Dalam kondisi saat ini, bintang Brasil Neymar tetap menjadi transfer termahal yang pernah terjadi dalam sejarah sepak bola profesional—di mana gelandang serang asal Amerika Selatan itu pindah dari Barcelona ke Paris Saint-Germain pada tahun 2017 melalui kesepakatan yang mengguncang pasar transfer di seluruh dunia.

Standar tersebut mungkin akan segera dinaikkan sedikit lebih tinggi, seiring Florentino Perez yang terus menerapkan pendekatan ‘Galactico’ dalam membangun skuad di Santiago Bernabeu. Presiden Real Madrid ini tidak pernah segan mengeluarkan dana besar demi mendatangkan pemain-pemain terbaik di dunia.

Olise kini menjadi bagian dari kumpulan talenta tersebut, dengan pemain berusia 24 tahun yang penuh talenta ini telah menempuh perjalanan panjang dalam waktu yang relatif singkat. Pada tahun 2021, ia masih bermain di Championship bersama Reading – sebelum pindah ke klub Liga Premier, Crystal Palace, pada musim panas itu.

Sejak itu, ia telah menggebrak kancah sepak bola Inggris, tampil gemilang di Olimpiade 2024 di Paris, bergabung dengan Harry Kane dan kawan-kawan di Bayern—menjadi juara Bundesliga dua kali—serta menjadi bagian dari skuad Prancis yang tangguh di Piala Dunia 2026.

Beberapa angka luar biasa dicatatkan oleh Olise selama musim 2025-26, saat ia mencetak 25 gol dan 28 assist, dan performa itulah yang membuat pemain sayap kelahiran London ini menarik perhatian raksasa La Liga di ibu kota Spanyol.

Dikabarkan bahwa Real siap mencetak sejarah dengan mengajukan tawaran untuk Olise, karena mereka ingin menambahkannya ke lini serang yang sudah diperkuat oleh rekan senegaranya Kylian Mbappe dan pemain internasional Brasil Vinicius Junior.