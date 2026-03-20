Apakah Mikey Moore akan tetap di Rangers? Mantan bintang timnas Skotlandia itu menjelaskan mengapa perjuangan Tottenham untuk menghindari degradasi dan manajer baru klub akan menentukan masa depan pemain muda berbakat tersebut
Moore mencatatkan sejarah bersama klub induknya, Tottenham
Moore telah menorehkan prestasi gemilang di London Utara, dengan mencatatkan 21 penampilan kompetitif bersama Spurs. Ia mencetak gol pertamanya dalam laga Liga Europa melawan Elfsborg pada Januari 2025 — dan menjadi pencetak gol termuda asal Inggris dalam kompetisi Eropa bergengsi pada usia 17 tahun dan 172 hari.
Dia menjadi pemain cadangan yang tidak diturunkan dalam final saat Tottenham berhasil merebut trofi kontinental tersebut musim lalu, mengakhiri penantian selama 17 tahun untuk meraih trofi besar, namun dia diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya pada musim panas 2025 saat pindah ke Glasgow.
Waktu bermain reguler bersama Rangers telah memberikan manfaat besar bagi Moore, dengan lima gol yang dicetak dalam 38 penampilan di semua kompetisi, dan masih ada harapan akan lebih banyak lagi yang akan datang dari seorang pemain yang potensinya tidak pernah diragukan.
Apa yang membuat Moore, sang bintang muda, begitu istimewa?
Mantan striker Gers, Gray, dalam wawancara eksklusif melalui BetSelect.co.uk, mengatakan kepada GOAL tentang apa yang membuat Moore istimewa dan mengapa klub raksasa Liga Utama Skotlandia itu akan berupaya keras untuk mempertahankannya: “Dia luar biasa. Saya tahu mereka sangat menyukainya di sana, dan dia telah memberikan pengaruh besar di klub berkat bakatnya.
“Apakah dia mengejutkan saya? Saya melihat sekilas kemampuannya, tentu saja, saat di Tottenham. Sekilas saja, tapi tidak banyak, jika saya jujur sepenuhnya. Tidak banyak, jadi saya tidak yakin apa yang harus diharapkan, tapi menurut saya dia luar biasa.
“Ini adalah kesepakatan pinjaman yang hebat. Sayangnya, ini hanya kesepakatan pinjaman. Saya pikir jika saya adalah Tottenham, dan melihat kondisi klub saat ini, jika mereka terdegradasi—ada kemungkinan itu terjadi, terlepas dari apakah mereka berhasil bertahan—apakah dia tipe pemain yang ingin mereka kembalikan saat berusia 18 tahun? Mungkin mereka akan berkata, ‘baiklah, kamu berusia 18 tahun, jadi kami akan membiarkanmu di sana jika kamu ingin tinggal, kamu menyukainya, kami akan membiarkanmu di sana satu tahun lagi’.
“Saya pikir banyak tergantung pada Mikey Moore dan pelatih yang mereka miliki, siapa yang mereka datangkan. Karena pelatih mungkin berpikir, ‘tidak, saya ingin dia terus berkembang, dia bisa tinggal di Rangers satu tahun lagi’. Atau dia mungkin berkata, ‘tidak, saya butuh talenta itu sekarang, saya akan memanfaatkannya, saya akan menggunakannya’.
“Jika dia akan membawanya kembali tapi tidak memainkannya, apa gunanya? Itu sia-sia. Jadi menurut saya, penunjukan pelatih baru di Tottenham adalah faktor besar dalam apakah Mikey Moore akan tetap di Ibrox atau tidak. Jelas, dari sudut pandang saya, saya harap dia tetap di sana.”
Apakah Rangers akan menyetujui perpanjangan masa pinjaman untuk Moore?
Ada beberapa contoh sebelumnya di mana pemain pinjaman dari Old Firm diperpanjang kontraknya untuk bermain di Liga Premier, dan Gray menambahkan bahwa Moore berpotensi mengikuti jejak tersebut: “Dia bisa saja, lagi, jika dia sabar. Dia baru berusia 18 tahun, jadi masa depannya masih panjang. Banyak sekali. Dan jika dia menikmati Glasgow, jika dia menikmati Rangers, saya tidak tahu mengapa dia tidak akan bermain di klub besar seperti itu. Dan jika klub itu bisa memberikan pengalaman sepak bola Eropa dalam bentuk apa pun, maka dia mungkin akan berkata, ‘kamu tahu apa, ya, ini bagian dari pendidikanku, aku belajar banyak, dan aku sudah belajar banyak’.
“Dan saya pikir Danny Rohl, dia juga akan belajar dari situ. Saya pikir dia akan menjadi pelatih yang layak untuknya selama 12 bulan ke depan. Jadi, secara keseluruhan, saya optimis, tapi saya pikir semuanya bergantung pada pelatih baru di Tottenham.”
Sampai kapan kontrak Moore di Tottenham berlaku?
Igor Tudor saat ini menjabat sebagai pelatih sementara Spurs, namun akan digantikan oleh pelatih kepala tetap pada musim panas nanti. Pelatih baru yang akan memimpin tim mungkin akan memutuskan bahwa ada peran bagi Moore dalam rencananya, mengingat pemain sayap kreatif ini telah membuktikan bahwa ia tidak gentar menghadapi tekanan.
Gray melanjutkan dengan mengatakan bahwa pengalaman di Ibrox sangat bermanfaat bagi Moore: “Yang ditunjukkan adalah apakah Anda bisa mengatasinya? Yang ditunjukkan kepada orang-orang yang mengamati Anda, apakah dia menyerah dan runtuh saat bermain melawan Celtic, dalam pertandingan-pertandingan besar ini? Tidak, dia tidak melakukannya. Dia berdiri tegak, dia diperhitungkan, dan dia tampil baik. Jadi, itu adalah aset yang sangat besar untuk dimiliki saat Anda masih muda. Dan orang-orang akan menyadarinya, itu adalah kepastian mutlak.”
Tottenham memiliki Moore di bawah kontrak hingga 2030, dengan masa depannya yang panjang berada di ibu kota Inggris. Peran reguler diperkirakan akan diembannya di klub induknya pada suatu saat, namun satu musim lagi di Ibrox bisa jadi merupakan opsi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.
