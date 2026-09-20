Setelah kalah tipis 2-1 di Estadio Metropolitano, Mourinho tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap para ofisial pertandingan. Pelatih kepala Real Madrid itu secara khusus menyoroti wasit Ortiz Arias dan ofisial VAR Trujillo, dengan menyiratkan bahwa kurangnya pengalaman mereka di level tertinggi atau riwayat mereka sebelumnya melawan Real Madrid memainkan peran yang menentukan dalam hasil akhir.

Berbicara kepada media dengan gaya konfrontatif khasnya, Mourinho mengungkapkan ketidakpercayaannya atas pemilihan personel untuk laga dengan taruhan setinggi itu. "Wasit itu tidak punya pengalaman untuk memimpin derby. Usianya 41 tahun. Dia wasit buruk yang hanya pernah memimpin pertandingan-pertandingan kecil. Selamat kepada komite perwasitan atas penunjukan ini. Tetapi Tn. Trujillo memang punya riwayat dengan Real Madrid. Di Copa, di Girona, Osasuna. Dia adalah ofisial VAR dengan banyak riwayat."