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'Apakah Negreira masih di sini?' - Jose Mourinho yang murka mengecam 'kesalahan' perwasitan dan menuduh ada bias sistemik
Mourinho mempertanyakan penunjukan wasit
Setelah kalah tipis 2-1 di Estadio Metropolitano, Mourinho tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap para ofisial pertandingan. Pelatih kepala Real Madrid itu secara khusus menyoroti wasit Ortiz Arias dan ofisial VAR Trujillo, dengan menyiratkan bahwa kurangnya pengalaman mereka di level tertinggi atau riwayat mereka sebelumnya melawan Real Madrid memainkan peran yang menentukan dalam hasil akhir.
Berbicara kepada media dengan gaya konfrontatif khasnya, Mourinho mengungkapkan ketidakpercayaannya atas pemilihan personel untuk laga dengan taruhan setinggi itu. "Wasit itu tidak punya pengalaman untuk memimpin derby. Usianya 41 tahun. Dia wasit buruk yang hanya pernah memimpin pertandingan-pertandingan kecil. Selamat kepada komite perwasitan atas penunjukan ini. Tetapi Tn. Trujillo memang punya riwayat dengan Real Madrid. Di Copa, di Girona, Osasuna. Dia adalah ofisial VAR dengan banyak riwayat."
- Getty Images Sport
Patah hati dalam derby di Metropolitano
Di atas lapangan, pertandingan berjalan sengit dan menguras tenaga, dengan Alejandro Grimaldo dan Jonathan David mengamankan poin untuk tim asuhan Diego Simeone. Real Madrid merasa dirugikan setelah Cuti Romero lolos dari kartu merah menyusul tekel tinggi dengan pul sepatu mengarah ke atas terhadap Jude Bellingham dalam babak pertama yang keras, sebelum tim tamu harus bermain dengan 10 orang tak lama setelah jeda ketika Dean Huijsen diusir keluar lapangan karena pelanggaran sebagai pemain terakhir terhadap Giuliano Simeone.
Antonio Rudiger mencetak gol lewat sundulan dari tendangan bebas pada menit ke-89, tetapi kebangkitan terlambat Real tidak cukup untuk mengubah hasil akhir. Hasil ini membuat Atletico menyalip Real Madrid ke posisi kedua klasemen dengan 16 poin, tertinggal lima poin dari pemuncak Barcelona dan unggul satu poin atas Real serta Real Betis.
Tuduhan bias sistemik dan ketidaksetaraan
Mourinho melangkah lebih jauh daripada sekadar mengkritik keputusan-keputusan individu, dengan menyiratkan bahwa ada ketidakadilan yang lebih luas dalam cara La Liga dikelola. Ia membandingkan perlakuan terhadap Real Madrid dengan para rival mereka, Barcelona dan Atletico Madrid, serta menyebut bahwa persaingannya jauh dari setara. Sebagai demonstrasi jelas atas kemarahan klub terhadap kepemimpinan wasit, Real Madrid mengumumkan bahwa tidak satu pun pemain mereka diizinkan berbicara di mixed zone setelah pertandingan, yang mencerminkan kemarahan mendalam atas apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan serius.
Sang manajer tetap menantang, dengan menegaskan bahwa timnya dipaksa bertarung melawan lebih dari sekadar lawan di lapangan. 'Jika mereka membiarkan kami bersaing dengan syarat yang setara, kami akan melakukannya. Saya tidak ingin mengatakan ini sudah diatur; saya ingin percaya mereka keliru. Bahwa Komite membuat kesalahan dengan menempatkan seorang yang berusia 41 tahun sebagai penanggung jawab, dan satu lagi dengan riwayat melawan Real Madrid.'
- AFP
Bayang-bayang kasus Negreira
Salah satu momen paling meledak dari luapan emosi Mourinho terjadi ketika ia menyinggung skandal Negreira yang masih berlangsung, yang selama berbulan-bulan telah menaungi sepak bola Spanyol. Dengan mengungkit kasus yang melibatkan mantan pejabat perwasitan Jose Maria Enriquez Negreira, Mourinho mempertanyakan apakah bayang-bayang masa lalu masih memengaruhi hasil-hasil saat ini.
Mourinho menunjuk insiden-insiden spesifik di seluruh liga untuk memperkuat argumennya bahwa Real Madrid sedang menjadi target yang tidak adil sementara yang lain diuntungkan oleh keputusan yang lunak. "Hal-hal terjadi di stadion ini yang tidak normal. Gol Osasuna yang dianulir itu lelucon, apa yang terjadi di San Sebastian... La Liga tetap sama seperti saat saya meninggalkannya. Kami akan berjuang. Anak-anak saya pulang dengan sedih. Negreira tidak ada di sini, kan? Atau dia masih ada?"
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