicolas Jackson dilaporkan telah memutuskan untuk tetap bertahan di Chelsea musim panas ini dalam upaya membuktikan kemampuannya kepada pelatih kepala baru, Xabi Alonso. Penyerang asal Senegal itu akan kembali ke Stamford Bridge setelah menjalani masa peminjaman yang sukses di Bundesliga bersama Bayern Munich.

  • Alonso akan mengevaluasi Jackson pada masa pramusim

    Penyerang berusia 25 tahun ini saat ini sedang membela Senegal di Piala Dunia, namun masa depannya di klub menjadi topik hangat menjelang musim 2026-27. Setelah menghabiskan musim sebelumnya dengan status pinjaman di Allianz Arena, Jackson kembali ke London Barat dengan niat memperjuangkan posisinya di bawah asuhan Xabi Alonso yang baru saja ditunjuk.

    Menurut Football Insider, Jackson menunda kemungkinan kepindahannya dari klub hingga akhir jendela transfer untuk memberi dirinya peluang terbaik dalam menunjukkan kemampuannya. Diketahui bahwa Alonso ingin menilai seluruh skuadnya secara langsung sebelum menentukan pemain mana saja yang akan menjadi bagian dari proyek jangka panjangnya di Stamford Bridge.



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    Bayern Munich menolak tawaran pembelian permanen

    Jackson menjalani masa pinjaman yang sukses di Jerman, di mana ia turut berkontribusi pada gelar juara Bundesliga yang diraih Bayern Munich, meskipun ia hanya berperan sebagai opsi rotasi di belakang Harry Kane. Terlepas dari kontribusinya, klub raksasa Bavaria itu memutuskan untuk tidak mempermanenkan statusnya pada musim panas ini.

    Klub Jerman tersebut memiliki opsi pembelian senilai £70 juta untuk sang penyerang, namun pada akhirnya memilih untuk tidak mengaktifkannya, sehingga membuka jalan bagi kembalinya Jackson ke Inggris. "Dia akan kembali ke Chelsea pada pramusim ini dan saya yakin Jackson akan berusaha menunjukkan apakah ia bisa memberikan dampak bagi Xabi Alonso," jelas koresponden transfer Pete O'Rourke dalam podcast Transfer Insider. "Ini adalah awal yang baru bagi semua orang di Chelsea dan saya yakin Alonso akan mengamati semua pemain."

  • Meningkatnya minat dari Serie A dan Liga Premier

    Meskipun Jackson tetap fokus untuk membuat para petinggi di London terkesan, ia tidak kekurangan peminat potensial jika kelak dianggap tidak lagi dibutuhkan. Dua raksasa Serie A, Juventus dan Napoli, dikabarkan tertarik pada penyerang serba bisa ini karena mereka ingin memperkuat lini serang mereka menjelang musim baru.

    Di Inggris sendiri, Newcastle United juga dikaitkan dengan upaya untuk mendatangkan mantan pemain Villarreal tersebut. Mantan kepala pencari bakat Manchester United, Mick Brown, mengindikasikan bahwa The Magpies telah dihubungi terkait potensi kesepakatan tersebut.

    Perwakilan Jackson diyakini telah aktif mengukur minat dari berbagai klub di Eropa, memastikan bahwa opsi-opsi tetap terbuka jika jalannya di Chelsea tetap terhambat.


  • Xabi AlonsoGetty Images

    Persaingan untuk memperebutkan tempat di Stamford Bridge

    Jackson harus menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan menit bermain reguler musim depan mengingat kedalaman skuad lini serang Chelsea. Dengan adanya pemain seperti Joao Pedro dan Liam Delap yang sudah ada di skuad, Alonso harus mengelola lini depan yang padat, terutama karena tidak ada kompetisi Eropa di kalender yang bisa memberikan peluang rotasi tambahan.

    Namun, kemampuan Jackson untuk bermain di berbagai posisi di lini serang serta kontraknya yang berjangka panjang—yang berlaku hingga 2033—memberikan Chelsea banyak keuntungan.