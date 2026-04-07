Apakah Napoli kembali bersaing dalam perebutan gelar juara? Antonio Conte menanggapi harapan untuk mengejar Inter meski kemenangan 'luar biasa' atas AC Milan telah mengangkat juara bertahan itu ke peringkat kedua Serie A

Setelah peluit akhir dibunyikan, Conte mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa atas cara timnya mengatasi masa-masa sulit akibat rentetan cedera untuk tetap bersaing di papan atas klasemen, dan menekankan bahwa lolos ke Liga Champions tetap menjadi tujuan utama musim ini.

Berbicara kepada DAZN, Conte mengatakan: "Hal ini meninggalkan banyak antusiasme dan kepercayaan diri; kita tidak boleh lupa bahwa jika kita berada di posisi kedua, kita harus berterima kasih kepada para pemain yang telah menutupi semua absennya pemain tahun ini. Hal luar biasa yang dilakukan tim ini adalah saat banyak pemain absen; tim lain mungkin sudah hancur. Semua yang ada di sana adalah protagonis; hari ini kami melanjutkan jalur itu dan memulihkan para pemain. Anda memiliki kemungkinan untuk memiliki lebih banyak pilihan dan melakukan rotasi.

"Hari ini saya bercanda dengan Politano; saya sudah memprediksi masuknya dia saat Milan akan lebih lelah. Semua orang siap diturunkan. Saya sangat senang untuk Matteo, yang mencetak gol. Kini tersisa 7 pertandingan; kami telah mengambil langkah penting menuju tujuan kami, yaitu Liga Champions. Jika Milan dan Juve bisa, saya tidak melihat alasan mengapa Napoli tidak bisa. Kami harus tetap di sana, menyadari bahwa Inter pantas berada di puncak klasemen, dan kami ada di sana, dan kami harus fokus pada diri kami sendiri."