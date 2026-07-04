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Apakah Neymar akan menjadi starter di Piala Dunia? Carlo Ancelotti mengatakan penyerang Brasil itu akhirnya bisa bermain penuh selama 90 menit dan mengakui bahwa ia 'tidak senang' dengan perannya sebagai pemain cadangan
Talisman berhasil pulih dari cedera betis
Neymar akhirnya bisa memainkan peran penting bagi Brasil di turnamen ini setelah sepenuhnya pulih dari cedera betis kanan yang mengganggu. Penyerang berusia 34 tahun itu telah menjalani musim yang mengecewakan, dengan hanya tampil sebentar selama 14 menit sebagai pemain pengganti dalam kemenangan fase grup melawan Skotlandia. Namun, kekhawatiran mengenai kebugarannya kini telah secara resmi dihilangkan oleh manajernya, sehingga memberikan dorongan besar bagi lini serang Selecao menjelang pertandingan melawan Norwegia di New Jersey.
- AFP
Manajer mengevaluasi tingkat kebugaran
Dalam sebuah wawancara dengan Folha de S.Paulo, Ancelotti memberikan penilaian terperinci mengenai bagaimana Neymar menghadapi masa-masa di bangku cadangan.
Ketika ditanya apakah ia akan terus menahan sang penyerang sebagai cadangan untuk kemungkinan perpanjangan waktu — setelah tidak memainkannya saat melawan Jepang karena alasan yang sama — pelatih veteran asal Italia itu menyoroti kedewasaan Neymar serta kemampuannya dalam mengendalikan jalannya pertandingan.
Ia menyatakan: "Yang penting adalah dia siap untuk bermain. Berapa lama dia akan bermain, tidak ada yang tahu. Dia memiliki pengalaman untuk mengatur menit bermainnya dan tempo pertandingan. Ketika saya merasa tim membutuhkannya, saya akan memasukkannya ke lapangan."
Mantan pelatih kepala Real Madrid itu kemudian menjawab secara langsung pertanyaan mengenai kemampuan fisik sang penyerang untuk bertahan selama pertandingan penuh: "Ya. Dia bisa bermain selama 90 menit."
Neymar menjalankan perannya sebagai pemain cadangan
Menanggapi tantangan emosional yang dihadapi seorang pemain kelas dunia yang masuk dalam daftar pemain cadangan, sang pelatih memuji perilakunya yang patut dicontoh: "Dia memang tidak senang, tapi dia bersikap sangat baik.
"Dia berlatih dengan sangat baik. Neymar sangat sopan, ramah, dan disayangi oleh rekan-rekan setimnya. Dia adalah sosok penting dalam skuad karena memiliki kualitas luar biasa dan merupakan orang yang sangat rendah hati. Saya sangat puas dengannya. Dan tentu saja, dia ingin bermain, seperti yang selalu dia lakukan."
Ketika ditanya apakah Neymar secara terbuka menuntut untuk dimasukkan ke dalam starting XI, sang pelatih kepala menjelaskan dinamika internal tim: "Dia tidak secara langsung mengatakan 'Saya ingin bermain,' tetapi keinginan itu cukup jelas. Dan itu adalah hal yang positif. Seorang pemain tidak mungkin merasa senang duduk di bangku cadangan."
- (C)Getty Images
Pertarungan seru di lini serang menanti
Brasil akan menghadapi ujian berat di babak 16 besar melawan tim Norwegia yang sedang dalam performa terbaiknya, dipimpin oleh striker produktif Erling Haaland. Selecao memasuki laga ini dengan rekor tak terkalahkan dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi, yang sangat bergantung pada performa gemilang Vinicius Junior. Menetralisir ancaman fisik Norwegia dalam duel udara sekaligus memanfaatkan kecemerlangan kreatif Neymar di setiap fase pertandingan kemungkinan besar akan menjadi kunci utama jika pasukan Ancelotti ingin memastikan tiket ke perempat final.
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