Apakah Mohamed Salah telah memainkan pertandingan terakhirnya bersama Liverpool? Kabar terbaru mengenai cedera dari direktur tim nasional Mesir saat penyerang dengan 257 gol itu bersiap untuk menjadi pemain bebas transfer
Manajer Mesir mengonfirmasi kabar buruk mengenai Salah
Salah mengalami cedera otot paha belakang yang serius saat The Reds menang 3-1 atas Crystal Palace. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh direktur tim nasional Mesir, Ibrahim Hassan, yang memberikan gambaran suram mengenai jadwal pemulihan pemain berusia 33 tahun itu dan ketersediaannya untuk beberapa pekan terakhir musim kompetisi domestik. Berbicara kepada kantor berita Reuters seperti dikutip Al Jazeera, Hassan secara tegas menjelaskan tingkat keparahan cedera tersebut, dengan menyatakan: "Dia mengalami robekan otot paha belakang dan akan membutuhkan perawatan selama empat minggu." Dengan musim yang memasuki tahap akhir, absen selama sebulan secara efektif memastikan bahwa pemain andalan Mesir itu tidak akan bisa tampil dalam sisa pertandingan Liverpool sebelum kontraknya berakhir pada bulan Juni.
Arne Slot menanggapi 'kisah musim ini'
Manajer Liverpool, Arne Slot, mengungkapkan rasa frustrasinya setelah pertandingan, dengan menyatakan bahwa kehilangan sosok yang begitu berpengaruh merupakan pukulan telak bagi dinamika tim menjelang fase-fase krusial musim ini. Pelatih asal Belanda itu menyoroti karakter Salah, sambil mengakui bahwa keengganan sang penyerang untuk segera meninggalkan lapangan merupakan tanda jelas bahwa cedera yang dialaminya cukup parah.
"Kemenangan lagi dan cedera lagi," kata Slot kepada BBC. "Itulah kisah musim kami. Masih terlalu dini untuk mengatakan apa-apa, tapi kita semua tahu Mo dan betapa sulitnya baginya untuk meninggalkan lapangan. Jika Mo [Salah] meninggalkan lapangan, itu menunjukkan sesuatu, tapi kita harus menunggu dan melihat seberapa parahnya."
Perpisahan yang penuh haru di Anfield
Cedera ini menandai akhir yang menyentuh dan mendadak bagi salah satu era paling sukses yang pernah dialami seorang pemain dalam sejarah Liverpool. Salah, yang telah mencetak 257 gol untuk klub ini, terlihat memberi tepuk tangan kepada penonton di Anfield saat ia tertatih-tatih meninggalkan lapangan pada menit ke-60 dalam laga Sabtu lalu. Setelah sebelumnya mengumumkan keputusannya untuk hengkang setelah sembilan tahun penuh gelar, kini tampaknya para penggemar telah menyaksikan penampilan kompetitif terakhirnya bersama klub. Alih-alih perpisahan yang diwarnai gol, perpisahan Salah kini diperkirakan hanya akan berupa pidato pasca-pertandingan kepada para pendukung setelah pertandingan penutup musim, menandai akhir dari perjalanan yang membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak ketiga sepanjang masa klub.
Perhatian kini beralih ke Piala Dunia 2026
Cedera yang dialaminya berarti ia akan absen dalam beberapa pertandingan penting mendatang, termasuk laga tandang melawan rival mereka Manchester United pada 3 Mei dan pertandingan kandang terakhir melawan Brentford pada 24 Mei. Meskipun kariernya di Liverpool mungkin telah berakhir, ada optimisme terkait kebugaran Salah untuk level internasional. Ibrahim Hassan meyakinkan para penggemar bahwa sang penyerang seharusnya sudah pulih tepat waktu untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, di mana Mesir akan menghadapi Belgia, Selandia Baru, dan Iran di Grup G. Turnamen tersebut akan dimulai pada 11 Juni, memberikan "Raja Mesir" waktu yang cukup untuk menyelesaikan rehabilitasinya dan mencapai kebugaran pertandingan.