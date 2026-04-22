Apakah masa depan Arne Slot sudah ditentukan? Jamie Carragher membagikan kabar terbaru yang mengejutkan mengenai posisi manajer Liverpool setelah musim yang mengecewakan

Pelatih asal Belanda itu diperkirakan akan tetap menjabat sebagai pelatih kepala Liverpool musim depan seiring klub tersebut semakin mendekati tiket Liga Champions, menurut Sky Sports. Keraguan mengenai masa depan Slot tampaknya mereda dengan cepat seiring terbukanya selisih tujuh poin antara Liverpool di peringkat kelima dan Chelsea di peringkat ketujuh. Posisi kelima akan memastikan tiket Liga Champions musim depan setelah Arsenal melaju ke semifinal — dan performa Liverpool mulai membaik sementara Chelsea justru terpuruk.

Slot, yang membawa Liverpool meraih gelar Liga Premier musim lalu, berada di bawah tekanan selama musim keduanya. The Reds tampaknya akan mengakhiri musim tanpa trofi dan tertinggal jauh dari laju yang ditunjukkan oleh Arsenal dan Manchester City. Namun, jajaran petinggi klub tetap berkomitmen pada proyek ini, dengan Slot sebelumnya menyatakan bahwa ia tetap mendapat dukungan penuh dari pemilik klub serta direktur senior Richard Hughes dan Michael Edwards.