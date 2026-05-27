Apakah NFL turut bertanggung jawab atas masalah cedera yang dialami Spurs? Lapangan yang dapat ditarik menjadi bagian dari tinjauan besar-besaran terkait kebugaran, seiring stadion senilai £1 miliar tersebut menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola Amerika
Stadion Tottenham Hotspur terkenal di seluruh dunia berkat teknologi permukaan ganda yang dimilikinya, yang memungkinkan lapangan sepak bola berumput digeser ke samping untuk memperlihatkan lapangan rumput sintetis yang digunakan untuk pertandingan NFL dan konser. Namun, menurut Sky Sports, direktur kinerja baru klub, Dan Lewindon, kini sedang menyelidiki apakah keajaiban teknik ini berkontribusi pada lonjakan cedera serius pada kaki dan ligamen. Meskipun pengujian independen telah dilakukan terhadap pantulan dan tegangan permukaan lapangan, hasilnya tetap tidak meyakinkan, sehingga mendorong analisis lebih lanjut untuk membandingkan permukaan tersebut dengan lapangan Liga Premier lainnya.
Kekhawatiran semakin meningkat akibat serangkaian cedera yang menonjol yang terjadi secara khusus di kandang. Bintang-bintang seperti Dejan Kulusevski, Radu Dragusin, dan Wilson Odobert semuanya mengalami kemunduran signifikan di N17. James Maddison juga mengalami robekan parsial ACL selama pertandingan kandang melawan Bodo/Glimt sebelum kemudian robek sepenuhnya. Peninjauan ini dilakukan pada saat Real Madrid menghadapi pengawasan serupa, dengan klub raksasa Spanyol tersebut juga menyelidiki serangkaian cedera ACL setelah pemasangan lapangan yang dapat ditarik di Santiago Bernabeu yang telah direnovasi.
Kegagalan struktural dan gejolak manajemen
Di luar lapangan, laporan evaluasi tiga bulan yang dilakukan Lewindon dilaporkan telah mengungkap masalah struktural di dalam departemen kinerja klub. Ada keyakinan yang semakin kuat di kalangan petinggi klub bahwa kurangnya integrasi dan pengambilan keputusan bersama antara staf medis dan pelatih telah menyebabkan siklus cedera yang berulang. Untuk mengatasi hal ini, Spurs berencana menerapkan "pendekatan tim kecil," di mana fisioterapis tertentu ditugaskan untuk menangani kelompok yang hanya terdiri dari enam pemain guna memastikan desain latihan yang lebih personal dan persiapan fisik yang lebih berkualitas.
Pergantian pelatih yang terus-menerus juga disebut sebagai faktor penyebab. Dengan empat pelatih kepala yang berbeda - Ange Postecoglou, Thomas Frank, Igor Tudor, dan Roberto De Zerbi - yang memimpin tim hanya dalam satu tahun, para pemain telah menjalani metode latihan dan tuntutan taktis yang sangat berbeda-beda. Kurangnya kontinuitas ini diyakini telah meningkatkan risiko fisik bagi skuad, karena para pemain kesulitan beradaptasi dengan tingkat intensitas yang terus berubah sesuai dengan tuntutan setiap rezim baru.
Klub membela tim medis terkait insiden Simons
Klub juga harus membela tim medisnya menyusul kritik terhadap penanganan cedera Xavi Simons yang mengakhiri musimnya. Dalam laga kemenangan melawan Wolves, gelandang tersebut diberi semprotan es dan diizinkan kembali ke lapangan sebelum akhirnya dibawa keluar dengan tandu akibat robekan ligamen anterior cruciate (ACL). Meskipun mendapat reaksi keras dari para penggemar, klub tetap mempertahankan keputusan tersebut. Diketahui bahwa Lewindon sangat puas dengan penanganan situasi oleh tim medis. Simons ingin terus bermain di Molineux, dan karena tes ACL sulit dilakukan di pinggir lapangan, keputusan untuk memberinya kesempatan kembali ke pertandingan dianggap tepat oleh klub.
Yang terpenting, klub menegaskan bahwa kembalinya dia ke lapangan sebentar itu tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Insiden ini adalah salah satu dari banyak insiden selama periode debut yang buruk, karena Spurs juga kehilangan Cristian Romero dan Destiny Udogie akibat cedera serius dalam tiga pertandingan pertama De Zerbi sebagai pelatih. Pelatih asal Italia itu dikabarkan mendesak adanya sistem dukungan yang lebih kuat, termasuk penunjukan psikolog tim untuk meningkatkan komunikasi antara departemen kinerja dan medis.
Maddison menuntut penjelasan
Maddison telah secara terbuka menyoroti perlunya analisis mendalam terhadap catatan kebugaran klub, dengan mengatakan: "Situasi cedera kami jauh lebih parah daripada klub mana pun. Orang-orang mencoba berargumen, 'Oh, tapi kami punya ini dan itu'. Namun angka cedera kami sangat tinggi, dan kami perlu mencari tahu mengapa hal itu terjadi. Terkadang itu hanya nasib buruk, terkadang itu kebetulan, seperti saya yang mengalami cedera ACL atau [Dejan] Kulusevski yang mendapat benturan parah dari [Marc] Guehi. Itu bukan kesalahan tim medis, bukan lapangan, atau semua teori yang Anda lihat, terkadang itu omong kosong."
Meskipun memiliki pandangan pragmatis terhadap beberapa insiden, Maddison yakin bahwa banyaknya pemain yang absen telah merusak musim ini saat Spurs berjuang untuk menghindari degradasi. "Kami memang sedikit kurang beruntung," tambahnya. "Tapi seperti yang saya katakan, absennya pemain-pemain bintang memang berdampak pada tim dan Anda tidak bisa menyangkalnya. Saya sendiri, Kulusevski, dan [Mohammed] Kudus, serta [Rodrigo] Bentancur absen selama tiga bulan dan sebagainya. Jika kami memiliki mereka sepanjang musim, kami tidak akan berada dalam situasi ini, saya sangat yakin. Itu bukan sekadar saya yang naif, itu hanya fakta. Tapi itulah situasi yang kami hadapi, dan saya bangga pada para pemain yang berjuang keras hari ini."