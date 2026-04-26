Apakah Mohamed Salah telah memainkan pertandingan terakhirnya bersama Liverpool? Kabar terbaru mengenai cedera dari direktur tim nasional Mesir saat penyerang dengan 257 gol itu bersiap untuk menjadi pemain bebas transfer

Manajer Liverpool, Arne Slot, mengungkapkan rasa frustrasinya setelah pertandingan, dengan menyatakan bahwa kehilangan sosok yang begitu berpengaruh merupakan pukulan telak bagi dinamika tim menjelang fase-fase krusial musim ini. Pelatih asal Belanda itu menyoroti karakter Salah, sambil mengakui bahwa keengganan sang penyerang untuk segera meninggalkan lapangan merupakan tanda jelas bahwa cedera yang dialaminya cukup parah.

"Kemenangan lagi dan cedera lagi," kata Slot kepada BBC. "Itulah kisah musim kami. Masih terlalu dini untuk mengatakan apa-apa, tapi kita semua tahu Mo dan betapa sulitnya baginya untuk meninggalkan lapangan. Jika Mo [Salah] meninggalkan lapangan, itu menunjukkan sesuatu, tapi kita harus menunggu dan melihat seberapa parahnya."