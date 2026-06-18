AFP
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Apakah masa depan Roberto Martinez sudah ditentukan? Reuni dengan Cristiano Ronaldo kemungkinan terjadi setelah Piala Dunia, seiring pelatih timnas Portugal itu memulai pembicaraan dengan Al-Nassr
Pembicaraan sedang berlangsung terkait peralihan ke Arab Saudi
Martinez sedang menjalani negosiasi lanjutan untuk menjadi pelatih kepala berikutnya Al-Nassr, menurut laporan A Bola. Pelatih asal Spanyol tersebut, yang saat ini memimpin timnas Portugal di Piala Dunia 2026, diperkirakan akan mengundurkan diri dari tugasnya di timnas setelah turnamen tersebut berakhir untuk menggantikan Jorge Jesus di Riyadh.
Pembicaraan antara Martinez dan klub raksasa Arab Saudi tersebut dilaporkan telah dimulai sebelum dimulainya Piala Dunia. Dengan kontraknya bersama Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) yang akan segera berakhir, mantan pelatih Everton dan timnas Belgia ini sedang menjajaki kemungkinan kembali ke dunia kepelatihan klub untuk pertama kalinya sejak 2016.
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Bertemu Kembali dengan Ronaldo dan João Félix
Kepindahan ke Al-Nassr akan membuat Martinez kembali bersatu dengan beberapa wajah yang sudah tidak asing lagi dari skuad Portugal, terutama Ronaldo. Bintang berusia 41 tahun itu telah menjadi andalan dalam skuad yang dipilih Martinez, dan prospek untuk bekerja sama setiap hari di level klub menjadi faktor penting dalam negosiasi yang sedang berlangsung.
Selain itu, Martinez juga akan bertemu dengan Joao Felix di klub Saudi tersebut, yang semakin memperkuat kontingen Portugal di Timur Tengah. Penunjukan potensial ini terjadi di saat Martinez sedang berada di bawah tekanan tinggi, karena Portugal mengawali kampanye Piala Dunia mereka dengan hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Republik Demokratik Kongo, yang memicu meningkatnya sorotan terhadap kepemimpinannya.
Konfirmasi internal dari Al-Nassr
Langkah ini semakin diisyaratkan oleh Saad Al-Subaie, mantan direktur departemen hukum Al-Nassr, yang baru-baru ini mengomentari upaya klub dalam mencari manajer baru. Al-Subaie mengungkapkan bahwa meskipun Marco Silva sempat menjadi target utama sebelum bergabung dengan Benfica, klub kini telah mempersempit pilihannya menjadi dua kandidat tertentu.
Saad Al-Subaie menyatakan dalam sebuah postingan di media sosial: “Pilihan pertama dan terkuat adalah Marco Silva, tetapi pada saat-saat terakhir ia memutuskan nasibnya sendiri dan menandatangani kontrak dengan Benfica. Saat ini, pilihan telah dipersempit menjadi hanya dua nama, salah satunya memimpin timnya di Piala Dunia. Dan yang lainnya adalah pelatih salah satu klub di Amerika Selatan.” Secara luas dipahami bahwa manajer Piala Dunia yang dimaksud memang adalah Martinez.
- Getty Images Sport
Rencana suksesi untuk Portugal
Saat Martinez bersiap untuk hengkang, FPF sudah dikaitkan dengan beberapa nama calon pengganti yang berpotensi memimpin Selecao memasuki era baru. Menariknya, Jesus—yang diperkirakan akan menggantikan Martinez di Al-Nassr—telah disebut-sebut sebagai kandidat potensial untuk mengambil alih tim nasional Portugal setelah Piala Dunia di Amerika Utara berakhir.