Apakah Napoli masih bisa bersaing dalam perebutan gelar Scudetto? Perbandingan klasemen dan jadwal dengan Inter dan Milan, apa yang akan terjadi jika terjadi kesamaan poin

"Kita coba menangkan semua pertandingan kita, lalu jika Inter kalah 4 kali, kita akan sangat senang ." Tanda tangan: Leonardo Spinazzola . Saat ditanya tentang impian meraih treble , pemain sayap Napoli itu berbicara demikian pekan lalu, sebelum kemenangan comeback 2-1 di kandang melawan Lecce. Berkat kemenangan itu, dengan 9 pertandingan tersisa di Serie A, juara Italia bertahan kini hanya tertinggal satu poin dari Milan yang berada di peringkat kedua dan sembilan poin dari pemuncak klasemen Inter.

Jika memenangkan semua pertandingannya, Napoli akan mencapai 86 poin, sehingga harus berharap Inter mengalami 3 kekalahan.

Sebaliknya, jika Napoli bermain imbang melawan Milan dan sekali lagi (di Como?), mereka bisa mencapai 82 poin, sama seperti Rossoneri jika mereka memenangkan 7 pertandingan lagi dan kalah satu kali (melawan Juventus?), serta sama seperti Inter jika mereka memenangkan 4 pertandingan, bermain imbang 2 kali (melawan Fiorentina dan Lazio?), dan kalah 3 kali lagi (melawan Roma, Como, dan Bologna?).

Tentu saja ini hanyalah skenario yang sulit terwujud: Inter tetap menjadi favorit utama, yang praktis sudah memegang Scudetto dan hanya bisa kehilangannya jika mengalami kegagalan di akhir musim.