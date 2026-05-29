Apakah Michael Carrick akan berbelanja besar-besaran? Man Utd mendapat suntikan dana besar tepat menjelang bursa transfer musim panas

Manchester United telah secara signifikan meningkatkan kapasitas belanjanya menjelang bursa transfer musim panas setelah melunasi £110 juta dari fasilitas kredit bergulirnya selama enam minggu terakhir, menurut laporan Manchester Evening News. Dokumen keuangan yang dirilis bersamaan dengan laporan keuangan kuartal ketiga klub tersebut mengonfirmasi pelunasan sebesar £50 juta pada 22 April, £20 juta pada 18 Mei, dan £40 juta pada 27 Mei.

Pembayaran tersebut menyisakan sekitar £250 juta yang tersedia pada fasilitas tersebut, sehingga memberikan klub fleksibilitas yang jauh lebih besar di pasar. Dikombinasikan dengan peningkatan aliran pendapatan dan penghematan dari langkah-langkah penghematan biaya baru-baru ini, United kini dapat memiliki hampir £300 juta yang tersedia untuk perekrutan musim panas ini. Peningkatan keuangan ini merupakan langkah besar lainnya di bawah kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe, yang telah memprioritaskan restrukturisasi operasi klub sejak mengambil alih kendali urusan sepak bola di Old Trafford.