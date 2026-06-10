Tim Schwarzgelben tampaknya berencana untuk tidak memperpanjang kontrak gelandang Marcel Sabitzer dan bek Ramy Bensebaini yang akan berakhir pada 2027. Hal ini dilaporkan oleh Ruhr Nachrichten.
Diterjemahkan oleh
Apakah masa depan dua bintang di BVB sudah berakhir? Borussia Dortmund tampaknya mengambil keputusan yang mengejutkan
Disebutkan bahwa klub secara sadar menerima kemungkinan kedua pemain tersebut hengkang tanpa biaya transfer, dan tidak berencana untuk memperpanjang kontrak mereka lebih awal maupun menjualnya pada jendela transfer saat ini.
Bagaimanapun, Sabitzer dan Bensebaini sama sekali tidak berniat meninggalkan klub pada musim panas ini. Menurut transfermarkt.de, nilai pasar keduanya berada di kisaran jutaan euro, sehingga BVB kemungkinan besar dapat menanggung kepergian mereka tanpa biaya transfer.
- Getty Images Sport
Sabitzer dan Bensebaini tidak boleh dijual
Dalam rencana pelatih Niko Kovac, baik pemain asal Austria maupun Aljazair tersebut tidak dianggap sebagai pemain inti yang tak tergantikan, namun tetap dimasukkan sebagai pemain penting dalam skuad. Pada musim lalu, Bensebaini tampil sebanyak 32 kali untuk Dortmund, sedangkan Sabitzer mencatatkan 34 penampilan.
Sebenarnya, Borussia memiliki kebijakan yang jelas terkait kontrak: Tidak ada pemain atau pelatih yang boleh memasuki tahun terakhir kontraknya dengan masa depan yang belum jelas. Oleh karena itu, kontrak Felix Nmecha dan Nico Schlotterbeck baru-baru ini diperpanjang, padahal kontrak mereka juga akan berakhir pada 2027. Setidaknya, negosiasi dengan Karim Adeyemi sedang berlangsung.
Sabitzer dan Bensebaini sama-sama bergabung dengan BVB pada 2023. Pemain asal Austria itu pindah dari FC Bayern München ke Dortmund dengan biaya transfer sebesar 19 juta euro, sedangkan pemain asal Aljazair itu bergabung dengan Dortmund setelah kontraknya di Borussia Mönchengladbach berakhir.