Apakah Michael Carrick akan berbelanja besar-besaran? Man Utd mendapat suntikan dana besar tepat menjelang bursa transfer musim panas
Restrukturisasi keuangan meningkatkan daya beli United di bursa transfer
Manchester United telah secara signifikan meningkatkan kapasitas belanjanya menjelang bursa transfer musim panas setelah melunasi £110 juta dari fasilitas kredit bergulirnya selama enam minggu terakhir, menurut laporan Manchester Evening News. Dokumen keuangan yang dirilis bersamaan dengan laporan keuangan kuartal ketiga klub tersebut mengonfirmasi pelunasan sebesar £50 juta pada 22 April, £20 juta pada 18 Mei, dan £40 juta pada 27 Mei.
Pembayaran tersebut menyisakan sekitar £250 juta yang tersedia pada fasilitas tersebut, sehingga memberikan klub fleksibilitas yang jauh lebih besar di pasar. Dikombinasikan dengan peningkatan aliran pendapatan dan penghematan dari langkah-langkah penghematan biaya baru-baru ini, United kini dapat memiliki hampir £300 juta yang tersedia untuk perekrutan musim panas ini. Peningkatan keuangan ini merupakan langkah besar lainnya di bawah kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe, yang telah memprioritaskan restrukturisasi operasi klub sejak mengambil alih kendali urusan sepak bola di Old Trafford.
Perombakan lini tengah menjadi prioritas utama Carrick
Meskipun fleksibilitas finansialnya meningkat, United diperkirakan akan tetap selektif di bursa transfer. Prioritas utama klub adalah memperkuat lini tengah, menambah kedalaman skuad di sayap kiri, dan merekrut bek kiri baru. Pembicaraan sudah berlangsung terkait gelandang Atalanta, Ederson, yang kabarnya dihargai sekitar £38 juta. Namun, United tidak memandang pemain Brasil tersebut sebagai pengganti jangka panjang bagi Casemiro.
Klub diperkirakan akan melanjutkan pencarian mereka untuk gelandang bertahan spesialis setelah negosiasi untuk Ederson selesai, dengan Elliot Anderson dari Nottingham Forest termasuk di antara nama-nama teratas dalam daftar pendek mereka. Setan Merah berupaya menghindari kebijakan perekrutan reaktif yang telah menjadi ciri jendela transfer sebelumnya dan sebaliknya fokus pada pembangunan skuad jangka panjang di bawah Carrick.
Petinggi United memuji kemajuan internal
Kepala Eksekutif United, Omar Berrada, menyambut baik angka-angka terbaru tersebut dan memuji dampak dari perubahan internal klub. Ia mengatakan: "Kami merasa sangat optimis terhadap kemajuan klub musim ini dan dampak positif yang terus berlanjut dari inisiatif transformasi bisnis kami."
Ratcliffe telah menjadikan stabilitas keuangan sebagai tujuan utama selama masa jabatannya di klub. Pendiri INEOS ini telah mendorong pengendalian pengeluaran yang lebih ketat serta reformasi bisnis yang lebih luas untuk memperbaiki posisi jangka panjang United sambil tetap mematuhi peraturan terkait laba dan keberlanjutan.
Tekanan semakin meningkat menjelang musim panas
Jendela transfer musim panas akan dibuka pada 15 Juni, sehingga memberi United kesempatan lebih awal untuk merekrut target-target prioritas mereka. Pihak klub berharap kondisi keuangan yang membaik ini memungkinkan mereka menyelesaikan kesepakatan dengan cepat dan menghindari negosiasi yang berlarut-larut, yang telah mengganggu persiapan tim pada musim-musim sebelumnya. Musim panas ini juga diperkirakan akan menjadi kesempatan nyata pertama bagi Carrick untuk membentuk skuad dengan dukungan penuh dari manajemen. Kini, harapan akan semakin besar agar United dapat mengubah keunggulan finansial mereka menjadi kemajuan nyata di lapangan.