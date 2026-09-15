Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Sir Alex Ferguson Mikel Arteta Manchester United ArsenalGetty Images
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Apakah Mikel Arteta adalah Sir Alex Ferguson yang baru? Jamie Carragher membuat perbandingan dengan Man Utd setelah omelan marah bos Arsenal kepada wasit

M. Arteta
Arsenal
Manchester United
S. Ferguson
Sunderland vs Arsenal
Sunderland
Premier League

Manajer Arsenal, Mikel Arteta, dibandingkan dengan ikon Manchester United Sir Alex Ferguson setelah reaksinya yang meledak-ledak terhadap keputusan wasit dalam kemenangan terbaru Arsenal atas Sunderland. Meski meraih kemenangan 2-0, pelatih asal Spanyol itu tetap murka atas penalti yang diberikan kepada lawannya, yang membuat Jamie Carragher menilai Arteta kini beroperasi dari posisi otoritas tertinggi di Premier League.

  • Arsenal mengamankan kemenangan meski diwarnai kontroversi penalti

    Arsenal meraih kemenangan 2-0 di Stadium of Light, tetapi pertandingan itu dibayangi insiden kontroversial pada babak pertama. Saat laga masih tanpa gol, wasit Stuart Attwell memberikan penalti kepada Sunderland setelah Ezri Konsa dihukum karena bergulat dengan Dan Ballard di dalam kotak penalti.

    VAR meninjau benturan saat sepak pojok dan mempertahankan keputusan Attwell di lapangan. Meski Arsenal pada akhirnya mengamankan tiga poin penuh, Arteta melontarkan penilaian tajam usai pertandingan terhadap kepemimpinan wasit, dengan menyebut keputusan penalti itu "tidak dapat diterima".


    • Iklan
  • FBL-ENG-PR-FULHAM-MANUTDAFP

    Carragher membuat perbandingan dengan Sir Alex Ferguson

    Setelah konferensi pers sengit manajer Arsenal, Jamie Carragher menarik paralel antara pelatih asal Spanyol itu dengan dua sosok paling ikonik di Premier League. Berbicara di Monday Night Football milik Sky Sports, mantan bek Liverpool itu menyebut Arteta kini sedang menunjukkan kekuatan manajerialnya untuk memengaruhi wasit.

    "Ini adalah Mikel Arteta yang sedang menjadi Sir Alex Ferguson di Premier League saat ini," kata Carragher. "Dia adalah don saat ini; dia juara Premier League. Ada banyak manajer baru... dia sudah berada dalam perannya selama enam atau tujuh tahun, dan dia merasa berada dalam posisi berkuasa untuk mengatakan, 'Ya, itu bukan penalti.' Dan saya rasa itu memang bukan penalti."

    Carragher mencatat bahwa Arteta dengan sengaja mengambil alih tugas medianya untuk menyampaikan pesan yang lebih luas. "Salah satu jurnalis menyinggung bahwa, apa pun pertanyaan yang diajukan kepadanya, dia terus kembali ke penalti itu, jadi dia bertekad membangun narasi bahwa ini tidak akan terjadi lagi pada klubnya," tambah pundit tersebut. "Tetapi itulah seorang manajer, kami sudah melihatnya pada Sir Alex Ferguson, kami sudah melihatnya pada Jose Mourinho."


  • Standar perwasitan dalam sorotan

    Ledakan emosi Arteta menjadi bagian dari frustrasi yang kian memuncak dan diarahkan kepada badan perwasitan sepak bola Inggris, Pro Ref. Laporan menunjukkan bahwa Arsenal berniat meningkatkan keluhan mereka secara resmi untuk menuntut jawaban atas insiden Konsa. Carragher meyakini tekanan publik ini merupakan langkah yang diperhitungkan untuk jangka panjang, dengan mengatakan: "Akan menarik untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai wasit lain memberikan penalti kepada Arsenal dalam situasi serupa."

    Kontroversi ini memperparah akhir pekan yang buruk bagi para ofisial Premier League. Pro Ref baru-baru ini mengakui adanya kesalahan mencolok dalam derby Manchester hari Minggu, dengan mengakui bahwa Enzo Fernandez berada dalam posisi offside dalam rangkaian yang mengarah pada gol penentu Erling Haaland. Akibatnya, ofisial VAR yang bertugas pada laga tersebut telah dinonaktifkan untuk rangkaian pertandingan berikutnya.


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Arsenal berupaya mempertahankan start sempurna

    Arteta kini harus segera mengalihkan fokus skuadnya dari perselisihan terkait kepemimpinan wasit saat mereka bersiap menghadapi jadwal domestik yang padat. Arsenal akan menjamu Ipswich Town di Carabao Cup pada Selasa malam, memberi peluang untuk melakukan rotasi tim sambil menjaga momentum kemenangan mereka tetap terjaga.

    Setelah kiprah mereka di ajang piala, Arsenal kembali beraksi di liga dengan laga tandang yang tricky melawan Brighton. Arteta akan bertekad mempertahankan start sempurna timnya di musim ini dan membuktikan bahwa gangguan di luar lapangan tidak akan menghambat momentum mereka.