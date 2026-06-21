Apakah Nicolas Jackson ingin hengkang dari Chelsea? Kabar terbaru seputar transfer striker asal Senegal tersebut setelah masa peminjamannya di Bayern Munich-di mana ia meraih gelar juara Bundesliga bersama Harry Kane-berakhir

Penyerang berusia 25 tahun ini saat ini sedang membela Senegal di Piala Dunia, namun masa depannya di klub menjadi topik hangat menjelang musim 2026-27. Setelah menghabiskan musim sebelumnya dengan status pinjaman di Allianz Arena, Jackson kembali ke London Barat dengan niat memperjuangkan posisinya di bawah asuhan Xabi Alonso yang baru saja ditunjuk.

Menurut Football Insider, Jackson menunda kemungkinan kepindahannya dari klub hingga akhir jendela transfer untuk memberi dirinya peluang terbaik dalam menunjukkan kemampuannya. Diketahui bahwa Alonso ingin menilai seluruh skuadnya secara langsung sebelum menentukan pemain mana saja yang akan menjadi bagian dari proyek jangka panjangnya di Stamford Bridge.







