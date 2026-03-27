Apakah Mohamed Salah akan mengikuti jejak Cristiano Ronaldo? Jurgen Klopp mendukung legenda Liverpool itu untuk terus bermain hingga usia 40-an setelah pengumuman kepergiannya dari The Reds

Menyusul kabar bahwa Salah akan mengakhiri masa baktinya yang penuh gelar selama sembilan tahun di Anfield pada musim panas ini, Klopp mengungkapkan kekagumannya terhadap kondisi fisik sang penyerang.

Pemain berusia 33 tahun ini telah menjadi teladan konsistensi sejak Klopp memboyongnya dari Roma pada 2017, dan pelatih asal Jerman itu yakin bahwa 'Raja Mesir' ini masih jauh dari kata habis di level tertinggi sepak bola.

Berbicara kepada BBC Sport, Klopp menjelaskan bahwa ia "tidak akan terkejut jika ia bermain selama enam atau tujuh tahun lagi" berkat standar luar biasa yang ditetapkan Salah untuk dirinya sendiri.

"Salah adalah seorang profesional yang luar biasa," kata Klopp. "Ia menetapkan standar yang benar-benar baru bagi seorang pemain sepak bola profesional - seberapa keras Anda bisa bekerja, seberapa besar Anda bisa berinvestasi dalam pemulihan, dan segala hal lainnya."