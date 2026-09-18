Apakah kesepakatan itu akan dihormati? Bisakah yang baru didapatkan? Atau akankah Rashford mencari pelabuhan baru? Saat diberi pertanyaan-pertanyaan itu, Simpson, bintang binaan akademi lainnya yang berbicara melalui Free Bets, rumah bagi situs taruhan terbaik, mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, masih terlalu dini untuk mengatakannya.

“Saya suka dengan apa yang saya lihat dari bahasa tubuhnya. Bukan cuma berlari menyerang lawan, yang memang ingin Anda lihat. Jika saya seorang full-back sekarang, saya akan sangat senang jika Marcus mendapatkan bola, berbalik, lalu mengopernya ke belakang. Dia seharusnya terus menantang lawan. Bahkan jika dia tidak selalu berhasil, terus saja lakukan itu dan pada akhirnya Anda akan bisa melewati lawan, mendapatkan penalti, mencetak gol, membuat assist. Terus lakukan itu, yang saya pikir akan diminta Michael Carrick darinya.

“Lalu di sisi lain, saya melihat sekilas interaksinya dengan penonton dan dia tampak seperti mulai kembali. Menurut saya, itu tergantung padanya. Menurut saya, itu tergantung pada apa yang dia inginkan.

“Pada akhirnya, dia punya kontrak dua tahun dan bayaran besar. Jika dia ingin bertahan di klub itu dan membantu membalikkan keadaan menjelang akhir kariernya, maka itu bisa terjadi. Jika dia hanya ingin bermain tahun ini lalu pindah, maka itu juga bisa terjadi. Jelas, semuanya akan bergantung padanya.”