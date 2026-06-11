Apakah Marcus Rashford ‘menyukai’ Liga Premier? Legenda Newcastle, Chris Waddle, menjelaskan mengapa pemain Manchester United yang sedang kesal dan terpinggirkan itu kemungkinan besar tidak akan bergabung dengan St James’ Park

Kini beredar spekulasi mengenai destinasi alternatif bagi Rashford, dengan dugaan bahwa ia bisa menggantikan posisi Gordon di St James’ Park. Ketika ditanya apakah perpindahan semacam itu masuk akal bagi The Magpies, legenda Newcastle Waddle—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama NewBettingOffers.co.uk—mengatakan: “Saya tidak yakin apakah Marcus Rashford benar-benar menyukai Liga Premier. Saya pikir dia sedikit kehilangan arah. Dia menjalani musim yang hebat dan musim yang bagus di Man United, yang membuatnya mendapatkan kontrak baru yang besar. Lalu tiba-tiba dia seolah kehilangan minat, dalam arti tertentu, bahasa tubuhnya tidak menunjukkan hal itu.

“Dia pindah ke Barcelona sebagai babak baru dalam kariernya. Tapi jujur saja, dia belum benar-benar mengamankan posisinya di sana. Raphinha yang mendapat kesempatan bermain jika fit di laga-laga besar. Rashford sering masuk sebagai pemain pengganti di banyak pertandingan.

“Saya pikir mereka melihatnya mungkin sebagai pemain cadangan, dan apakah Anda akan membayar 35, 40 juta untuk pemain yang bisa duduk di bangku cadangan 50% musim? Dia pemain bagus. Kita tahu tahun lalu di Man United, setahun sebelum dia pergi, dia sedang dalam performa terbaik. Dia mendapat kontrak besar, lalu performanya menurun.

“Saya pikir banyak hal terkait Marcus Rashford ini soal mental. Kita tahu dia punya kemampuan. Dia pemain muda yang berbakat. Dia bisa bermain sebagai striker, sayap, atau mungkin gelandang serang. Dia punya kemampuan, tapi kadang-kadang saya bertanya-tanya, apakah ini soal mental? Dia memiliki semua atribut untuk menjadi pemain top, tapi kadang-kadang dia kurang dalam bahasa tubuh. Sepertinya dia tidak ingin berada di sana. Dan apakah itu permainan mental, menurut saya sepertinya begitu.

“Saya tidak yakin dengan Barcelona, saya tidak yakin apakah mereka benar-benar akan berkomitmen untuk itu, karena itu adalah uang yang sangat besar untuk seseorang yang mungkin akan duduk di bangku cadangan selama 50% pertandingan.”