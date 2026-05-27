Seperti dilaporkan oleh The Independent, klub induk pemain Kroasia berusia 19 tahun itu, Tottenham Hotspur, sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang kontrak Vuskovic dan kemudian meminjamkannya kembali.
Diterjemahkan oleh
Apakah masih ada kemungkinan? HSV tampaknya memiliki harapan baru terkait Luka Vuskovic
Kontrak bek tengah tersebut bersama klub London itu masih berlaku hingga 30 Juni 2030, namun perpanjangan kontrak tersebut kemungkinan besar akan disertai dengan kenaikan gaji yang signifikan, yang bertujuan untuk mengikat Vuskovic secara jangka panjang bersama Spurs dan menghilangkan niat untuk pindah.
Jika terjadi peminjaman kembali, HSV pun akan ikut terlibat. Di masa lalu, baik pihak HSV maupun Vuskovic sendiri pernah mengemukakan kemungkinan untuk melanjutkan kerja sama tersebut.
Pemain berusia 19 tahun ini berulang kali mengungkapkan keinginannya untuk bermain bersama HSV bersama saudaranya, Mario, yang absen pada musim lalu karena skorsing doping.
Vuskovic adalah pemain inti yang tak terbantahkan di HSV
Pada musim lalu, Vuskovic menjadi salah satu kejutan terbesar di Bundesliga. Bersama Hamburg, ia menjadi pemain inti yang tak tergantikan di bawah asuhan pelatih Merlin Polzin dan telah tampil dalam 30 pertandingan resmi di semua kompetisi (enam gol, satu assist).
Akibatnya, bek tengah ini menjadi incaran banyak klub papan atas. Di antaranya, FC Bayern München dikabarkan termasuk di antara klub-klub yang mempertimbangkan untuk merekrut pemain berusia 19 tahun ini.
Selain itu, FC Barcelona juga dilaporkan tertarik pada Vuskovic. Kabarnya, pembicaraan awal antara klub dan pemain telah berlangsung.