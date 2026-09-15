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Apakah Mikel Arteta adalah Sir Alex Ferguson yang baru? Jamie Carragher membuat perbandingan dengan Man Utd setelah omelan marah bos Arsenal kepada wasit
Arsenal mengamankan kemenangan meski diwarnai kontroversi penalti
Arsenal meraih kemenangan 2-0 di Stadium of Light, tetapi pertandingan itu dibayangi insiden kontroversial pada babak pertama. Saat laga masih tanpa gol, wasit Stuart Attwell memberikan penalti kepada Sunderland setelah Ezri Konsa dihukum karena bergulat dengan Dan Ballard di dalam kotak penalti.
VAR meninjau benturan saat sepak pojok dan mempertahankan keputusan Attwell di lapangan. Meski Arsenal pada akhirnya mengamankan tiga poin penuh, Arteta melontarkan penilaian tajam usai pertandingan terhadap kepemimpinan wasit, dengan menyebut keputusan penalti itu "tidak dapat diterima".
- AFP
Carragher membuat perbandingan dengan Sir Alex Ferguson
Setelah konferensi pers sengit manajer Arsenal, Jamie Carragher menarik paralel antara pelatih asal Spanyol itu dengan dua sosok paling ikonik di Premier League. Berbicara di Monday Night Football milik Sky Sports, mantan bek Liverpool itu menyebut Arteta kini sedang menunjukkan kekuatan manajerialnya untuk memengaruhi wasit.
"Ini adalah Mikel Arteta yang sedang menjadi Sir Alex Ferguson di Premier League saat ini," kata Carragher. "Dia adalah don saat ini; dia juara Premier League. Ada banyak manajer baru... dia sudah berada dalam perannya selama enam atau tujuh tahun, dan dia merasa berada dalam posisi berkuasa untuk mengatakan, 'Ya, itu bukan penalti.' Dan saya rasa itu memang bukan penalti."
Carragher mencatat bahwa Arteta dengan sengaja mengambil alih tugas medianya untuk menyampaikan pesan yang lebih luas. "Salah satu jurnalis menyinggung bahwa, apa pun pertanyaan yang diajukan kepadanya, dia terus kembali ke penalti itu, jadi dia bertekad membangun narasi bahwa ini tidak akan terjadi lagi pada klubnya," tambah pundit tersebut. "Tetapi itulah seorang manajer, kami sudah melihatnya pada Sir Alex Ferguson, kami sudah melihatnya pada Jose Mourinho."
Standar perwasitan dalam sorotan
Ledakan emosi Arteta menjadi bagian dari frustrasi yang kian memuncak dan diarahkan kepada badan perwasitan sepak bola Inggris, Pro Ref. Laporan menunjukkan bahwa Arsenal berniat meningkatkan keluhan mereka secara resmi untuk menuntut jawaban atas insiden Konsa. Carragher meyakini tekanan publik ini merupakan langkah yang diperhitungkan untuk jangka panjang, dengan mengatakan: "Akan menarik untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai wasit lain memberikan penalti kepada Arsenal dalam situasi serupa."
Kontroversi ini memperparah akhir pekan yang buruk bagi para ofisial Premier League. Pro Ref baru-baru ini mengakui adanya kesalahan mencolok dalam derby Manchester hari Minggu, dengan mengakui bahwa Enzo Fernandez berada dalam posisi offside dalam rangkaian yang mengarah pada gol penentu Erling Haaland. Akibatnya, ofisial VAR yang bertugas pada laga tersebut telah dinonaktifkan untuk rangkaian pertandingan berikutnya.
- Getty Images Sport
Arsenal berupaya mempertahankan start sempurna
Arteta kini harus segera mengalihkan fokus skuadnya dari perselisihan terkait kepemimpinan wasit saat mereka bersiap menghadapi jadwal domestik yang padat. Arsenal akan menjamu Ipswich Town di Carabao Cup pada Selasa malam, memberi peluang untuk melakukan rotasi tim sambil menjaga momentum kemenangan mereka tetap terjaga.
Setelah kiprah mereka di ajang piala, Arsenal kembali beraksi di liga dengan laga tandang yang tricky melawan Brighton. Arteta akan bertekad mempertahankan start sempurna timnya di musim ini dan membuktikan bahwa gangguan di luar lapangan tidak akan menghambat momentum mereka.
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