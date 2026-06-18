Apakah masa depan Roberto Martinez sudah ditentukan? Reuni dengan Cristiano Ronaldo kemungkinan terjadi setelah Piala Dunia, seiring pelatih timnas Portugal itu memulai pembicaraan dengan Al-Nassr

Martinez sedang menjalani negosiasi lanjutan untuk menjadi pelatih kepala berikutnya Al-Nassr, menurut laporan A Bola. Pelatih asal Spanyol tersebut, yang saat ini memimpin timnas Portugal di Piala Dunia 2026, diperkirakan akan mengundurkan diri dari tugasnya di timnas setelah turnamen tersebut berakhir untuk menggantikan Jorge Jesus di Riyadh.

Pembicaraan antara Martinez dan klub raksasa Arab Saudi tersebut dilaporkan telah dimulai sebelum dimulainya Piala Dunia. Dengan kontraknya bersama Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) yang akan segera berakhir, mantan pelatih Everton dan timnas Belgia ini sedang menjajaki kemungkinan kembali ke dunia kepelatihan klub untuk pertama kalinya sejak 2016.