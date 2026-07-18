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Thomas Tuchel Pep GuardiolaGetty/GOAL
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Apakah masa jabatan Thomas Tuchel sudah berakhir? Mantan striker Liga Premier itu melontarkan pernyataan mengejutkan tentang Pep Guardiola setelah Inggris tersingkir dari Piala Dunia

T. Tuchel
P. Guardiola
England
World Cup

Thomas Tuchel kini menghadapi sorotan yang semakin tajam setelah kekalahan Inggris di semifinal Piala Dunia, namun mantan penyerang Liga Premier Clinton Morrison berpendapat bahwa pelatih asal Jerman itu sebaiknya tetap memimpin tim. Morrison menegaskan bahwa Pep Guardiola adalah satu-satunya manajer yang layak menggantikan Tuchel, sementara Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) terus memberikan dukungan kepada pelatih kepala mereka saat ini.

  • Tuchel menghadapi tekanan setelah kekecewaan di Piala Dunia

    Tuchel semakin berada di bawah tekanan setelah Inggris kalah 2-1 dari Argentina di semifinal Piala Dunia. Anthony Gordon sempat membawa Three Lions unggul, namun Albiceleste membalas melalui gol-gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Pelatih kepala tersebut kemudian mendapat kritik tajam dari beberapa mantan bintang tim nasional atas keputusannya untuk menerapkan pendekatan yang lebih defensif setelah unggul 1-0. Meskipun mengalami kekecewaan ini, FA dilaporkan tetap mendukung Tuchel saat ia bersiap memimpin tim melangkah ke tahap selanjutnya di turnamen ini.

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  • Thomas Tuchel Englandgetty

    Morrison menjelaskan mengapa Tuchel sebaiknya tetap bertahan

    Mantan striker Liga Premier, Morrison, yakin Tuchel tetap merupakan orang yang tepat untuk memimpin timnas Inggris meskipun desakan agar ia dipecat semakin kencang. Dalam tulisannya untuk FourFourTwo, Morrison berpendapat bahwa hanya ada sedikit alternatif realistis yang tersedia.

    "Saya masih berpendapat bahwa Tuchel adalah orang yang tepat untuk memimpin timnas Inggris," tulisnya. "Saya tahu banyak orang menuntut agar dia dipecat, tapi jika Anda akan memecatnya, siapa yang bisa menggantikannya?"

  • Guardiola adalah pelatih idaman

    Meskipun Morrison awalnya membela manajer yang sedang menjabat, ia dengan cepat menyoroti bahwa satu nama tertentu akan mengubah seluruh pembicaraan mengenai kursi kepelatihan timnas Inggris. Dengan kepergian Guardiola dari Manchester City, gagasan bahwa jenius asal Catalunya itu akan mengambil alih timnas tetap menjadi impian bagi banyak pendukung.

    Morrison yakin bahwa jika kesempatan untuk merekrut pemenang Liga Premier berkali-kali itu muncul, FA akan bertindak bodoh jika tidak segera bertindak, terlepas dari status kontrak Tuchel atau waktu lowongan tersebut.

    "Banyak orang menyebut nama Pep Guardiola. Jika Pep tersedia, Anda harus langsung mengambilnya dengan kedua tangan karena dia adalah sosok yang istimewa. Namun, saya tidak melihat FA akan melakukan perubahan saat ini," tambahnya. "Nama Zinedine Zidane sempat santer dibicarakan, tetapi sepertinya dia akan ke Prancis menyusul kepergian Didier Deschamps. Orang-orang juga membicarakan Jurgen Klopp, tapi dia akan mengambil alih timnas Jerman.

    "Jadi, Pep mungkin adalah satu-satunya pilihan yang tersedia, jika Inggris memutuskan untuk melakukan pergantian. Lebih mendesak lagi, Inggris kini harus mempersiapkan diri untuk pertandingan perebutan tempat ketiga yang sebenarnya tidak ada yang benar-benar ingin mainkan. Saya tidak tahu mengapa pertandingan itu masih menjadi bagian dari turnamen, karena menurut saya itu tidak berarti apa-apa. Beberapa pemain itu hanya ingin berlibur sekarang, mengisi ulang tenaga, dan bersiap untuk musim baru."

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  • tuchel(C)Getty Images

    Perhatian kini beralih ke pertandingan perebutan tempat ketiga

    Timnas Inggris saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis di Miami Stadium. Meskipun tim tersebut masih kecewa karena gagal lolos ke final, Tuchel dan para pemainnya diperkirakan akan memenangkan pertandingan tersebut.

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