Apakah Neymar akan menjadi starter di Piala Dunia? Carlo Ancelotti mengatakan penyerang Brasil itu akhirnya bisa bermain penuh selama 90 menit dan mengakui bahwa ia 'tidak senang' dengan perannya sebagai pemain cadangan

Dalam sebuah wawancara dengan Folha de S.Paulo, Ancelotti memberikan penilaian terperinci mengenai bagaimana Neymar menghadapi masa-masa di bangku cadangan.

Ketika ditanya apakah ia akan terus menahan sang penyerang sebagai cadangan untuk kemungkinan perpanjangan waktu — setelah tidak memainkannya saat melawan Jepang karena alasan yang sama — pelatih veteran asal Italia itu menyoroti kedewasaan Neymar serta kemampuannya dalam mengendalikan jalannya pertandingan.

Ia menyatakan: "Yang penting adalah dia siap untuk bermain. Berapa lama dia akan bermain, tidak ada yang tahu. Dia memiliki pengalaman untuk mengatur menit bermainnya dan tempo pertandingan. Ketika saya merasa tim membutuhkannya, saya akan memasukkannya ke lapangan."

Mantan pelatih kepala Real Madrid itu kemudian menjawab secara langsung pertanyaan mengenai kemampuan fisik sang penyerang untuk bertahan selama pertandingan penuh: "Ya. Dia bisa bermain selama 90 menit."