Apakah masih ada harapan bagi Paul Pogba? Gelandang tersebut tampil bersama Monaco di tengah ketidakpastian mengenai masa depan pemain asal Prancis itu

Pogba akhirnya kembali turun ke lapangan bersama Monaco pada Sabtu ini, dengan tampil di babak kedua laga persahabatan pramusim melawan Saint-Priest. Klub raksasa Ligue 1 itu meraih kemenangan telak 5-2, dan meskipun mantan pemain Manchester United tersebut tidak mencetak gol maupun memberikan assist, kehadirannya di lapangan sangat berarti mengingat kesulitan yang dialaminya belakangan ini. Hal ini menandai kesempatan penting bagi gelandang tersebut untuk menunjukkan kebugarannya di bawah pengawasan staf kepelatihan baru klub.

Kembalinya pemain berusia 33 tahun ini terjadi pada saat yang sangat penting, saat ia berusaha melupakan musim debutnya yang penuh bencana. Musim lalu, pemain asal Prancis ini hanya bermain selama 133 menit dalam pertandingan resmi karena masalah cedera yang mengganggu tahun pertamanya kembali ke Prancis. Setelah hanya sekali menjadi starter — yaitu saat melawan Metz pada 2 Mei — sejak bergabung dengan klub, menit-menit bermain di pramusim ini merupakan langkah awal dalam proses rehabilitasi yang diharapkan banyak orang akan berjalan sukses bagi pemain yang bakatnya tetap tak terbantahkan saat dalam kondisi sehat.