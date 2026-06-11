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Apakah Marcus Rashford ‘menyukai’ Liga Premier? Legenda Newcastle, Chris Waddle, menjelaskan mengapa pemain Manchester United yang sedang kesal dan terpinggirkan itu kemungkinan besar tidak akan bergabung dengan St James’ Park
Barcelona menunda keputusan terkait opsi pembelian senilai £26 juta dalam kesepakatan peminjaman Rashford
Hal itu memang tampak jelas menjelang akhir masa baktinya selama satu dekade sebagai pemain inti di Old Trafford. Setelah mencetak 30 gol dan mencatatkan rekor tertinggi dalam kariernya pada tahun 2023, sekaligus mendapatkan kontrak baru yang menggiurkan, Rashford pun dipinjamkan ke Aston Villa pada Februari 2025.
Kepindahan lainnya disepakati pada bursa transfer musim panas tahun itu, dengan Barcelona menyambut penyerang serba bisa tersebut ke Camp Nou. Ia menikmati kesuksesan meraih gelar La Liga bersama Blaugrana sambil mencetak 14 gol di semua kompetisi.
Saga yang berlarut-larut mengenai kesepakatan permanen telah berlangsung selama beberapa bulan, dengan Barca enggan untuk mengaktifkan opsi pembelian sebesar £26 juta ($35 juta). Namun, mereka dengan senang hati mengeluarkan £70 juta ($94 juta) untuk Gordon - seorang pemain yang juga mampu beroperasi di sayap kiri atau di tengah sebagai false nine.
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Apakah Rashford bisa menggantikan Gordon, pemain baru Barcelona, di Newcastle?
Kini beredar spekulasi mengenai destinasi alternatif bagi Rashford, dengan dugaan bahwa ia bisa menggantikan posisi Gordon di St James’ Park. Ketika ditanya apakah perpindahan semacam itu masuk akal bagi The Magpies, legenda Newcastle Waddle—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama NewBettingOffers.co.uk—mengatakan: “Saya tidak yakin apakah Marcus Rashford benar-benar menyukai Liga Premier. Saya pikir dia sedikit kehilangan arah. Dia menjalani musim yang hebat dan musim yang bagus di Man United, yang membuatnya mendapatkan kontrak baru yang besar. Lalu tiba-tiba dia seolah kehilangan minat, dalam arti tertentu, bahasa tubuhnya tidak menunjukkan hal itu.
“Dia pindah ke Barcelona sebagai babak baru dalam kariernya. Tapi jujur saja, dia belum benar-benar mengamankan posisinya di sana. Raphinha yang mendapat kesempatan bermain jika fit di laga-laga besar. Rashford sering masuk sebagai pemain pengganti di banyak pertandingan.
“Saya pikir mereka melihatnya mungkin sebagai pemain cadangan, dan apakah Anda akan membayar 35, 40 juta untuk pemain yang bisa duduk di bangku cadangan 50% musim? Dia pemain bagus. Kita tahu tahun lalu di Man United, setahun sebelum dia pergi, dia sedang dalam performa terbaik. Dia mendapat kontrak besar, lalu performanya menurun.
“Saya pikir banyak hal terkait Marcus Rashford ini soal mental. Kita tahu dia punya kemampuan. Dia pemain muda yang berbakat. Dia bisa bermain sebagai striker, sayap, atau mungkin gelandang serang. Dia punya kemampuan, tapi kadang-kadang saya bertanya-tanya, apakah ini soal mental? Dia memiliki semua atribut untuk menjadi pemain top, tapi kadang-kadang dia kurang dalam bahasa tubuh. Sepertinya dia tidak ingin berada di sana. Dan apakah itu permainan mental, menurut saya sepertinya begitu.
“Saya tidak yakin dengan Barcelona, saya tidak yakin apakah mereka benar-benar akan berkomitmen untuk itu, karena itu adalah uang yang sangat besar untuk seseorang yang mungkin akan duduk di bangku cadangan selama 50% pertandingan.”
Apakah Rashford, lulusan akademi Manchester United, sudah selesai dengan Liga Premier?
Ketika ditanya lebih lanjut apakah Newcastle setidaknya seharusnya mempertimbangkan apakah Rashford ingin menggantikan Gordon di Tyneside, sekaligus memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa beberapa orang di Old Trafford salah, Waddle menambahkan: “Saya tidak tahu apakah dia menyukai Liga Premier. Saya rasa dia lebih suka bermain di luar negeri. Saya rasa dia ingin menjauh. Saat berada di Inggris, dia selalu menjadi sorotan. Jelas, di Man United dia begitu, dan Man United adalah klub yang sangat besar.
“Apakah dia akan datang ke Newcastle dan merasa betah, saya pikir itu bisa jadi seperti kembali ke situasi di Man United. Saya pikir Marcus Rashford akan lebih memilih, dan mungkin lebih baik baginya secara mental, jika dia berada di Spanyol atau Italia, atau bahkan Prancis. Saya pikir dia akan mempertimbangkan opsi di luar negeri sebelum harus kembali ke Manchester United.”
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Rashford memiliki ajang Piala Dunia sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya
Kontrak menggiurkan Rashford di Old Trafford yang disebutkan tadi masih tersisa dua tahun lagi, artinya ia perlu mencari klub yang cocok agar bisa mewujudkan transfer yang ia idamkan dan mulai menetap.
Memainkan peran penting bagi Inggris di Piala Dunia 2026 niscaya akan membantu upayanya tersebut, dengan jendela transfer global yang akan segera terbuka. Konsensus umum adalah bahwa ia akan mendapat kesempatan bermain, di depan Gordon, untuk pertandingan pembuka The Three Lions melawan Kroasia pada 17 Juni.