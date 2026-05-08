Apakah Marco Silva akan pindah ke Chelsea? Fulham masih menunggu jawaban terkait perpanjangan kontrak setelah enam bulan di tengah minat dari Chelsea

Fulham saat ini masih belum jelas mengenai masa depan jangka panjang Silva di klub, meskipun mereka tetap sangat ingin mempertahankan pelatih berusia 48 tahun itu di kursi kepelatihan. Dilaporkan bahwa tawaran kontrak tiga tahun telah diajukan sejak November, namun mantan manajer Everton itu enggan menandatanganinya sementara beberapa peluang menarik muncul dari klub lain.

Situasi ini telah menempatkan The Cottagers dalam posisi yang sulit saat mereka merencanakan musim mendatang, menurut laporan BBC Sport. Meskipun jajaran petinggi klub mempertahankan hubungan yang baik dengan manajer, mereka dilaporkan telah mulai menjajaki rencana darurat dan opsi alternatif jika Silva memutuskan bahwa ambisinya berada di luar London Barat setelah lima musim.