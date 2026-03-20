Apakah Mikey Moore akan tetap di Rangers? Mantan bintang timnas Skotlandia itu menjelaskan mengapa perjuangan Tottenham untuk menghindari degradasi dan manajer baru klub akan menentukan masa depan pemain muda berbakat tersebut

Mantan striker Gers, Gray, dalam wawancara eksklusif melalui BetSelect.co.uk, mengatakan kepada GOAL tentang apa yang membuat Moore istimewa dan mengapa klub raksasa Liga Utama Skotlandia itu akan berupaya keras untuk mempertahankannya: “Dia luar biasa. Saya tahu mereka sangat menyukainya di sana, dan dia telah memberikan pengaruh besar di klub berkat bakatnya.

“Apakah dia mengejutkan saya? Saya melihat sekilas kemampuannya, tentu saja, saat di Tottenham. Sekilas saja, tapi tidak banyak, jika saya jujur sepenuhnya. Tidak banyak, jadi saya tidak yakin apa yang harus diharapkan, tapi menurut saya dia luar biasa.

“Ini adalah kesepakatan pinjaman yang hebat. Sayangnya, ini hanya kesepakatan pinjaman. Saya pikir jika saya adalah Tottenham, dan melihat kondisi klub saat ini, jika mereka terdegradasi—ada kemungkinan itu terjadi, terlepas dari apakah mereka berhasil bertahan—apakah dia tipe pemain yang ingin mereka kembalikan saat berusia 18 tahun? Mungkin mereka akan berkata, ‘baiklah, kamu berusia 18 tahun, jadi kami akan membiarkanmu di sana jika kamu ingin tinggal, kamu menyukainya, kami akan membiarkanmu di sana satu tahun lagi’.

“Saya pikir banyak tergantung pada Mikey Moore dan pelatih yang mereka miliki, siapa yang mereka datangkan. Karena pelatih mungkin berpikir, ‘tidak, saya ingin dia terus berkembang, dia bisa tinggal di Rangers satu tahun lagi’. Atau dia mungkin berkata, ‘tidak, saya butuh talenta itu sekarang, saya akan memanfaatkannya, saya akan menggunakannya’.

“Jika dia akan membawanya kembali tapi tidak memainkannya, apa gunanya? Itu sia-sia. Jadi menurut saya, penunjukan pelatih baru di Tottenham adalah faktor besar dalam apakah Mikey Moore akan tetap di Ibrox atau tidak. Jelas, dari sudut pandang saya, saya harap dia tetap di sana.”