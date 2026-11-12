Ditanya tentang apa yang tidak berjalan baik bagi Carrick, yang sebelumnya merupakan asisten sebelum menjadi manajer, serta apakah setiap manajer United perlu punya sisi yang lebih keras, Parker, peraih gelar dua kali yang berbicara dalam kerja sama dengan casinoslike.org, mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa itu memang diperlukan dalam pekerjaan sebagai manajer.

“Setidaknya, seseorang harus punya dua sisi. Dia terkesan, mungkin hanya karena kurang pengalaman, masih berpikir seperti pemain, padahal pola pikir itu harus ditinggalkan. Memang harus begitu. Anda tidak bisa lagi menjadi salah satu dari mereka, karena kalau tidak, orang-orang akan bertindak seenaknya.

“Mungkin dia terlalu akrab dengan para pemain. Kita harus ingat bahwa awalnya dia adalah asisten manajer di sana. Menurut saya, asisten manajer sangat dekat dengan para pemain. Mereka menjadi penghubung dengan para pemain karena manajer-manajer yang pernah menangani saya menjaga jarak. Jadi, asisten manajer menjadi orang yang bisa Anda ajak bicara. Kalau ingin menyampaikan sesuatu tentang bos, Anda bisa lebih dulu melontarkannya kepada asisten untuk melihat bagaimana reaksi manajer.

“Asisten manajer terbaik yang pernah bekerja dengan saya ada tiga, karena salah satunya benar-benar berbeda. Saya pernah bekerja dengan Brian Kidd, yang luar biasa. Kalau ada buku panduan tentang cara menjadi asisten manajer yang bisa bekerja dengan para pemain tetapi tetap memahami pikiran bos, Kiddo adalah orangnya.

“Peter Shreeves juga sosok yang hebat. Satu lagi yang menurut saya memiliki tugas paling sulit adalah Don Howe, asisten Sir Bobby Robson. Dia datang ke QPR sebagai asisten, lalu sempat menjadi manajer. Ketika menjadi manajer, Don sudah memiliki wibawa dan dihormati semua orang. Sebagian besar pemain kemudian memanggil Don ‘bos’, tetapi para pemain bisa terpaku pada hal-hal tertentu. Ada pemain-pemain QPR yang sulit menerima Trevor Francis menjadi manajer. Mereka masih melihatnya sebagai pemain, sehingga tidak benar-benar memberinya pengakuan yang layak sebagai sosok ternama dan sebagai manajer.

“Namun, mengenai Michael Carrick, saya pribadi tidak akan mengatakan bahwa itulah penyebabnya. Saya tetap melihat para pemain, dan pemain masa kini tidak sama dengan pemain pada era saya. Saya dibesarkan untuk menghormati siapa pun yang menduduki jabatan tinggi. Saya tidak diajari bahwa saya harus menyukai mereka, tetapi saya diajari untuk menghormati mereka serta mendengarkan apa yang mereka katakan, karena ada alasan mereka berada di posisi itu. Menurut saya, sekarang situasinya agak berbeda karena agen lebih berkuasa dan direktur sepakbola menempatkan diri pada posisi untuk berkata, ‘Saya akan mengambil alih semua itu dari Anda, Anda cukup melatih mereka.’

“Menurut saya, para pemain dan manajer harus dekat. Manajer perlu mengetahui segala hal tentang seorang pemain: masalah yang dihadapinya, bagaimana perasaannya hari ini, apakah ada persoalan, termasuk masalah keluarga. Sementara itu, agen, direktur sepakbola, dan kelompok kecil di sekitar mereka mengatakan bahwa mereka membantu, padahal mereka mengambil sesuatu yang dibutuhkan seorang manajer.”