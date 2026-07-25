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Apakah Marcus Rashford akan membatalkan keputusannya untuk pindah? Bintang Man Utd itu mendapat tawaran damai yang mengejutkan saat Michael Carrick mempertimbangkan kemungkinan kembalinya sang pemain secara mengejutkan
Perkembangan terbaru seputar Rashford
Masa depan Rashford di United mengalami perkembangan tak terduga setelah ia diundang untuk tampil dalam film dokumenter di balik layar produksi Amazon yang mengulas musim 2026-27 klub tersebut, seperti dilansir The Mirror. Pemain timnas Inggris itu kembali ke Old Trafford setelah Barcelona memutuskan untuk tidak mempermanenkan status peminjamannya. Kepindahan pada musim panas tampaknya sudah hampir pasti, namun United belum menemukan pembeli yang bersedia memenuhi baik nilai transfer yang diminta klub maupun gaji Rashford.
- Getty
Film dokumenter tersebut memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru
Menurut laporan tersebut, Rashford telah diundang untuk berperan dalam produksi yang berlangsung sepanjang musim ini, sebuah langkah yang memicu spekulasi bahwa ia mungkin masih memiliki masa depan di klub tersebut. Keikutsertaannya dalam dokumenter tersebut tidak menjamin bahwa ia akan tetap bertahan. Namun, akan terasa tidak lazim jika United memberikan akses yang luas kepada seorang pemain jika klub benar-benar yakin bahwa ia tidak memiliki masa depan di Old Trafford.
Kembalinya masih mungkin terjadi
Rashford belum pernah tampil dalam pertandingan resmi bersama Setan Merah sejak Desember 2024, dan hubungannya dengan klub dilaporkan cukup rumit sebelum masa peminjamannya. Namun, ia dijadwalkan kembali untuk mengikuti pramusim setelah kampanye Piala Dunia timnas Inggris berakhir. The Guardian sebelumnya melaporkan bahwa ia diperkirakan akan memulai musim baru sebagai bagian dari skuad Michael Carrick, kecuali jika muncul peluang transfer yang sesuai.
- Getty Images Sport
Saatnya mengambil keputusan bagi United
Carrick kini harus memutuskan apakah Rashford dapat diintegrasikan kembali dengan sukses atau apakah undangan untuk tampil dalam dokumenter tersebut hanyalah bagian dari upaya Amazon untuk mengangkat salah satu kisah paling menonjol di klub tersebut. Sebuah awal baru yang sejati dapat menguntungkan kedua belah pihak jika Rashford menerima peran yang telah ditetapkan dan menemukan kembali motivasinya. Namun, pada akhirnya, United dan sang penyerang harus memutuskan apakah mereka benar-benar ingin membangun kembali hubungan mereka, alih-alih sekadar menunda perpisahan yang tak terhindarkan.
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