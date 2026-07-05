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Apakah Marcus Rashford bersedia menerima pemotongan gaji sebagai bagian dari proses reintegrasinya ke Man Utd? Kabar terbaru mengenai kembalinya penyerang timnas Inggris itu ke Old Trafford di tengah munculnya pertanyaan seputar kontrak senilai £325.000 per minggu
Dilema gaji Rashford di Old Trafford
Manchester United sedang berupaya mengatasi masalah keuangan yang rumit seiring dengan semakin dekatnya kembalinya Rashford ke skuad utama. Penyerang yang menghabiskan musim lalu di Camp Nou ini saat ini terikat kontrak menggiurkan senilai sekitar £325.000 per minggu. Saat petinggi United berupaya menerapkan struktur gaji yang lebih seimbang, muncul usulan bahwa Rashford mungkin perlu menerima pemotongan gaji agar proses reintegrasinya berjalan lancar.
Namun, kenyataan pemotongan gaji tersebut tampaknya sangat tidak mungkin terjadi. Dengan sisa kontrak dua tahun, pemain berusia 28 tahun ini memiliki posisi tawar yang kuat, dan klub perlu membuatnya menandatangani kontrak baru untuk menurunkan penghasilannya, menurut Manchester Evening News. Ada kekhawatiran nyata di Old Trafford bahwa mempertahankan pemain dengan gaji setinggi itu dapat menimbulkan gesekan di dalam skuad, yang berpotensi memicu pemain inti lainnya untuk menuntut kesetaraan dengan penghasilan pemain internasional Inggris tersebut.
- Getty Images Sport
Masa peminjaman di Barcelona telah berakhir
Masa-masa Rashford di La Liga memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi kariernya setelah melewati periode sulit di Manchester. Selama membela klub raksasa Catalan tersebut, ia mencatatkan 14 gol dan 14 assist yang mengesankan, membuktikan bahwa ia masih memiliki performa kelas atas yang pernah membuatnya mencetak 30 gol pada musim 2022-23. Terlepas dari kebangkitan ini, Barcelona dilaporkan telah memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian permanen senilai £26 juta ($35 juta), sehingga masa depannya sekali lagi terikat dengan Manchester.
Dari sudut pandang taktis, mendatangkan kembali Rashford merupakan langkah yang masuk akal bagi tim United yang kekurangan kedalaman skuad. Ia menawarkan profil yang berbeda dari opsi-opsi yang ada saat ini seperti Matheus Cunha dan Patrick Dorgu, dan kemampuannya untuk bermain baik di sayap kiri maupun sebagai penyerang tengah memberikan dukungan penting bagi Benjamin Sesko. Tantangan bagi staf pelatih adalah mengelola “beban” yang menyertai kembalinya Rashford sambil memaksimalkan bakatnya yang tak terbantahkan.
Perekrutan pemain lini tengah menemui kendala
Sementara situasi Rashford menjadi sorotan utama, bursa transfer United mengalami beberapa kendala di lini lain, terutama di lini tengah. Setan Merah baru-baru ini harus melihat Mateus Fernandes bergabung dengan Tottenham setelah Spurs menyetujui harga yang diminta West Ham sebesar £85 juta ($114 juta). United akhirnya mundur dari kesepakatan tersebut, karena menilai pemain timnas Portugal U-21 itu jauh lebih rendah daripada biaya akhir yang dibayarkan oleh rival mereka di Liga Premier.
Hal ini menyusul kekecewaan karena gagal mendapatkan Elliot Anderson yang akhirnya bergabung dengan Manchester City pada awal musim panas ini. Meskipun pihak-pihak di Old Trafford bersikeras bahwa tidak ada kepanikan, tekanan semakin meningkat untuk mendatangkan pemain bintang guna mengubah narasi jendela transfer ini. Nama-nama seperti Alex Scott saat ini berada di urutan teratas daftar incaran, meskipun persaingan dari Arsenal untuk mendapatkan gelandang tersebut berarti United harus bertindak tegas agar tidak kembali kehilangan pemain bintang.
- Getty Images Sport
Stabilitas pertahanan dan teori-teori Tonali
Meskipun para pendukung mendesak agar lini pertahanan diperkuat, klub saat ini tidak berencana untuk menambah bek tengah ke dalam skuad. Dengan Harry Maguire, Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Leny Yoro, dan Ayden Heaven yang semuanya sudah terdaftar, fokus tetap tertuju pada kondisi kebugaran para pemain yang ada saat ini. De Ligt diperkirakan akan kembali dari masalah punggung yang berulang pada minggu-minggu awal musim baru, setelah itu klub akan mengevaluasi apakah perlu ada pemain yang hengkang pada tahun 2025.
Rumor juga beredar mengenai kemungkinan perekrutan Sandro Tonali, namun sumber-sumber di United menyatakan bahwa klub tidak pernah melakukan pendekatan konkret terhadap pemain Newcastle tersebut. Meskipun kualitas pemain asal Italia itu diakui, kekhawatiran mengenai keinginannya untuk tetap bermain di Liga Premier dalam jangka panjang serta masalah disiplin yang pernah dialaminya membuatnya tidak pernah menjadi target utama. Untuk saat ini, tim perekrutan berfokus untuk mengamankan setidaknya satu, dan berpotensi dua, gelandang baru sebelum batas waktu transfer.
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