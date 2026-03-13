Apakah masa jabatan Igor Tudor di Tottenham sudah berakhir?! Spurs sudah mulai mencari pengganti pelatih sementara yang sedang dalam tekanan itu setelah awal musim yang buruk

Situasi di London Utara sudah mencapai titik kritis. Sejak menggantikan Thomas Frank bulan lalu dengan kontrak jangka pendek, pelatih berusia 47 tahun itu kesulitan menstabilkan tim. Menurut The Athletic, masa jabatan Tudor mungkin sudah berakhir.

Masa jabatan pelatih asal Kroasia ini dimulai dengan kekalahan memalukan dari Arsenal dalam derby, diikuti dengan perjalanan yang mengecewakan ke Fulham. Spiral penurunan terus berlanjut saat melawan Crystal Palace, di mana kartu merah untuk Micky van de Ven membuat keunggulan yang menjanjikan sirna dalam kekalahan 3-1. Kritik semakin memuncak setelah 15 menit awal yang kacau melawan Atletico Madrid di Liga Champions, yang pada akhirnya membuat tim Spanyol itu memenangkan leg pertama babak 16 besar dengan skor 5-2, sehingga Spurs harus berjuang keras di pertandingan leg kedua.