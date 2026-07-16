Baru-baru ini beredar spekulasi bahwa pembalap Williams, Carlos Sainz, mungkin akan membalap untuk Audi mulai tahun 2027. Hülkenberg menanggapi hal itu sebagai "gembar-gembor musim panas yang biasa terjadi di Formula 1". "Saya rasa posisi pembalap cadangan memang kosong, tapi saya ragu dia akan tertarik," kata Hülkenberg di Spa-Francorchamps: "Bagi saya, tidak ada keraguan sama sekali."

Setelah menandatangani “kontrak berjangka panjang” pada 2024, Hülkenberg sudah membalap untuk Sauber—tim pendahulu Audi—pada 2025. Pada 2026, tim pabrikan Jerman itu akhirnya resmi bergabung di Formula 1. Tahun 2027 akan menjadi tahun ketiga kontrak Hülkenberg.