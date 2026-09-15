Setelah konferensi pers sengit manajer Arsenal, Jamie Carragher menarik paralel antara pelatih asal Spanyol itu dengan dua sosok paling ikonik di Premier League. Berbicara di Monday Night Football milik Sky Sports, mantan bek Liverpool itu menyebut Arteta kini sedang menunjukkan kekuatan manajerialnya untuk memengaruhi wasit.

"Ini adalah Mikel Arteta yang sedang menjadi Sir Alex Ferguson di Premier League saat ini," kata Carragher. "Dia adalah don saat ini; dia juara Premier League. Ada banyak manajer baru... dia sudah berada dalam perannya selama enam atau tujuh tahun, dan dia merasa berada dalam posisi berkuasa untuk mengatakan, 'Ya, itu bukan penalti.' Dan saya rasa itu memang bukan penalti."

Carragher mencatat bahwa Arteta dengan sengaja mengambil alih tugas medianya untuk menyampaikan pesan yang lebih luas. "Salah satu jurnalis menyinggung bahwa, apa pun pertanyaan yang diajukan kepadanya, dia terus kembali ke penalti itu, jadi dia bertekad membangun narasi bahwa ini tidak akan terjadi lagi pada klubnya," tambah pundit tersebut. "Tetapi itulah seorang manajer, kami sudah melihatnya pada Sir Alex Ferguson, kami sudah melihatnya pada Jose Mourinho."



