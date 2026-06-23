Apakah Nathan Saliba bisa menggantikan Ismaël Koné? Apakah Alphonso Davies sudah siap? Jesse Marsch menghadapi ujian terberatnya sejauh ini - Lima Kunci Pertandingan Kanada vs Swiss

VANCOUVER — Kemenangan 6-0 atas Qatar pada Kamis lalu terjadi dalam pertandingan dengan taruhan tertinggi yang pernah dilalui tim sepak bola putra Kanada. Taruhannya tak akan lebih rendah dari itu, dan bisa dibilang, laga melawan Swiss pada Rabu di BC Place bahkan lebih krusial.

Suasana tim Nasional Pria Kanada sangat bersemangat selama latihan minggu ini, meskipun mereka harus bermain tanpa gelandang kunci dan sosok penting di ruang ganti, Ismaël Koné, yang mengalami patah kaki yang memilukan saat melawan Qatar.

Meskipun Kanada harus menghadapi kemenangan luar biasa yang tak terasa seperti kemenangan setelah peluit akhir berbunyi, ada rasa percaya diri yang memancar di dalam tim. Pada hari Sabtu, mereka mendapat kesempatan untuk menyegarkan diri dengan hari libur dan pesta barbekyu bersama keluarga. Mereka akan didampingi oleh Koné selama sisa turnamen ini saat ia memulai proses pemulihan setelah menjalani operasi.

Taruhannya sangat besar pada Rabu ini saat Kanada berusaha membangun momentum dari kemenangan pertama negara ini di Piala Dunia pria dan mengamankan posisi teratas di Grup B. Menjuarai grup adalah satu-satunya cara bagi Kanada untuk memainkan lebih banyak pertandingan kandang; finis di posisi kedua akan membuat mereka harus bertanding di Amerika Serikat untuk sisa turnamen.

Meski taruhannya sangat tinggi, skenarionya sederhana. Menang atau seri, dan Timnas Pria Kanada akan bermain di Babak 32 Besar di Vancouver, dengan potensi untuk menjadi tuan rumah pertandingan Babak 16 Besar juga. Kalah, kemungkinan besar mereka harus bertandang ke Los Angeles untuk menghadapi Korea Selatan.

Di sini, GOAL mengulas lima kunci pertandingan saat Kanada berusaha meraih apa yang mereka butuhkan.