Apakah Marcus Rashford bersedia menerima pemotongan gaji sebagai bagian dari proses reintegrasinya ke Man Utd? Kabar terbaru mengenai kembalinya penyerang timnas Inggris itu ke Old Trafford di tengah munculnya pertanyaan seputar kontrak senilai £325.000 per minggu

Manchester United sedang berupaya mengatasi masalah keuangan yang rumit seiring dengan semakin dekatnya kembalinya Rashford ke skuad utama. Penyerang yang menghabiskan musim lalu di Camp Nou ini saat ini terikat kontrak menggiurkan senilai sekitar £325.000 per minggu. Saat petinggi United berupaya menerapkan struktur gaji yang lebih seimbang, muncul usulan bahwa Rashford mungkin perlu menerima pemotongan gaji agar proses reintegrasinya berjalan lancar.

Namun, kenyataan pemotongan gaji tersebut tampaknya sangat tidak mungkin terjadi. Dengan sisa kontrak dua tahun, pemain berusia 28 tahun ini memiliki posisi tawar yang kuat, dan klub perlu membuatnya menandatangani kontrak baru untuk menurunkan penghasilannya, menurut Manchester Evening News. Ada kekhawatiran nyata di Old Trafford bahwa mempertahankan pemain dengan gaji setinggi itu dapat menimbulkan gesekan di dalam skuad, yang berpotensi memicu pemain inti lainnya untuk menuntut kesetaraan dengan penghasilan pemain internasional Inggris tersebut.



