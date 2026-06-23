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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Apakah Nathan Saliba bisa menggantikan Ismaël Koné? Apakah Alphonso Davies sudah siap? Jesse Marsch menghadapi ujian terberatnya sejauh ini - Lima Kunci Pertandingan Kanada vs Swiss

FEATURES
World Cup
Canada
J. Marsch
I. Kone
A. Davies
N. Saliba
J. Osorio
M. Choiniere
N. Sigur
M. Bombito
L. De Fougerolles
D. St. Clair
T. Buchanan
A. Johnston
A. Ahmed
R. Laryea
Switzerland

Kanada hanya butuh satu hasil lagi untuk memuncaki Grup B dan bermain di kandang sendiri pada babak gugur, saat mereka menghadapi Swiss dengan momentum, keyakinan, dan cedera Ismaël Koné yang menjadi perhatian utama.

VANCOUVER — Kemenangan 6-0 atas Qatar pada Kamis lalu terjadi dalam pertandingan dengan taruhan tertinggi yang pernah dilalui tim sepak bola putra Kanada. Taruhannya tak akan lebih rendah dari itu, dan bisa dibilang, laga melawan Swiss pada Rabu di BC Place bahkan lebih krusial.

Suasana tim Nasional Pria Kanada sangat bersemangat selama latihan minggu ini, meskipun mereka harus bermain tanpa gelandang kunci dan sosok penting di ruang ganti, Ismaël Koné, yang mengalami patah kaki yang memilukan saat melawan Qatar.

Meskipun Kanada harus menghadapi kemenangan luar biasa yang tak terasa seperti kemenangan setelah peluit akhir berbunyi, ada rasa percaya diri yang memancar di dalam tim. Pada hari Sabtu, mereka mendapat kesempatan untuk menyegarkan diri dengan hari libur dan pesta barbekyu bersama keluarga. Mereka akan didampingi oleh Koné selama sisa turnamen ini saat ia memulai proses pemulihan setelah menjalani operasi.

Taruhannya sangat besar pada Rabu ini saat Kanada berusaha membangun momentum dari kemenangan pertama negara ini di Piala Dunia pria dan mengamankan posisi teratas di Grup B. Menjuarai grup adalah satu-satunya cara bagi Kanada untuk memainkan lebih banyak pertandingan kandang; finis di posisi kedua akan membuat mereka harus bertanding di Amerika Serikat untuk sisa turnamen.

Meski taruhannya sangat tinggi, skenarionya sederhana. Menang atau seri, dan Timnas Pria Kanada akan bermain di Babak 32 Besar di Vancouver, dengan potensi untuk menjadi tuan rumah pertandingan Babak 16 Besar juga. Kalah, kemungkinan besar mereka harus bertandang ke Los Angeles untuk menghadapi Korea Selatan.

Di sini, GOAL mengulas lima kunci pertandingan saat Kanada berusaha meraih apa yang mereka butuhkan.

  • Canada Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gaya Jesse Marsch

    Kanada hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan posisi teratas dan keunggulan bermain di kandang sendiri pada awal babak gugur. Hal itu tidak berarti ada alasan untuk mengharapkan pendekatan yang sangat berbeda, karena pelatih kepala Jesse Marsch kemungkinan besar akan mempertahankan intensitas tekanan tinggi yang menjadi ciri khasnya.

    Meskipun tingkah lakunya dan selebrasinya saat melawan Qatar menuai kecaman dari para pakar sepak bola Amerika dan internasional, pria berusia 52 tahun ini tetap setia pada dirinya sendiri. Mulai dari emosi dan semangatnya hingga cara dia mengarahkan timnya untuk bermain, tidak ada alasan untuk mengharapkan adanya perubahan pada strategi yang telah dirancang.

    Kanada akan bermain dengan kekuatan penuh sejak awal, dan Marsch akan tampil dalam performa terbaiknya, seperti saat ia mengacungkan enam jari kepada penonton setelah pertandingan melawan Qatar dan merayakannya dengan penuh semangat di babak pertama.

    “Jesse sering bilang kalau kita kadang-kadang terlalu ‘Kanada’, tahu kan, terlalu sopan dan terlalu baik,” kata pemain sayap Liam Millar saat latihan. “Dia menanamkan rasa percaya dirinya kepada kami.”

    Dengan sedikit lebih percaya diri dan arogansi yang menguntungkan, Marsch memimpin rencana tersebut dari garis depan dengan pendekatan yang bahkan lebih penuh gairah daripada sekadar menunjukkan perasaannya secara terbuka. Jangan harapkan hal yang berbeda pada hari Rabu nanti.

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  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dilema Koné

    Ismaël Koné bukan sekadar sosok yang menghidupkan suasana dan DJ di ruang ganti. Dia, bisa dibilang, adalah

    pemain terpenting Kanada dan sedang menikmati turnamen yang gemilang, yang bisa saja menjadi titik balik bagi

    pemain berusia 24 tahun ini menuju prestasi besar. Sebaliknya, Marsch harus mencari penggantinya, dengan sedikit ruang untuk

    kesalahan.

    Dalam sesi latihan pekan ini, Marsch — bersama kapten Alphonso Davies, yang belum pernah bermain dalam

    turnamen ini — memanggil Nathan Saliba, Jonathan Osorio, Mathieu Choiniére, dan Niko Sigur ke samping,

    tampaknya menjelaskan kepada mereka tentang kemungkinan diturunkan sebagai starter pada Rabu nanti. Tentu saja, setelah mencetak

    tendangan bebas melawan Qatar, Saliba menjadi favorit untuk diturunkan sebagai starter; namun, ada pertanyaan mengenai

    kemampuannya untuk tetap fokus dalam lingkungan yang penuh tekanan seperti itu.

    Keunggulan Koné terletak pada kemampuan menggiring bola di ruang sempit, kemampuannya menerobos ke ruang kosong, serta

    kemampuannya membaca permainan untuk menembus barisan pertahanan. Dalam hal menggiring bola, Saliba adalah pemain yang paling mirip dengannya, tetapi ia

    hanya menyelesaikan 1,15 lari progresif per 90 menit, tertinggal dari Choiniére dan Sigur dalam

    kategori tersebut.

    Insting bertahan dan kemampuan menekan Choiniére bisa berguna untuk menghalangi lini tengah dari

    bangku cadangan, dan Sigur mungkin menjadi opsi sebagai bek sayap jika Kanada memilih untuk mengistirahatkan Alistair Johnston, yang

    akan absen di babak 32 besar jika ia kembali menerima kartu kuning.

    Dengan opsi-opsi tersebut, kemungkinan besar Saliba akan menjadi starter bersama Stephen Eustàquio di lini tengah, dengan

    salah satu dari Choiniére atau Sigur masuk dari bangku cadangan.

    Namun, situasinya bisa berubah karena muncul pertanyaan seputar status Eustàquio, setelah

    wakil kapten tersebut absen pada 15 menit pertama sesi latihan hari Minggu, dengan alasan yang

    yang tidak mau diungkapkan oleh Canada Soccer, sebelum ia kembali pada hari Senin. Jika ia absen, diperkirakan Saliba dan

    salah satu dari Sigur atau Choiniére.

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    Davies dan Bombito

    Meski Koné adalah jantung tim ini, susunan pemain terbaik Kanada akan menampilkan Alphonso Davies dan Moïse Bombito yang sudah pulih sepenuhnya. Keduanya belum sampai di sana, tetapi akan bersaing untuk mendapatkan posisi dalam laga melawan Swiss.

    Davies, 25 tahun, belum bermain untuk Kanada sejak Maret 2025, dan Marsch mengatakan kepada wartawan bahwa ia tidak akan diturunkan sebagai starter setelah sebelumnya memasukkannya ke dalam daftar calon pemain untuk pertandingan melawan Qatar. Setelah tidak memainkannya dalam pertandingan tersebut, ia diperkirakan akan mendapat menit bermain dari bangku cadangan pada pertandingan terakhir fase grup, yang akan memberikan kesempatan untuk menilai kondisinya saat nasib lolos ke babak selanjutnya sedang dipertaruhkan.

    Bombito tetap menjadi pertanyaan yang lebih krusial. Dalam performa terbaiknya, ia adalah bintang pertahanan dan salah satu bek tengah tercepat di dunia, tetapi penampilannya kurang memuaskan dalam laga persahabatan prapiala dunia melawan Uzbekistan dan hampir tidak berbuat apa-apa selama 45 menit melawan Qatar.

    Ia mengatakan bahwa ia sudah sepenuhnya siap dan kemungkinan besar akan diturunkan bersama bek berusia 20 tahun, Luc De Fougerolles, baik sebagai starter maupun sebagai pemain cadangan.

    "Ini adalah sebuah perjalanan, perjalanan yang luar biasa," kata Bombito pada hari Senin mengenai pemulihannya dari cedera patah kaki yang dideritanya pada bulan Oktober. "Saya harus mempertimbangkan bahwa Derek dan Luc telah melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. ... Saya tidak akan mengatakan bahwa saya tidak ingin mengambil posisi mereka, tetapi Anda tentu tidak ingin menghancurkan momentum yang bagus. Anda hanya ingin bisa membantu ketika nomor Anda dipanggil."

  • Dayne St. ClairGetty

    Pertanyaan soal clean sheet

    Tekanan tinggi mereka tidak akan berubah, tetapi jika ada satu hal yang menonjol dari tim Kanada ini, mereka jarang kalah. Banyak hasil pertandingan di era Marsch ditentukan oleh pertahanan yang kokoh sekaligus mengandalkan penyelamatan gemilang dari Maxime Crépeau atau Dayne St. Clair.

    Meskipun serangan Swiss dipimpin oleh Dan Ndoye dan Breel Embolo serta didukung oleh Granit Xhaka dan Johan Manzambi, serangan tersebut tampaknya tidak akan mampu mengungguli Kanada. Selama masa kepemimpinan Marsch, tim ini telah meraih hasil imbang tanpa gol melawan Prancis, Kolombia, Ekuador, Tunisia, Meksiko, Pantai Gading, dan Chili. Tim-tim tersebut adalah tim-tim kuat yang tidak dapat dikalahkan oleh Kanada, tetapi mereka berhasil menjaga gawang mereka tetap bersih.

    "Setiap pertandingan membutuhkan fokus maksimal dan kemampuan untuk membantu rekan-rekan di depan Anda tampil sebaik mungkin," kata Crépeau. "Ini adalah kesempatan yang luar biasa. ... Kita boleh membayangkan seperti apa hasilnya nanti."

    Keputusan terkait susunan pemain, serta seberapa fit pengganti Koné, Bombito, dan Davies, akan menjadi faktor utama dalam menentukan apakah hal itu masih mungkin tercapai. Kanada adalah tim yang sulit dikalahkan dan akan memiliki pengalaman tersebut untuk diandalkan dengan dukungan penonton tuan rumah di belakang mereka.

    Di ruang ganti dan hotel tim Kanada terpampang spanduk bertuliskan “Rumah Kami, Neraka Kalian,” dan itulah yang ingin diciptakan tim asuhan Marsch saat menghadapi Swiss: membuat lawan frustrasi di lini pertahanan dan meraih setidaknya satu poin.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sayap dan peluang mencetak gol

    Saat melawan Qatar, Kanada mendominasi lawan di area sayap, dengan Tajon Buchanan memimpin serangan di sayap kanan dan Alistair Johnston melakukan overlap. Di saat yang sama, Ali Ahmed dan Richie Laryea melancarkan serangan dari sayap kiri.

    Serangan ganda ini memungkinkan Kanada bermain melalui bek sayap, dengan ruang yang tercipta dari pergerakan tumpang tindih tersebut menghasilkan peluang umpan silang yang krusial. Mereka akan mencoba melakukan hal yang sama melawan tim Swiss yang kurang memiliki kecepatan di sayap, dengan hanya satu dari empat pemain sayap starter yang berusia di bawah 33 tahun.

    Swiss merupakan tantangan yang berbeda, dan keseimbangan akan menjadi kunci, begitu pula dengan kemungkinan perubahan susunan pemain di lini belakang. Meski demikian, akan ada peluang yang bisa dimanfaatkan Kanada, baik melalui upaya individu maupun umpan silang ke duo penyerang yang sedang dalam performa terbaik, Jonathan David dan Cyle Larin.

    "Saya selalu tahu kami bisa mencetak gol," kata penyerang Cyle Larin setelah memanfaatkan umpan tersebut saat melawan Qatar. "Kami telah menunjukkan kepada dunia apa yang bisa kami lakukan, dan saya pikir kami hanya perlu terus melakukan hal yang sama seperti yang selalu kami lakukan. Saya rasa kami tidak mengubah apa pun dari sebelumnya. Hanya saja, kami mencetak banyak gol, dan kami memainkan salah satu pertandingan terbaik kami."

    Jika hal itu berjalan lancar sejak awal, Kanada berharap bisa menentukan ritme pertandingan dengan mencetak gol di awal, yang pasti akan menenangkan lebih dari 53.000 penonton di stadion dan jutaan orang yang menonton di seluruh negeri.

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