"Saya tahu bahwa tim sangat puas dengan Gabi (rekan setim Gabriel Bortoleto, catatan redaksi) dan saya. Kami baru saja memulai. Ini adalah tahun pertama kami sebagai tim," kata Hülkenberg pada Kamis menjelang Grand Prix Belgia: "Selain itu, kontraknya sangat jelas."
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Apakah musim F1 2026 akan berlangsung tanpa pembalap asal Jerman? Nasib Nico Hülkenberg di Audi telah diputuskan
Baru-baru ini beredar spekulasi bahwa pembalap Williams, Carlos Sainz, mungkin akan membalap untuk Audi mulai tahun 2027. Hülkenberg menanggapi hal itu sebagai "gembar-gembor musim panas yang biasa terjadi di Formula 1". "Saya rasa posisi pembalap cadangan memang kosong, tapi saya ragu dia akan tertarik," kata Hülkenberg di Spa-Francorchamps: "Bagi saya, tidak ada keraguan sama sekali."
Setelah menandatangani “kontrak berjangka panjang” pada 2024, Hülkenberg sudah membalap untuk Sauber—tim pendahulu Audi—pada 2025. Pada 2026, tim pabrikan Jerman itu akhirnya resmi bergabung di Formula 1. Tahun 2027 akan menjadi tahun ketiga kontrak Hülkenberg.
Manajer tim Mattia Binotto memberikan dukungan kepada Nico Hülkenberg
Baru-baru ini, Kepala Tim Mattia Binotto telah memberikan dukungan kepada pembalapnya. "Nico masih memiliki semangat yang sangat besar. Dia fokus, konsisten, dan masih terlihat seperti pembalap muda. Segalanya berjalan lancar baginya dan kami sangat senang akan hal itu," kata pria asal Italia itu dua minggu lalu di Silverstone.
Musim ini, Hülkenberg belum meraih poin sama sekali – salah satunya karena mobilnya. Dalam empat dari sembilan balapan, pembalap berusia 38 tahun itu bahkan tidak berhasil mencapai garis finis.
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