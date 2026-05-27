Apakah NFL turut bertanggung jawab atas masalah cedera yang dialami Spurs? Lapangan yang dapat ditarik menjadi bagian dari tinjauan besar-besaran terkait kebugaran, seiring stadion senilai £1 miliar tersebut menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola Amerika

Maddison telah secara terbuka menyoroti perlunya analisis mendalam terhadap catatan kebugaran klub, dengan mengatakan: "Situasi cedera kami jauh lebih parah daripada klub mana pun. Orang-orang mencoba berargumen, 'Oh, tapi kami punya ini dan itu'. Namun angka cedera kami sangat tinggi, dan kami perlu mencari tahu mengapa hal itu terjadi. Terkadang itu hanya nasib buruk, terkadang itu kebetulan, seperti saya yang mengalami cedera ACL atau [Dejan] Kulusevski yang mendapat benturan parah dari [Marc] Guehi. Itu bukan kesalahan tim medis, bukan lapangan, atau semua teori yang Anda lihat, terkadang itu omong kosong."

Meskipun memiliki pandangan pragmatis terhadap beberapa insiden, Maddison yakin bahwa banyaknya pemain yang absen telah merusak musim ini saat Spurs berjuang untuk menghindari degradasi. "Kami memang sedikit kurang beruntung," tambahnya. "Tapi seperti yang saya katakan, absennya pemain-pemain bintang memang berdampak pada tim dan Anda tidak bisa menyangkalnya. Saya sendiri, Kulusevski, dan [Mohammed] Kudus, serta [Rodrigo] Bentancur absen selama tiga bulan dan sebagainya. Jika kami memiliki mereka sepanjang musim, kami tidak akan berada dalam situasi ini, saya sangat yakin. Itu bukan sekadar saya yang naif, itu hanya fakta. Tapi itulah situasi yang kami hadapi, dan saya bangga pada para pemain yang berjuang keras hari ini."