Apakah Mikel Arteta termasuk dalam lima besar manajer terbaik di dunia sepak bola? Mantan bintang Arsenal menjelaskan mengapa gelar juara Liga Premier menempatkan manajer The Gunners itu dalam jajaran pelatih elit
Arteta belajar dari Guardiola dan meniru gaya Wenger
Unai Emery ditunjuk untuk menggantikan Arsene Wenger di London Utara, menyusul kepergian pelatih legendaris asal Prancis itu pada 2018 setelah 22 tahun memimpin klub, namun dibutuhkan seorang pelatih asal Spanyol lainnya untuk mengembalikan The Gunners ke puncak.
Arteta - yang telah menghabiskan lima musim bersama Arsenal sebagai pemain, bahkan sempat menjabat sebagai kapten sebelum pensiun - diberi kepercayaan untuk memimpin tim pada Desember 2019 setelah mengasah kemampuannya sebagai pelatih di bawah bimbingan Pep Guardiola di Manchester City.
Mantan klubnya di Etihad Stadium - bersama dengan Liverpool - akhirnya berhasil dikalahkan setelah tiga musim berturut-turut menjadi runner-up Liga Premier. City juga bisa menjadi panutan saat merebut gelar Eropa paling bergengsi untuk pertama kalinya dalam sejarah gemilang Arsenal.
Perjalanan Arteta hingga saat ini tidak selalu mulus, dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan mengenai kemampuannya untuk merebut gelar paling bergengsi, tetapi pria berusia 44 tahun ini tidak pernah mundur dari tantangan atau memberikan kurang dari 100 persen saat mengisi posisi yang menuntut tersebut.
Apakah Arteta termasuk dalam lima manajer terbaik di dunia sepak bola?
Apakah dia kini termasuk salah satu yang terbaik di bidangnya — sejajar dengan nama-nama seperti Guardiola, Luis Enrique, Diego Simeone, dan Carlo Ancelotti? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Senderos, mantan bek Arsenal — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan Spreadex Sports — mengatakan: “Saya pikir jika Anda memiliki satu tujuan saat merekrut pelatih muda, itu adalah agar dia mengembangkan tim dan menjadikannya penantang gelar. Jadi, dia telah melakukan hal ini hingga saat ini dan kini dia benar-benar telah memenangkan Liga Premier bersama tim dan skuad ini. Jadi, ya, membawa mereka melewati garis finis sangatlah penting.
“Apakah dia termasuk lima manajer terbaik? Maksud saya, siapa yang mampu memenangkan Liga Premier? Tidak banyak di dunia ini, jadi tentu saja dia layak mendapat banyak pujian atas hal ini.”
Apakah gelar juara Liga Champions akan mengungguli gelar 'The Invincibles'?
Arsenal kembali merasakan kejayaan di kancah domestik untuk pertama kalinya sejak era legendaris ‘The Invincibles’ pada musim 2003-04. Mereka berpotensi melampaui prestasi tim tersebut dengan menaklukkan kompetisi Eropa. Apakah pencapaian itu—yang sekaligus mencatat sejarah—akan mengungguli prestasi Thierry Henry, Patrick Vieira, dan kawan-kawan lebih dari dua dekade lalu?
Senderos menambahkan saat ditanya soal itu: “Saya pikir itu hal yang berbeda. Ada tim Arsenal yang pernah memenangkan gelar sebelumnya, jadi ini adalah sesuatu yang ekstra.
“Memenangkan Liga Champions jelas luar biasa bagi sejarah klub, tapi menjadi ‘Invincibles’, itu adalah sesuatu yang sulit untuk diulang secara keseluruhan. Jadi, ya, saya tidak tahu mana yang lebih besar, tapi di era modern saat ini, tentu saja, menjadi ‘Invincibles’ itu luar biasa dan meraih gelar ganda liga dan Liga Champions juga merupakan sesuatu—sebuah prestasi unik.”
Mengapa Arsenal, sang raja tendangan bebas, bukanlah tim yang hanya mengandalkan satu trik saja
Kesuksesan Arsenal dibangun di atas fondasi yang kokoh, dengan kiper David Raya meraih penghargaan Sarung Tangan Emas Liga Premier selama tiga musim berturut-turut, sementara keahlian mencetak gol dari situasi bola mati telah dikuasai dengan baik.
The Gunners memang tidak mengalahkan lawan-lawannya dengan telak, tetapi mereka telah menemukan cara untuk meraih kemenangan dengan segala cara yang diperlukan. Ketika ditanya apakah pendekatan taktis tersebut layak mendapatkan lebih banyak pujian, mengingat lawan-lawan belum menemukan cara untuk menghentikan Arsenal dalam situasi bola mati, Senderos mengatakan: “Ini bukan tim yang hanya mengandalkan satu trik. Mereka telah mencetak banyak sekali gol dari situasi bola mati dengan berbagai cara. Mereka telah mengidentifikasi sesuatu dalam sepak bola modern dan benar-benar memanfaatkannya. Hal itu telah membuka banyak pertandingan bagi mereka dan memungkinkan mereka untuk unggul.
“Mengetahui seberapa baik mereka bermain secara defensif, seberapa terorganisirnya mereka, dan seberapa sedikit peluang yang mereka berikan kepada lawan, hal itu telah memberi mereka landasan yang kuat untuk terus maju dan memenangkan pertandingan. Menang 1-0, ya, Arsenal yang membosankan dengan skor 1-0, tetapi hal itu benar-benar menunjukkan stabilitas dan kekuatan dalam skuad dan tim ini.”
Peringatan gelar Liga Premier menjelang laga Eropa melawan PSG
Arsenal masih memiliki dua pertandingan tersisa di musim ini, dan laga tandang ke markas Crystal Palace pada hari terakhir Premier League kini tak lagi menentukan apa pun. Namun, trofi Premier League akan dikibarkan pada hari Minggu sebagai bukti bahwa kerja keras selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil.
Pada 30 Mei, The Gunners akan berusaha menggulingkan Paris Saint-Germain sebagai raja sepak bola Eropa saat menghadapi Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, dan kawan-kawan di Puskas Arena, Budapest - dengan Arteta berupaya memperkuat warisannya di tanah Hungaria.