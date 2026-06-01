Apakah Mikel Arteta akan tetap di Arsenal? Kabar terbaru mengenai masa depan manajer The Gunners
The Gunners bergerak untuk mendatangkan manajer peraih gelar
Arsenal bersiap untuk memberikan kontrak baru yang menggiurkan kepada Arteta setelah pelatih asal Spanyol itu membawa klub meraih trofi Liga Premier pertama mereka sejak era 'Invincibles' pada 2004. Pihak manajemen di Emirates Stadium memandang Arteta sebagai pilar utama yang tak terbantahkan dalam proyek mereka dan bertekad untuk menghindari ketidakpastian apa pun terkait posisinya menjelang jeda musim panas.
Diskusi internal telah berlangsung melibatkan direktur olahraga Andrea Berta dan pemilik klub, menurut TEAMtalk. Dengan skuad yang solid dan arah klub yang terus menanjak, The Gunners memprioritaskan stabilitas di bangku cadangan.
Pembicaraan diperkirakan akan semakin intens menjelang pramusim
Dengan berakhirnya musim domestik, negosiasi diperkirakan akan berjalan cepat. Jurnalis Fabrizio Romano telah mengonfirmasi bahwa Arsenal dan Arteta sedang "berunding" dan bahwa pertemuan tingkat tinggi lainnya dijadwalkan akan segera digelar. Tujuannya adalah agar dokumen-dokumen tersebut ditandatangani dan diselesaikan sehingga klub dapat sepenuhnya fokus pada upaya perekrutan musim panas yang diperkirakan akan menghabiskan dana hingga £300 juta untuk mendatangkan talenta baru.
Melaporkan situasi ini, pakar transfer Graeme Bailey mencatat: “Sumber-sumber kami mengatakan bahwa mereka sepenuhnya yakin kesepakatan baru ini akan selesai sebelum dimulainya musim, bahkan klub ingin hal ini diselesaikan sebelum pramusim dimulai.”
Arteta sepenuhnya berkomitmen pada proyek di London Utara
Meskipun ada minat dari berbagai penjuru Eropa, dan khususnya dari klub-klub raksasa seperti Real Madrid di masa lalu, Arteta tidak menunjukkan keinginan untuk meninggalkan proyek yang telah ia bangun. Manajer tersebut dilaporkan sangat senang dengan dukungan yang diterimanya dari dewan direksi dan secara khusus menghargai hubungan kerja yang telah ia jalin dengan Berta.
“Arsenal telah berbicara dengan pihak Arteta dan persiapan awal telah dilakukan, tetapi mereka semua sepakat bahwa proses ini tidak akan dipercepat hingga setelah musim berakhir. Arsenal sangat puas dengan perkembangan saat ini, tidak hanya di lapangan, tetapi juga di luar lapangan – klub memiliki visi yang sejalan mulai dari pemilik, hierarki termasuk Andrea Berta, hingga Arteta dan stafnya, serta skuad,” kata Bailey.
Kekecewaan di Liga Champions tak akan menghambat kemajuan
Meskipun gelar Liga Premier menjadi pencapaian yang luar biasa, The Gunners merasa sangat kecewa setelah kekalahan mereka di final Liga Champions melawan PSG di Budapest. Meskipun sempat memimpin lebih dulu, Arsenal akhirnya kalah dalam adu penalti di Puskas Arena. Namun, petinggi klub memandang perjalanan mereka hingga ke final sebagai bukti tambahan bahwa Arteta adalah orang yang tepat untuk memimpin mereka menuju era dominasi baru.
“Mereka terus berkembang,” tambah Bailey. “Tahun lalu pada saat ini ada kekhawatiran bahwa mereka mungkin tidak bisa meyakinkan pemain seperti Saliba dan Saka untuk tetap bertahan, tapi itu sudah menjadi masa lalu. Arteta mencintai skuad ini dan dia tidak ingin pergi. Memenangkan Liga Premier hanyalah awal, dan itu akan mencakup perpanjangan kontrak baginya, dan hal itu tidak akan lama lagi.”