Apakah masa jabatan Thomas Tuchel sudah berakhir? Mantan striker Liga Premier itu melontarkan pernyataan mengejutkan tentang Pep Guardiola setelah Inggris tersingkir dari Piala Dunia

Meskipun Morrison awalnya membela manajer yang sedang menjabat, ia dengan cepat menyoroti bahwa satu nama tertentu akan mengubah seluruh pembicaraan mengenai kursi kepelatihan timnas Inggris. Dengan kepergian Guardiola dari Manchester City, gagasan bahwa jenius asal Catalunya itu akan mengambil alih timnas tetap menjadi impian bagi banyak pendukung.

Morrison yakin bahwa jika kesempatan untuk merekrut pemenang Liga Premier berkali-kali itu muncul, FA akan bertindak bodoh jika tidak segera bertindak, terlepas dari status kontrak Tuchel atau waktu lowongan tersebut.

"Banyak orang menyebut nama Pep Guardiola. Jika Pep tersedia, Anda harus langsung mengambilnya dengan kedua tangan karena dia adalah sosok yang istimewa. Namun, saya tidak melihat FA akan melakukan perubahan saat ini," tambahnya. "Nama Zinedine Zidane sempat santer dibicarakan, tetapi sepertinya dia akan ke Prancis menyusul kepergian Didier Deschamps. Orang-orang juga membicarakan Jurgen Klopp, tapi dia akan mengambil alih timnas Jerman.

"Jadi, Pep mungkin adalah satu-satunya pilihan yang tersedia, jika Inggris memutuskan untuk melakukan pergantian. Lebih mendesak lagi, Inggris kini harus mempersiapkan diri untuk pertandingan perebutan tempat ketiga yang sebenarnya tidak ada yang benar-benar ingin mainkan. Saya tidak tahu mengapa pertandingan itu masih menjadi bagian dari turnamen, karena menurut saya itu tidak berarti apa-apa. Beberapa pemain itu hanya ingin berlibur sekarang, mengisi ulang tenaga, dan bersiap untuk musim baru."