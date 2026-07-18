AFP
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Apakah masih ada harapan bagi Paul Pogba? Gelandang tersebut tampil bersama Monaco di tengah ketidakpastian mengenai masa depan pemain asal Prancis itu
Gelandang kembali tampil dalam kemenangan pada laga pramusim
Pogba akhirnya kembali turun ke lapangan bersama Monaco pada Sabtu ini, dengan tampil di babak kedua laga persahabatan pramusim melawan Saint-Priest. Klub raksasa Ligue 1 itu meraih kemenangan telak 5-2, dan meskipun mantan pemain Manchester United tersebut tidak mencetak gol maupun memberikan assist, kehadirannya di lapangan sangat berarti mengingat kesulitan yang dialaminya belakangan ini. Hal ini menandai kesempatan penting bagi gelandang tersebut untuk menunjukkan kebugarannya di bawah pengawasan staf kepelatihan baru klub.
Kembalinya pemain berusia 33 tahun ini terjadi pada saat yang sangat penting, saat ia berusaha melupakan musim debutnya yang penuh bencana. Musim lalu, pemain asal Prancis ini hanya bermain selama 133 menit dalam pertandingan resmi karena masalah cedera yang mengganggu tahun pertamanya kembali ke Prancis. Setelah hanya sekali menjadi starter — yaitu saat melawan Metz pada 2 Mei — sejak bergabung dengan klub, menit-menit bermain di pramusim ini merupakan langkah awal dalam proses rehabilitasi yang diharapkan banyak orang akan berjalan sukses bagi pemain yang bakatnya tetap tak terbantahkan saat dalam kondisi sehat.
- Getty
Ketidakpastian membayangi masa depan Monaco
Meskipun sudah kembali beraksi di lapangan, masa depan Pogba dalam jangka panjang di Principality masih diselimuti ketidakpastian. Manajer umum Monaco, Thiago Scuro, telah bersikap sangat terbuka mengenai kemungkinan gelandang tersebut hengkang selama jendela transfer saat ini. "Ya, tentu saja," kata Scuro saat ditanya apakah kepergiannya mungkin terjadi. "Mungkin dia akan pergi, mungkin dia akan tetap tinggal. Ini adalah topik yang sangat rumit. Kami sangat menghormati dirinya sebagai pribadi. Saat dia tiba di sini, dia sangat positif, dia membantu para pemain muda. Namun kenyataannya, proyek ini tidak berjalan dengan baik musim lalu."
Klub saat ini sedang mengevaluasi kedalaman skuad dan komitmen finansialnya sambil mempersiapkan diri untuk musim di Conference League. Scuro lebih lanjut menjelaskan kekecewaan pada tahun sebelumnya, dengan mencatat bahwa “ketika kami memulainya, ekspektasi yang kami miliki sangat berbeda.” Dengan Pogba yang memasuki 12 bulan terakhir kontraknya dan menerima gaji yang signifikan, jajaran petinggi klub berada di bawah tekanan untuk memutuskan apakah akan tetap mempertahankan bintang ternama tersebut atau memotong kerugian dan memperbarui skuad.
Filipe Luis memegang kunci
Penunjukan Filipe Luis sebagai pelatih kepala telah menghadirkan dinamika baru dalam situasi ini, di mana mantan bek Atlético Madrid tersebut memikul tanggung jawab untuk melakukan penilaian taktis akhir. Luis diperkirakan akan memanfaatkan sisa jadwal pramusim musim panas ini untuk memutuskan apakah Pogba dapat diintegrasikan ke dalam sistem permainannya. Sesi latihan intensitas tinggi yang dipimpin sang manajer akan menjadi ujian bagi gelandang veteran tersebut, yang harus membuktikan bahwa ia masih mampu bersaing pada level fisik elit yang dibutuhkan dalam sepak bola modern.
Scuro menekankan bahwa keputusan tersebut akan sepenuhnya didasarkan pada performa dan kesiapan fisik. "Saya yakin bahwa sekarang, kita harus bersikap adil kepadanya: perhatikan persiapannya setiap pekan, lihat bagaimana perkembangannya di tingkat fisik maupun teknis," jelas sang direktur. "Dan setelah itu, keputusan ada di tangan pelatih, apakah Filipe Luis akan memberinya waktu bermain atau tidak. Kita punya waktu selama musim panas untuk melihat seperti apa level permainan Paul nantinya."
- AFP
Jalan menuju penebusan
Perjalanan Pogba di Monaco terjadi setelah beberapa tahun yang penuh gejolak, termasuk pemutusan kontrak secara sepakat dengan Juventus dan skorsing panjang akibat pelanggaran doping. Debutnya bersama klub Prancis tersebut pada November lalu merupakan penampilan kompetitif pertamanya dalam lebih dari 800 hari, sehingga masalah cedera yang dialaminya setelah itu terasa semakin sulit diterima. Klub kini memantau perkembangannya dengan cermat, mencari bukti bahwa ia mampu mengatasi cedera paha, betis, dan pergelangan kaki yang membuatnya absen hampir sepanjang musim lalu.
Akan ada kesempatan lebih lanjut bagi pemain asal Prancis ini untuk membuktikan kemampuannya dalam beberapa hari mendatang seiring berlanjutnya persiapan pramusim Monaco. Skuad ini dijadwalkan menghadapi Sporting CP dalam pertandingan persahabatan lainnya pekan depan, yang akan menjadi panggung bergengsi lainnya bagi gelandang tersebut.
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