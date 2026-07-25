Apakah Marcus Rashford akan membatalkan keputusannya untuk pindah? Bintang Man Utd itu mendapat tawaran damai yang mengejutkan saat Michael Carrick mempertimbangkan kemungkinan kembalinya sang pemain secara mengejutkan

Menurut laporan tersebut, Rashford telah diundang untuk berperan dalam produksi yang berlangsung sepanjang musim ini, sebuah langkah yang memicu spekulasi bahwa ia mungkin masih memiliki masa depan di klub tersebut. Keikutsertaannya dalam dokumenter tersebut tidak menjamin bahwa ia akan tetap bertahan. Namun, akan terasa tidak lazim jika United memberikan akses yang luas kepada seorang pemain jika klub benar-benar yakin bahwa ia tidak memiliki masa depan di Old Trafford.