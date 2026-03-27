Apakah Mohamed Salah akan mengikuti jejak Cristiano Ronaldo? Jurgen Klopp mendukung legenda Liverpool itu untuk terus bermain hingga usia 40-an setelah pengumuman kepergiannya dari The Reds
Klopp memuji profesionalisme Salah
Menyusul kabar bahwa Salah akan mengakhiri masa baktinya yang penuh gelar selama sembilan tahun di Anfield pada musim panas ini, Klopp mengungkapkan kekagumannya terhadap kondisi fisik sang penyerang.
Pemain berusia 33 tahun ini telah menjadi teladan konsistensi sejak Klopp memboyongnya dari Roma pada 2017, dan pelatih asal Jerman itu yakin bahwa 'Raja Mesir' ini masih jauh dari kata habis di level tertinggi sepak bola.
Berbicara kepada BBC Sport, Klopp menjelaskan bahwa ia "tidak akan terkejut jika ia bermain selama enam atau tujuh tahun lagi" berkat standar luar biasa yang ditetapkan Salah untuk dirinya sendiri.
"Salah adalah seorang profesional yang luar biasa," kata Klopp. "Ia menetapkan standar yang benar-benar baru bagi seorang pemain sepak bola profesional - seberapa keras Anda bisa bekerja, seberapa besar Anda bisa berinvestasi dalam pemulihan, dan segala hal lainnya."
Rekor-rekor Anfield yang mungkin takkan pernah terpecahkan
Dampak yang ditimbulkan Salah di Merseyside sungguh bersejarah, dengan sang pemain sayap kini menduduki peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub dengan 255 gol. Hanya Ian Rush dan Roger Hunt yang berada di atasnya, dan Klopp menyebut bahwa angka-angka yang dicetak pemain berusia 33 tahun itu di era modern ini "luar biasa" dan kemungkinan besar tak akan terulang dalam waktu dekat.
Mantan manajer The Reds itu bahkan melontarkan saran berani tentang Hugo Ekitike saat membahas siapa yang pada akhirnya bisa menantang warisan Salah.
"Dari mana dia berasal, apa yang dia lalui, dan apa yang dia berikan kepada kami, sungguh luar biasa," tambah Klopp. "Angka-angka yang dia hasilkan dan standar yang dia tetapkan, sebagian, jika tidak semuanya, pasti akan tetap tak tertandingi di era Liga Premier modern ini."
Kesepakatan yang adil bagi klub dan pemain
Meskipun para penggemar merasa sedih atas kepergian yang akan segera terjadi, Klopp memandang waktu ini sebagai akhir yang logis dari sebuah kemitraan legendaris. Karena kontrak Salah hanya tersisa satu tahun lagi pada saat pengumuman itu, pelatih asal Jerman itu menggambarkan kepergian tersebut sebagai "kesepakatan yang adil" yang memungkinkan kedua belah pihak untuk melangkah maju tanpa rasa pahit atau dendam yang tersisa.
Klopp mencatat: "Saya benar-benar yakin hubungan ini adalah kesepakatan yang adil. Seorang pemain luar biasa, catatan statistik yang luar biasa, dan tentu saja dia mendapatkan bayaran yang layak. Kini dia bisa pergi ke mana pun dia mau, dan klub harus mencari—dan pasti akan menemukan—pemain lain, dan itu sama sekali tidak masalah. Setelah bertahun-tahun bersama, seharusnya tidak ada perasaan buruk sama sekali, dan sejauh yang saya ketahui, saya tidak melihat adanya hal seperti itu."
Akhir dari sebuah perjalanan yang penuh emosi
Meskipun sesekali terjadi ketidaksepakatan di pinggir lapangan, Klopp mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Salah tetap erat dan mereka sudah saling berkirim pesan setelah kabar tersebut.
"Kami bertukar pesan beberapa hari yang lalu dan kami memang pernah berdebat, tapi itu selalu karena alasan yang tepat," akui Klopp. "Semuanya baik-baik saja, terutama sekarang kalau dipikir-pikir lagi, bahkan lebih dari sekadar baik. Dan kami berdua sangat bahagia bisa menjadi bagian dari perjalanan luar biasa itu. Saya sedih, tapi dia adalah legenda sepanjang masa tanpa keraguan sedikit pun, dan saya benar-benar bangga bisa menjadi bagian dari kariernya."