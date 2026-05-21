Apakah Mikel Arteta termasuk dalam lima besar manajer terbaik di dunia sepak bola? Mantan bintang Arsenal menjelaskan mengapa gelar juara Liga Premier menempatkan manajer The Gunners itu dalam jajaran pelatih elit

Unai Emery ditunjuk untuk menggantikan Arsene Wenger di London Utara, menyusul kepergian pelatih legendaris asal Prancis itu pada 2018 setelah 22 tahun memimpin klub, namun dibutuhkan seorang pelatih asal Spanyol lainnya untuk mengembalikan The Gunners ke puncak.

Arteta - yang telah menghabiskan lima musim bersama Arsenal sebagai pemain, bahkan sempat menjabat sebagai kapten sebelum pensiun - diberi kepercayaan untuk memimpin tim pada Desember 2019 setelah mengasah kemampuannya sebagai pelatih di bawah bimbingan Pep Guardiola di Manchester City.

Mantan klubnya di Etihad Stadium - bersama dengan Liverpool - akhirnya berhasil dikalahkan setelah tiga musim berturut-turut menjadi runner-up Liga Premier. City juga bisa menjadi panutan saat merebut gelar Eropa paling bergengsi untuk pertama kalinya dalam sejarah gemilang Arsenal.

Perjalanan Arteta hingga saat ini tidak selalu mulus, dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan mengenai kemampuannya untuk merebut gelar paling bergengsi, tetapi pria berusia 44 tahun ini tidak pernah mundur dari tantangan atau memberikan kurang dari 100 persen saat mengisi posisi yang menuntut tersebut.