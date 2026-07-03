Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Apakah Michael Olise layak dihargai €223 juta? ‘Angka-angka yang gila’ terkait minat Real Madrid terhadap pemain sayap Bayern Munich itu dikomentari oleh mantan striker timnas Prancis
Kisah Sukses Olise: Dari Reading ke Bayern dan Piala Dunia
Dalam kondisi saat ini, bintang Brasil Neymar tetap menjadi transfer termahal yang pernah terjadi dalam sejarah sepak bola profesional—di mana gelandang serang asal Amerika Selatan itu pindah dari Barcelona ke Paris Saint-Germain pada tahun 2017 melalui kesepakatan yang mengguncang pasar transfer di seluruh dunia.
Standar tersebut mungkin akan segera dinaikkan sedikit lebih tinggi, seiring Florentino Perez yang terus menerapkan pendekatan ‘Galactico’ dalam membangun skuad di Santiago Bernabeu. Presiden Real Madrid ini tidak pernah segan mengeluarkan dana besar demi mendatangkan pemain-pemain terbaik di dunia.
Olise kini menjadi bagian dari kumpulan talenta tersebut, dengan pemain berusia 24 tahun yang penuh talenta ini telah menempuh perjalanan panjang dalam waktu yang relatif singkat. Pada tahun 2021, ia masih bermain di Championship bersama Reading – sebelum pindah ke klub Liga Premier, Crystal Palace, pada musim panas itu.
Sejak itu, ia telah menggebrak kancah sepak bola Inggris, tampil gemilang di Olimpiade 2024 di Paris, bergabung dengan Harry Kane dan kawan-kawan di Bayern—menjadi juara Bundesliga dua kali—serta menjadi bagian dari skuad Prancis yang tangguh di Piala Dunia 2026.
Beberapa angka luar biasa dicatatkan oleh Olise selama musim 2025-26, saat ia mencetak 25 gol dan 28 assist, dan performa itulah yang membuat pemain sayap kelahiran London ini menarik perhatian raksasa La Liga di ibu kota Spanyol.
Dikabarkan bahwa Real siap mencetak sejarah dengan mengajukan tawaran untuk Olise, karena mereka ingin menambahkannya ke lini serang yang sudah diperkuat oleh rekan senegaranya Kylian Mbappe dan pemain internasional Brasil Vinicius Junior.
- Getty/GOAL
Apakah Olise layak dihargai €223 juta jika Real Madrid mengajukan tawaran transfer?
Apakah Olise memang layak mendapatkan status seperti itu, ataukah memang tidak ada logika di balik biaya transfer di era modern ini? Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, mantan penyerang Prancis Saha — dalam wawancara bersama Freebets.com, situs yang menampung situs-situs taruhan terbaik — mengatakan kepada GOAL: “Angka-angka itu benar-benar gila. Tapi saya rasa dia memang pantas mendapatkan pujian dan perbincangan semacam itu, karena apa yang telah dilakukan anak itu dalam waktu satu hingga dua tahun sungguh luar biasa.
“Kalian harus ingat, dia dulu bermain untuk Crystal Palace dan saya rasa orang-orang belum benar-benar memahami bakat seperti itu. Dan ini juga kisah yang indah, karena seseorang yang bisa dibilang acuh tak acuh, tidak peduli, mungkin tidak mencintai sepak bola seperti kita, telah membungkam semua orang di dunia ini dan berkata, ‘dengarkan, ketika kalian melakukannya dengan jati diri kalian sendiri, kalian bisa melakukan hal-hal luar biasa’. Dan sekarang orang-orang mengejarnya seperti orang gila. Ini indah.”
Olise disamakan dengan Zidane saat Prancis berupaya meraih gelar juara Piala Dunia
Saha menambahkan mengenai penampilan gemilang Olise di Piala Dunia 2026, saat Prancis semakin mengukuhkan posisinya sebagai favorit untuk meraih kejayaan dunia di Amerika Utara: “Dia memang belum mencetak gol, tapi dia kurang beruntung. Dia memang belum mencetak gol, tapi dia bisa saja mencetak empat atau lima gol dan tujuh assist. Dan tak ada pemain lain yang tampil sebaik itu.
“Saya ingat [Zinedine] Zidane pada tahun 2006 tampil luar biasa, menghancurkan Brasil dan Spanyol. Itu adalah kenangan yang luar biasa. Melihat Olise seolah-olah melayang di udara, seperti para pemain itu bermain dengan sentuhan yang sangat ringan dan berkolaborasi layaknya simfoni, sungguh indah untuk disaksikan.
“Kamu tidak bisa mengejar mereka, tidak bisa menekan mereka, dan tidak bisa menghentikan mereka. Para pemain ini memiliki kepercayaan diri yang membuatmu tidak bisa mendekati mereka; sangat, sangat sulit untuk bertahan melawan mereka. Jadi, pada akhirnya, dengan tempo yang bisa ditunjukkan Olise di lini tengah, mereka dengan mudah menemukan umpan berikutnya, dan voilà, Mbappé sudah berada di ujung lapangan melakukan aksinya. Sungguh indah untuk disaksikan.”
- Getty Images Sport
Jadwal pertandingan Prancis: Pertandingan babak 16 besar melawan Paraguay menanti Olise dkk
Bayern telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak berniat melepas Olise, karena sang pemain terikat kontrak hingga tahun 2029. Mereka siap menolak tawaran sebesar apa pun, namun tekad mereka mungkin akan diuji dalam beberapa pekan mendatang.
Prancis — yang memiliki beberapa kandidat Ballon d’Or dalam skuadnya — akan kembali beraksi pada Sabtu saat menghadapi Paraguay di babak 16 besar Piala Dunia. Mereka diperkirakan akan dengan mudah mengalahkan lawan asal Amerika Selatan tersebut, mengingat banyaknya pemain serang berkualitas yang dimiliki pelatih kepala Didier Deschamps.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami