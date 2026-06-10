Apakah masa depan dua bintang di BVB sudah berakhir? Borussia Dortmund tampaknya mengambil keputusan yang mengejutkan

Dalam rencana pelatih Niko Kovac, baik pemain asal Austria maupun Aljazair tersebut tidak dianggap sebagai pemain inti yang tak tergantikan, namun tetap dimasukkan sebagai pemain penting dalam skuad. Pada musim lalu, Bensebaini tampil sebanyak 32 kali untuk Dortmund, sedangkan Sabitzer mencatatkan 34 penampilan.

Sebenarnya, Borussia memiliki kebijakan yang jelas terkait kontrak: Tidak ada pemain atau pelatih yang boleh memasuki tahun terakhir kontraknya dengan masa depan yang belum jelas. Oleh karena itu, kontrak Felix Nmecha dan Nico Schlotterbeck baru-baru ini diperpanjang, padahal kontrak mereka juga akan berakhir pada 2027. Setidaknya, negosiasi dengan Karim Adeyemi sedang berlangsung.

Sabitzer dan Bensebaini sama-sama bergabung dengan BVB pada 2023. Pemain asal Austria itu pindah dari FC Bayern München ke Dortmund dengan biaya transfer sebesar 19 juta euro, sedangkan pemain asal Aljazair itu bergabung dengan Dortmund setelah kontraknya di Borussia Mönchengladbach berakhir.