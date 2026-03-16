Apakah Napoli masih bisa bersaing dalam perebutan gelar Scudetto? Perbandingan klasemen dan jadwal dengan Inter dan Milan, apa yang akan terjadi jika terjadi kesamaan poin

Spinazzola memimpin kebangkitan tim juara Italia asuhan Antonio Conte.

"Kita coba menangkan semua pertandingan kita, lalu jika Inter kalah 4 kali, kita akan sangat senang ." Tanda tangan: Leonardo Spinazzola . Saat ditanya tentang impian meraih treble , pemain sayap Napoli itu berbicara demikian pekan lalu, sebelum kemenangan comeback 2-1 di kandang melawan Lecce. Berkat kemenangan itu, dengan 9 pertandingan tersisa di Serie A, juara Italia bertahan kini hanya tertinggal satu poin dari Milan yang berada di peringkat kedua dan sembilan poin dari pemuncak klasemen Inter.

Jika memenangkan semua pertandingannya, Napoli akan mencapai 86 poin, sehingga harus berharap Inter mengalami 3 kekalahan.

Sebaliknya, jika Napoli bermain imbang melawan Milan dan sekali lagi (di Como?), mereka bisa mencapai 82 poin, sama seperti Rossoneri jika mereka memenangkan 7 pertandingan lagi dan kalah satu kali (melawan Juventus?), serta sama seperti Inter jika mereka memenangkan 4 pertandingan, bermain imbang 2 kali (melawan Fiorentina dan Lazio?), dan kalah 3 kali lagi (melawan Roma, Como, dan Bologna?).

Tentu saja ini hanyalah skenario yang sulit terwujud: Inter tetap menjadi favorit utama, yang praktis sudah memegang Scudetto dan hanya bisa kehilangannya jika mengalami kegagalan di akhir musim.

  • KLASIFIKASI

    1) Inter 68

    2) Milan 60

    3) Napoli 59 

    Sesuai peraturan, jika terjadi kesamaan poin, akan diadakan pertandingan penentuan di kandang tim yang peringkatnya lebih tinggi berdasarkan kriteria berikut:

    1. Klasemen head-to-head (poin yang diperoleh dalam pertandingan langsung antara semua tim yang memiliki poin sama).

    2. Selisih gol dalam pertandingan head-to-head.

    3. Selisih gol secara keseluruhan.

    4. Jumlah gol terbanyak yang dicetak secara keseluruhan.

    5. Undian.

    Kriteria yang sama juga berlaku jika ada tiga tim yang memiliki poin yang sama: sehingga pertandingan penentuan akan berlangsung antara Milan dan Napoli, mengingat Inter hanya mengumpulkan 1 poin dari 12 poin dalam pertandingan head-to-head.

  • KALENDER INTER

    Fiorentina vs Inter

    Inter vs Roma

    Como vs Inter

    Inter vs Cagliari

    Torino vs Inter

    Inter vs Parma

    Lazio vs Inter

    Inter vs Verona

    Bologna vs Inter

  • JADWAL MILAN

    Lazio-Milan

    Milan-Torino

    Napoli-Milan

    Milan-Udinese

    Verona-Milan

    Milan-Juventus

    Sassuolo-Milan

    Milan-Atalanta

    Genoa-Milan

    Milan-Cagliari

  • JADWAL NAPOLI

    Cagliari vs Napoli

    Napoli-Milan

    Parma-Napoli

    Napoli-Lazio

    Napoli vs Cremonese

    Como vs Napoli

    Napoli-Bologna

    Pisa-Napoli

    Napoli-Udinese

