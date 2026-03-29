Apakah Mohamed Salah sedang dalam pembicaraan untuk bergabung dengan Lionel Messi di Inter Miami? Kabar terbaru transfer MLS saat bintang asal Mesir itu bersiap hengkang dari Liverpool sebagai pemain bebas transfer

Pakar transfer Romano kini memperkuat pandangan tersebut, dengan mengatakan di saluran YouTube-nya mengenai rumor seputar kemungkinan mengejar mimpi Amerika: “Berbicara tentang Inter Miami, ada banyak pembicaraan di Inggris mengenai kemungkinan Mohamed Salah bergabung dengan Leo Messi di sana.

“Terutama setelah pengumuman besar Inter Miami – tribun baru Leo Messi di stadion mereka, yang sungguh luar biasa. Bayangkan Messi bermain di stadion dengan tribun yang dinamai menurut namanya!

“Tapi teman-teman, izinkan saya menjelaskan ini dengan sangat jelas: Inter Miami tidak sedang bernegosiasi untuk merekrut Mo Salah. Terlepas dari laporan-laporan dan rumor di mana-mana, itu tidak benar. Salah belum memulai pembicaraan dengan Inter Miami.

“Yang benar adalah Salah akan meninggalkan Liverpool sebagai pemain bebas transfer di akhir musim – secara teknis kontraknya berlaku hingga 2027, tapi Liverpool akan membiarkannya pergi tanpa biaya, sebagai bagian dari keputusan bersama untuk berpisah. Jadi kini pihak Salah bebas berbicara dengan klub mana pun. Harapkan banyak cerita – tapi hingga hari ini, belum ada kesepakatan dengan siapa pun.

“Liga Pro Saudi, tentu saja, masih memimpikannya. Mereka telah berusaha selama dua tahun, dan kali ini mereka akhirnya memiliki peluang nyata. Jadi perhatikan ini – langkah besar akan datang, tetapi belum dari Inter Miami.”