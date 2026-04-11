Menurut informasi yang diperoleh surat kabar Bild, kesepakatan dengan Borussia Dortmund tercapai terutama karena sang pemain tim nasional Jerman tidak memiliki pilihan lain.
Diterjemahkan oleh
Kebingungan seputar penyertakan FC Bayern München dalam klausul pelepasan Nico Schlotterbeck: Laporan kontroversial mengungkap detail negosiasi kontrak dengan BVB
Dengan demikian, meskipun Schlotterbeck telah menunda-nunda selama berbulan-bulan, ia tidak menerima tawaran konkret dari klub papan atas Eropa mana pun. Menurut kabar yang beredar, Real Madrid sudah mundur dari perburuan sejak awal, sementara FC Barcelona dan Liverpool dilaporkan hanya mengamati situasi dari kejauhan.
Selain itu, Schlotterbeck tampaknya menyadari bahwa taktik penundaan yang dilakukannya sama sekali tidak disukai oleh para penggemar BVB. Namun, perpanjangan kontrak hingga 2031 ini diharapkan dapat membawa ketenangan. Setidaknya untuk saat ini.
- Getty Images
Nico Schlotterbeck: FC Bayern tampaknya secara eksplisit tidak dimasukkan dalam klausul pelepasan
Sebenarnya, masalah ini belum benar-benar selesai, melainkan hanya ditunda. Menurut berbagai laporan media yang sejalan, Schlotterbeck memasukkan klausul (besar) dalam draf kerjanya yang baru. Hal ini memungkinkannya untuk meninggalkan BVB dan bergabung dengan klub besar lainnya bahkan setelah Piala Dunia, berkat klausul pelepasan senilai 50 hingga 60 juta euro.
Klub-klub top mana saja yang masuk dalam daftar pilihan Schlotterbeck masih belum jelas. Namun, dapat diasumsikan bahwa selain Liverpool, Barcelona, dan Manchester City serta United, PSG dan Real Madrid juga termasuk di dalamnya. Awalnya, Bild juga memasukkan FC Bayern München ke dalam daftar klub yang tercakup dalam klausul pelepasan Schlotterbeck. Namun, beberapa saat kemudian, surat kabar tabloid tersebut menulis bahwa klausul tersebut secara eksplisit tidak mencakup FCB sebagai calon pembeli, melainkan hanya raksasa-raksasa internasional. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hambatan besar bagi kemungkinan perpindahan Schlotterbeck ke rival terbesar BVB di Bundesliga.
Ketika ditanya oleh DAZN apakah secara prinsip ada klausul pelepasan, direktur olahraga baru Dortmund, Ole Book, menolak memberikan komentar pada Sabtu sore. "Itu juga tidak akan ada," tegasnya, sambil menekankan bahwa BVB tidak akan berkomentar mengenai isi kontrak.
Sementara itu, Schlotterbeck telah naik menjadi pemain dengan gaji tertinggi di BVB. Menurut kicker, gaji tahunannya kini mencapai sepuluh juta euro ditambah bonus. Ia menggantikan Niklas Süle, yang akan meninggalkan Dortmund tanpa biaya transfer pada musim panas mendatang. Selain itu, jika ia bertahan dalam jangka panjang, ia dianggap sebagai calon penerus ban kapten yang saat ini masih dipegang oleh Emre Can. Meskipun mengalami cedera ligamen silang, Borussia baru-baru ini memperpanjang kontrak pemain berusia 32 tahun tersebut selama satu tahun lagi.
Data performa Nico Schlotterbeck di BVB
Penampilan Gol Assist Kartu kuning Kartu merah 155 10 18 26 3