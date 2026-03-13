Apakah masa jabatan Igor Tudor di Tottenham sudah berakhir?! Spurs sudah mulai mencari pengganti pelatih sementara yang sedang dalam tekanan itu setelah awal musim yang buruk
Awal yang buruk di bawah kepemimpinan Tudor
Situasi di London Utara sudah mencapai titik kritis. Sejak menggantikan Thomas Frank bulan lalu dengan kontrak jangka pendek, pelatih berusia 47 tahun itu kesulitan menstabilkan tim. Menurut The Athletic, masa jabatan Tudor mungkin sudah berakhir.
Masa jabatan pelatih asal Kroasia ini dimulai dengan kekalahan memalukan dari Arsenal dalam derby, diikuti dengan perjalanan yang mengecewakan ke Fulham. Spiral penurunan terus berlanjut saat melawan Crystal Palace, di mana kartu merah untuk Micky van de Ven membuat keunggulan yang menjanjikan sirna dalam kekalahan 3-1. Kritik semakin memuncak setelah 15 menit awal yang kacau melawan Atletico Madrid di Liga Champions, yang pada akhirnya membuat tim Spanyol itu memenangkan leg pertama babak 16 besar dengan skor 5-2, sehingga Spurs harus berjuang keras di pertandingan leg kedua.
Perencanaan darurat menjelang pertandingan di Anfield
Dengan skuad yang dilanda cedera dan skorsing, Tottenham harus menghadapi tugas berat saat bertandang ke markas juara bertahan Liverpool pada Minggu ini. Klub tersebut dilaporkan sedang menyusun rencana darurat untuk kemungkinan pemecatan Tudor segera setelah laga tandang di Anfield. Secara internal, hal ini dianggap sebagai "langkah yang bijaksana" mengingat posisi klub yang genting. Jika Tudor dipecat, dewan direksi harus memutuskan apakah akan menunjuk pelatih interim lain hingga musim panas atau mempercepat proses perekrutan pengganti permanen jangka panjang.
Pertarungan sengit untuk menghindari degradasi
Taruhannya tak bisa lebih tinggi lagi bagi klub yang secara tradisional selalu bersaing di papan atas klasemen. Spurs saat ini tengah terlibat dalam pertarungan sengit untuk menghindari degradasi, dengan hanya sembilan pertandingan tersisa untuk mempertahankan status mereka di kasta tertinggi. Kurangnya "dampak positif" dari Tudor membuat tim ini sangat membutuhkan formula yang efektif. Setelah laga melawan Liverpool dan leg kedua melawan Atletico, Spurs akan menghadapi laga krusial enam poin melawan Nottingham Forest pada 22 Maret. Pertandingan ini kini dianggap sebagai laga terpenting dalam musim 2026 mereka.
Waktu Spurs semakin menipis
Waktu bagi pelatih kepala baru untuk menunjukkan kemampuannya semakin menipis. Pihak manajemen menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menanggung kegagalan eksperimen lainnya. Baik mereka tetap mempertahankan Tudor untuk laga melawan Forest atau mengambil keputusan lebih awal, langkah tersebut kemungkinan besar akan menentukan masa depan klub dalam beberapa tahun ke depan. Untuk saat ini, fokus utama tetap pada upaya bertahan dalam laga tandang ke Anfield dan mencari cara untuk menghentikan tren negatif sebelum kedatangan Forest.
