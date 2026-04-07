Apakah Napoli kembali bersaing dalam perebutan gelar juara? Antonio Conte menanggapi harapan untuk mengejar Inter meski kemenangan 'luar biasa' atas AC Milan telah mengangkat juara bertahan itu ke peringkat kedua Serie A
Politano menangkan pertandingan yang ketat
Dalam laga krusial antara tim peringkat kedua dan ketiga liga, pemain pengganti Matteo Politano mencetak gol penentu kemenangan lewat tendangan voli dari sudut sempit di menit-menit akhir untuk mengamankan tiga poin penting bagi Partenopei. Kemenangan ini terasa sangat mengesankan mengingat banyaknya pemain Napoli yang absen, termasuk Romelu Lukaku dan David Neres, yang memaksa Conte untuk mengandalkan barisan penyerang darurat. Hasil ini membuat Napoli menyalip Milan ke posisi kedua, meski mereka masih tertinggal tujuh poin dari Inter yang dominan di puncak klasemen.
Conte memuji ketangguhan skuadnya
Setelah peluit akhir dibunyikan, Conte mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa atas cara timnya mengatasi masa-masa sulit akibat rentetan cedera untuk tetap bersaing di papan atas klasemen, dan menekankan bahwa lolos ke Liga Champions tetap menjadi tujuan utama musim ini.
Berbicara kepada DAZN, Conte mengatakan: "Hal ini meninggalkan banyak antusiasme dan kepercayaan diri; kita tidak boleh lupa bahwa jika kita berada di posisi kedua, kita harus berterima kasih kepada para pemain yang telah menutupi semua absennya pemain tahun ini. Hal luar biasa yang dilakukan tim ini adalah saat banyak pemain absen; tim lain mungkin sudah hancur. Semua yang ada di sana adalah protagonis; hari ini kami melanjutkan jalur itu dan memulihkan para pemain. Anda memiliki kemungkinan untuk memiliki lebih banyak pilihan dan melakukan rotasi.
"Hari ini saya bercanda dengan Politano; saya sudah memprediksi masuknya dia saat Milan akan lebih lelah. Semua orang siap diturunkan. Saya sangat senang untuk Matteo, yang mencetak gol. Kini tersisa 7 pertandingan; kami telah mengambil langkah penting menuju tujuan kami, yaitu Liga Champions. Jika Milan dan Juve bisa, saya tidak melihat alasan mengapa Napoli tidak bisa. Kami harus tetap di sana, menyadari bahwa Inter pantas berada di puncak klasemen, dan kami ada di sana, dan kami harus fokus pada diri kami sendiri."
Mempertahankan gelar Scudetto
Napoli telah dikenal sebagai tim yang tangguh di bawah asuhan Conte, dengan mencatatkan 27 kemenangan dengan selisih satu gol sejak awal musim lalu — lebih banyak daripada tim mana pun di Serie A. Meskipun mendapat momentum dari kemenangan atas rival langsungnya, Conte tetap bersikap hati-hati mengenai peluang untuk mengejar gelar di akhir musim, dengan mencatat bahwa Inter harus mengalami penurunan performa yang signifikan agar persaingan benar-benar terbuka kembali.
Menyikapi persaingan gelar, Conte menambahkan: "Di saat kegembiraan ini, karena kami kembali ke posisi kedua, saya ingin berterima kasih kepada mereka yang merespons di momen tragis di mana semuanya bisa berakhir buruk. Hari ini kami mulai pulih sedikit demi sedikit. Ini bukan soal percaya: kami harus sangat realistis dan tahu bahwa kami tidak boleh membuat kesalahan, serta berharap mereka yang di depan membuat kesalahan—dan bukan hanya sekali.
"Melihat apa yang dilakukan Inter, saya melihatnya sebagai hal yang sulit. Kita harus memiliki kebanggaan untuk terus menginjak pedal gas dan mempertahankan Scudetto hingga akhir. Kita telah memenangkan Supercoppa dan berada di posisi kedua: kita harus terus seperti ini, menyadari bahwa Liga Champions belum ditaklukkan dan bahwa hal itu penting mengingat manfaat yang dibawanya."
Lari sprint terakhir
Napoli akan menghadapi serangkaian pertandingan krusial melawan tim-tim seperti Lazio, Como, dan Bologna dalam tujuh laga terakhir mereka, saat mereka berupaya memperkuat posisi kedua di klasemen di atas para pesaing terdekat. Meskipun pasukan Conte bertekad untuk menutup musim dengan sempurna hingga Mei, mereka tetap bergantung pada Inter—pemuncak klasemen—yang harus kehilangan poin agar harapan gelar juara mereka tetap hidup.