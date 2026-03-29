Apakah Mohamed Salah sedang dalam pembicaraan untuk bergabung dengan Lionel Messi di Inter Miami? Kabar terbaru transfer MLS saat bintang asal Mesir itu bersiap hengkang dari Liverpool sebagai pemain bebas transfer
Liverpool telah mengabaikan tahun terakhir kontrak Salah
Meskipun Salah telah melalui musim 2025-26 yang penuh tantangan di Anfield—dengan melontarkan kritik tajam terhadap Liverpool pada suatu kesempatan sekaligus harus menanggung masa-masa frustrasi di bangku cadangan—kabar tentang kepergiannya yang akan segera terjadi tetap mengejutkan banyak pihak.
Telah dikonfirmasi bahwa tahun terakhir kontrak penyerang pemenang Liga Premier dan Liga Champions di Merseyside ini akan dibatalkan. Alih-alih tetap berada di lingkungannya saat ini hingga 2027, ia akan memulai awal yang baru dalam hitungan minggu.
Liga Profesional Arab Saudi atau MLS: Pilihan masa depan bagi Salah
Dengan tiba-tiba tersedianya Salah, dan tanpa perlu biaya transfer, tak mengherankan jika minat terhadap pemain berusia 33 tahun yang produktif ini pun melonjak. Kemungkinan kepindahannya ke Timur Tengah telah dibicarakan sejak beberapa waktu lalu. Tawaran menggiurkan tersedia di sana, dengan bintang Portugal Cristiano Ronaldo yang sudah bergabung dengan salah satunya di Al-Nassr.
Namun, tim-tim di Amerika Serikat dilaporkan telah ikut dalam perebutan tanda tangan Salah. Dikabarkan bahwa Sir David Beckham dan timnya berencana untuk menarik pemain yang tiga kali meraih gelar PFA Player of the Year ini ke Florida Selatan - menggabungkannya dengan Messi, legenda Argentina.
Agen Salah, Ramy Abbas Issa, telah memposting di media sosial sebagai tanggapan atas rumor mengenai tujuan berikutnya kliennya: “Kami tidak tahu di mana Mohamed akan bermain musim depan. Ini juga berarti bahwa tidak ada orang lain yang tahu.”
Apakah Salah akan bergabung dengan Messi di MLS bersama Inter Miami?
Pakar transfer Romano kini memperkuat pandangan tersebut, dengan mengatakan di saluran YouTube-nya mengenai rumor seputar kemungkinan mengejar mimpi Amerika: “Berbicara tentang Inter Miami, ada banyak pembicaraan di Inggris mengenai kemungkinan Mohamed Salah bergabung dengan Leo Messi di sana.
“Terutama setelah pengumuman besar Inter Miami – tribun baru Leo Messi di stadion mereka, yang sungguh luar biasa. Bayangkan Messi bermain di stadion dengan tribun yang dinamai menurut namanya!
“Tapi teman-teman, izinkan saya menjelaskan ini dengan sangat jelas: Inter Miami tidak sedang bernegosiasi untuk merekrut Mo Salah. Terlepas dari laporan-laporan dan rumor di mana-mana, itu tidak benar. Salah belum memulai pembicaraan dengan Inter Miami.
“Yang benar adalah Salah akan meninggalkan Liverpool sebagai pemain bebas transfer di akhir musim – secara teknis kontraknya berlaku hingga 2027, tapi Liverpool akan membiarkannya pergi tanpa biaya, sebagai bagian dari keputusan bersama untuk berpisah. Jadi kini pihak Salah bebas berbicara dengan klub mana pun. Harapkan banyak cerita – tapi hingga hari ini, belum ada kesepakatan dengan siapa pun.
“Liga Pro Saudi, tentu saja, masih memimpikannya. Mereka telah berusaha selama dua tahun, dan kali ini mereka akhirnya memiliki peluang nyata. Jadi perhatikan ini – langkah besar akan datang, tetapi belum dari Inter Miami.”
Rekor Salah di Liverpool: Gol dan trofi
Salah, pemenang Sepatu Emas Liga Premier empat kali, telah mencetak 255 gol untuk Liverpool dalam 435 penampilannya. Hanya lima di antaranya yang tercipta di kasta tertinggi Inggris musim ini, dengan produktivitasnya menurun seiring The Reds mengalami kesulitan dalam menjaga konsistensi.
Dia mungkin masih bisa pergi dengan membawa lebih banyak trofi, mengingat tim asuhan Arne Slot telah mencapai perempat final Piala FA dan Liga Champions. Masih harus dilihat di mana gelar-gelar berikutnya akan diraih, dengan kemungkinan besar Inter Miami - yang tak pernah ragu menerapkan kebijakan perekrutan ‘Galacticos’ - akan menanyakan niat Salah pada suatu saat nanti.