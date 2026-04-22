Apakah masa depan Arne Slot sudah ditentukan? Jamie Carragher membagikan kabar terbaru yang mengejutkan mengenai posisi manajer Liverpool setelah musim yang mengecewakan
Liga Champions menjadi kunci kelangsungan hidup Slot
Pelatih asal Belanda itu diperkirakan akan tetap menjabat sebagai pelatih kepala Liverpool musim depan seiring klub tersebut semakin mendekati tiket Liga Champions, menurut Sky Sports. Keraguan mengenai masa depan Slot tampaknya mereda dengan cepat seiring terbukanya selisih tujuh poin antara Liverpool di peringkat kelima dan Chelsea di peringkat ketujuh. Posisi kelima akan memastikan tiket Liga Champions musim depan setelah Arsenal melaju ke semifinal — dan performa Liverpool mulai membaik sementara Chelsea justru terpuruk.
Slot, yang membawa Liverpool meraih gelar Liga Premier musim lalu, berada di bawah tekanan selama musim keduanya. The Reds tampaknya akan mengakhiri musim tanpa trofi dan tertinggal jauh dari laju yang ditunjukkan oleh Arsenal dan Manchester City. Namun, jajaran petinggi klub tetap berkomitmen pada proyek ini, dengan Slot sebelumnya menyatakan bahwa ia tetap mendapat dukungan penuh dari pemilik klub serta direktur senior Richard Hughes dan Michael Edwards.
Carragher mengomentari 'kebisingan' di Anfield
Dalam acara Monday Night Football, Carragher menyampaikan pandangannya mengenai situasi tersebut. "Soal posisi Arne Slot sudah jadi bahan pembicaraan sepanjang musim ini. "Kami sudah sering membicarakannya di Monday Night Football," jelas mantan bek tersebut. "Mungkin ada perbedaan pendapat di kalangan pendukung Liverpool mengenai apakah dia harus tetap bertahan atau pergi, tetapi kabar yang saya dengar adalah Slot akan menjadi manajer Liverpool musim depan jika mereka bisa memastikan lolos ke Liga Champions, yang tampaknya akan terwujud saat ini."
Van Dijk menyoroti musim yang 'di bawah standar'
Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, memberikan penilaian yang blak-blakan mengenai musim ini, meski baru saja meraih kemenangan yang membangkitkan semangat dalam derby Merseyside melawan Everton pada akhir pekan lalu. "Kami masih memiliki lima pertandingan tersisa melawan tim-tim yang juga sedang berjuang memperebutkan tiket Liga Champions. Setiap pertandingan sangat krusial. Secara keseluruhan, kami sangat kecewa dengan musim yang kami jalani ini, mengingat kualitas yang kami miliki. Ini di bawah standar," kata sang bek. "Tapi kami harus terus berjuang, terus maju, dan memaksimalkan musim yang buruk ini... [Situasi ini] jelas tidak pantas untuk Liverpool, tapi itulah kenyataannya, dan penting bagi kami untuk meraih kemenangan. Saya senang kami berhasil."
Rumor tentang penggantian terus beredar di belakang layar
Meskipun Slot tampaknya akan tetap bertahan, spekulasi di kalangan media terus bermunculan mengenai nama-nama calon penggantinya jika dewan direksi berubah pikiran. Mantan bek Liverpool, Steve Nicol, diminta untuk memilih antara Slot, mantan pelatih Real Madrid Xabi Alonso, dan manajer Bournemouth Andoni Iraola sebagai solusi jangka panjang untuk bangku cadangan Anfield. Nicol menyatakan bahwa ia menyukai gaya Iraola, namun pada akhirnya lebih memilih Alonso, meskipun pelatih asal Spanyol itu memiliki catatan yang kurang memuaskan selama di Real Madrid.
Untuk saat ini, Liverpool akan tetap fokus pada tugas mereka di bawah asuhan Slot, dengan laga kandang melawan Crystal Palace yang akan digelar pada Sabtu mendatang.