Getty
Diterjemahkan oleh
Apakah Marcus Rashford akan menjadi pemain Man Utd dalam 12 bulan ke depan? Dua skenario untuk putra pulang Old Trafford dijelaskan oleh sesama lulusan akademi Manchester United
Rashford kembali ke Manchester setelah dipinjamkan ke Barcelona
Winger berusia 28 tahun itu, yang menembus level senior sebagai remaja dengan bakat luar biasa, menghabiskan musim lalu dengan membantu Barcelona meraih gelar La Liga. Ia kembali menemukan performa terbaiknya bersama Lamine Yamal dan kawan-kawan di Catalunya, tetapi tidak ada opsi pembelian yang diambil.
Masa peminjaman di Aston Villa juga sempat dijalani setelah tak lagi menjadi pilihan utama di Manchester di bawah Ruben Amorim. Lembaran baru Manchester United telah dibuka oleh Michael Carrick, dengan si anak hilang kembali ke akarnya.
Rashford tampil menonjol untuk Manchester United pada awal musim 2026-27, tetapi masih menunggu gol pertamanya untuk klub sejak awal Desember 2024. Masih ada kurang dari dua tahun tersisa dalam kontraknya yang bernilai besar di stadion yang dijuluki 'Theatre of Dreams' itu.
- Getty
Bertahan atau pergi: Bagaimana masa depan Rashford?
Apakah kesepakatan itu akan dihormati? Bisakah yang baru didapatkan? Atau akankah Rashford mencari pelabuhan baru? Saat diberi pertanyaan-pertanyaan itu, Simpson, bintang binaan akademi lainnya yang berbicara melalui Free Bets, rumah bagi situs taruhan terbaik, mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, masih terlalu dini untuk mengatakannya.
“Saya suka dengan apa yang saya lihat dari bahasa tubuhnya. Bukan cuma berlari menyerang lawan, yang memang ingin Anda lihat. Jika saya seorang full-back sekarang, saya akan sangat senang jika Marcus mendapatkan bola, berbalik, lalu mengopernya ke belakang. Dia seharusnya terus menantang lawan. Bahkan jika dia tidak selalu berhasil, terus saja lakukan itu dan pada akhirnya Anda akan bisa melewati lawan, mendapatkan penalti, mencetak gol, membuat assist. Terus lakukan itu, yang saya pikir akan diminta Michael Carrick darinya.
“Lalu di sisi lain, saya melihat sekilas interaksinya dengan penonton dan dia tampak seperti mulai kembali. Menurut saya, itu tergantung padanya. Menurut saya, itu tergantung pada apa yang dia inginkan.
“Pada akhirnya, dia punya kontrak dua tahun dan bayaran besar. Jika dia ingin bertahan di klub itu dan membantu membalikkan keadaan menjelang akhir kariernya, maka itu bisa terjadi. Jika dia hanya ingin bermain tahun ini lalu pindah, maka itu juga bisa terjadi. Jelas, semuanya akan bergantung padanya.”
Kapten Manchester United Fernandes membutuhkan bantuan
United berharap Rashford bisa membantu memikul sebagian beban kreativitas dan pencetak gol mereka, dengan ekspektasi besar di sana sering kali dibebankan ke pundak kapten sekaligus sosok talismanik, Bruno Fernandes.
Gelandang serang Portugal itu sangat membutuhkan bantuan, dengan Simpson menambahkan: “Anda ingin melihat dia bermain lebih maju. Dia sempat bermain lebih dalam dan kemudian saat dia bermain lebih maju, dia memberi assist untuk [Bryan] Mbeumo [melawan Manchester City]. Tidak ada orang lain yang melihat umpan itu. Anda benar-benar ingin dia menjadi penerima dari umpannya sendiri! Anda tidak bisa melakukan itu.
“Tetapi Anda tidak bisa terus bergantung pada Bruno. Dia mencetak hat-trick, kami memenangi pertandingan. Dia membuat dua assist, kami memenangi pertandingan. Jika dia sedang tidak dalam performa terbaik, siapa yang akan melangkah? Marcus terlihat bagus saat kembali, tetapi lalu apakah itu sekarang menjadi masalah? Karena apa yang Anda lakukan dengan [Matheus] Cunha? Saya juga merasa kami merindukan Amad. Saya pikir dia memberi Anda sedikit sesuatu yang berbeda.
“Kami tahu hanya ada beberapa hal yang perlu kami rapikan dan itu harus segera dirapikan karena sekarang kami punya pekan besar. Sekarang itu empat poin dari 12. Saya menonton Fulham-Liverpool, mengerjakan pertandingan itu, dan mereka bermain baik. Sekarang mereka akan sangat bersemangat. United tandang ke Fulham tidak akan mudah.”
- Getty
Satu upaya meraih trofi berakhir saat tekanan meningkat di Old Trafford
United akan bertandang ke Craven Cottage dengan semakin banyak pertanyaan yang tidak nyaman mengenai arah yang mereka tuju. Sebelum musim 2026-27 dimulai, sempat ada pembicaraan soal upaya perebutan gelar Premier League yang sedang dirangkai.
Namun, bursa transfer musim panas tidak seproduktif yang diharapkan sebagian besar suporter, dan kekalahan mengecewakan dari Brighton pada laga terakhir, setelah menyia-nyiakan keunggulan dua gol di awal pertandingan, membuat satu jalur menuju trofi utama tertutup di ajang Carabao Cup.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami