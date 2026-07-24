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Apakah Michael Carrick mampu mencatatkan rekor pertama bagi Man Utd sejak era Sir Alex Ferguson? Prediksi masa bakti yang disampaikan oleh mantan bintang Red Devils yang pernah menjuarai Liga Premier dan Liga Champions
Kapan terakhir kali Manchester United menjuarai gelar Liga Premier?
Ferguson, yang telah mengoleksi 13 gelar liga utama, mengundurkan diri pada tahun 2013. Ia telah membangun sebuah dinasti di ‘Theatre of Dreams’, namun fondasi yang dulu tampak kokoh seperti batu karang itu tak lama kemudian mulai retak seiring munculnya kekhawatiran akan keruntuhan.
David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Erik ten Hag, dan Ruben Amorim termasuk di antara mereka yang telah mencoba dan gagal dalam upaya mengikuti jejak pelatih paling legendaris tersebut. Beberapa gelar juara memang pernah diraih, namun konsistensi tetap sulit dicapai.
Hal itu terjadi pada musim 2025-26, ketika pelatih asal Portugal, Amorim, diberhentikan dari jabatannya di awal tahun baru. Panggilan darurat tersebut dijawab oleh wajah-wajah yang sudah tidak asing lagi, dengan Darren Fletcher yang bertindak sebagai pelatih sementara akhirnya menyerahkan tongkat estafet kepada Carrick sebagai manajer sementara.
Kinerjanya yang memuaskan dalam 17 pertandingan di bawah kepemimpinannya—yang menghasilkan 12 kemenangan—membuatnya layak mendapatkan kontrak dua tahun. United akan kembali berlaga di Liga Champions musim ini, sekaligus berupaya masuk ke dalam persaingan perebutan gelar di liga domestik.
- Getty/GOAL
Apakah Carrick akan memimpin tim selama lebih dari dua musim penuh?
Jika Carrick mampu memenuhi ekspektasi, maka ia bisa menjadi manajer United pertama sejak Ferguson yang bertahan lebih dari dua musim penuh di bangku cadangan. Masih banyak rintangan yang harus diatasi sebelum titik itu tercapai.
Ketika ditanya apakah Carrick bisa mencapai prestasi tersebut, Silvestre—pemenang empat gelar Liga Premier—dalam wawancara bersama Betinia mengatakan kepadaGOAL: “Seperti yang dia katakan dalam wawancara saat mengambil alih jabatan, dia harus membuktikan diri kepada para pemain dan dewan direksi bahwa dia bisa bertahan lebih lama.
“Ia hanya bisa mencapainya jika selalu lolos ke Liga Champions, memainkan sepak bola yang bagus, dan berusaha meningkatkan performa tim untuk memenangkan liga. Saya pikir ia akan memiliki waktu dan saya yakin ia bisa melakukannya.
“Dia memang belum pernah melatih klub papan atas sebelumnya, tapi dia memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang apa itu United dan tentang sepak bola. Dia sudah lama melatih, usianya bukan lagi 38 tahun, dia mendekati usia 50-an, dia bukan pemuda lagi, jadi dia tahu diri sendiri.
“Saya harap staf pendukungnya cukup mumpuni, karena ini bukan lagi pekerjaan seorang diri. Anda harus mengelola 25 pemain dengan ego besar dan gaji tinggi. Direktur olahraga memiliki peran besar, begitu pula CEO; situasinya tidak seperti dulu, kita tidak bisa membandingkannya. Kita tidak bisa membandingkan Alex Ferguson, Arsene Wenger, dan David Dein. Sekarang situasinya sudah berbeda, benar-benar berbeda.”
Apakah Manchester United termasuk dalam jajaran pesaing gelar Liga Premier pada musim 2026-27?
Seorang pria lain yang pernah bekerja bersama Ferguson, mantan asisten Red Devils Rene Meulensteen, sebelumnya mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah United bisa mengakhiri puasa gelar selama 14 tahun di bawah kepemimpinan seseorang yang sangat paham cara mengangkat trofi tersebut: “Menurut saya, mereka bisa melakukannya jika merekrut pemain yang tepat, mempertahankan pemain yang tepat, dan merekrut pemain yang tepat untuk memperkuat skuad.
“Hanya berdasarkan 14 atau 15 pertandingan terakhir di bawah kepemimpinan Michael Carrick, jika melihat performa dan penampilan mereka di Liga Premier, mereka bisa mengalahkan siapa pun. Mereka telah membuktikannya. Mereka telah membuktikan mampu mengalahkan tim-tim yang saat ini bersaing memperebutkan gelar juara.
“Dengan skuad yang lebih kuat tahun depan, mengapa mereka tidak bisa melakukannya? Menurut saya, rasanya agak seperti alasan belaka ketika saya mendengar orang-orang berkata, ‘tahun depan masih terlalu dini’. Saya tidak sependapat.”
- Getty
Tanggal-tanggal penting: Pertandingan pembuka Liga Premier & pengundian Liga Champions
Manchester United telah kembali menjalani latihan pramusim dan sedang menjalani serangkaian pertandingan persahabatan. Beberapa tantangan besar menanti mereka saat menghadapi Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, Leeds, dan AC Milan.
Setan Merah akan memulai kampanye Liga Premier 2026-27 mereka saat bertandang ke markas Hull City, tim yang baru saja promosi, pada 22 Agustus. Para penggemar setia sudah menantikan pengundian Liga Champions, yang akan berlangsung pada 27 Agustus.
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