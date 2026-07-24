Apakah Michael Carrick mampu mencatatkan rekor pertama bagi Man Utd sejak era Sir Alex Ferguson? Prediksi masa bakti yang disampaikan oleh mantan bintang Red Devils yang pernah menjuarai Liga Premier dan Liga Champions

Ferguson, yang telah mengoleksi 13 gelar liga utama, mengundurkan diri pada tahun 2013. Ia telah membangun sebuah dinasti di ‘Theatre of Dreams’, namun fondasi yang dulu tampak kokoh seperti batu karang itu tak lama kemudian mulai retak seiring munculnya kekhawatiran akan keruntuhan.

David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Erik ten Hag, dan Ruben Amorim termasuk di antara mereka yang telah mencoba dan gagal dalam upaya mengikuti jejak pelatih paling legendaris tersebut. Beberapa gelar juara memang pernah diraih, namun konsistensi tetap sulit dicapai.

Hal itu terjadi pada musim 2025-26, ketika pelatih asal Portugal, Amorim, diberhentikan dari jabatannya di awal tahun baru. Panggilan darurat tersebut dijawab oleh wajah-wajah yang sudah tidak asing lagi, dengan Darren Fletcher yang bertindak sebagai pelatih sementara akhirnya menyerahkan tongkat estafet kepada Carrick sebagai manajer sementara.

Kinerjanya yang memuaskan dalam 17 pertandingan di bawah kepemimpinannya—yang menghasilkan 12 kemenangan—membuatnya layak mendapatkan kontrak dua tahun. United akan kembali berlaga di Liga Champions musim ini, sekaligus berupaya masuk ke dalam persaingan perebutan gelar di liga domestik.