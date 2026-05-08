Apakah Marco Silva akan pindah ke Chelsea? Fulham masih menunggu jawaban terkait perpanjangan kontrak setelah enam bulan di tengah minat dari Chelsea
Ketidakpastian di Craven Cottage
Fulham saat ini masih belum jelas mengenai masa depan jangka panjang Silva di klub, meskipun mereka tetap sangat ingin mempertahankan pelatih berusia 48 tahun itu di kursi kepelatihan. Dilaporkan bahwa tawaran kontrak tiga tahun telah diajukan sejak November, namun mantan manajer Everton itu enggan menandatanganinya sementara beberapa peluang menarik muncul dari klub lain.
Situasi ini telah menempatkan The Cottagers dalam posisi yang sulit saat mereka merencanakan musim mendatang, menurut laporan BBC Sport. Meskipun jajaran petinggi klub mempertahankan hubungan yang baik dengan manajer, mereka dilaporkan telah mulai menjajaki rencana darurat dan opsi alternatif jika Silva memutuskan bahwa ambisinya berada di luar London Barat setelah lima musim.
Daftar calon pemain Chelsea dan minat dari klub-klub Eropa
Silva muncul sebagai kandidat serius untuk posisi manajer Chelsea saat The Blues mencari pengganti permanen bagi Liam Rosenior. Klub asal Stamford Bridge ini sedang mencari seorang pemimpin yang mampu menstabilkan skuad, meskipun diskusi internal mengenai profil Silva masih berlangsung. Chelsea juga mempertimbangkan untuk mendatangkan Xabi Alonso dan Andoni Iraola, seiring klub tersebut menimbang berbagai opsi untuk menemukan manajer yang tepat bagi proyek jangka panjang mereka.
Persaingan untuk mendapatkan jasanya tidak hanya terjadi di dalam negeri, karena kembalinya Silva ke tanah airnya juga bisa saja terjadi. Dengan kemungkinan Jose Mourinho meninggalkan Benfica untuk kembali ke Real Madrid, klub raksasa Portugal tersebut telah mengidentifikasi Silva sebagai target utama mereka untuk mengambil alih Estadio da Luz, yang semakin mempersulit upaya Fulham untuk mendapatkan tanda tangannya.
Silva angkat bicara mengenai proses pengambilan keputusan
Dalam wawancara terbuka dengan DAZN, Silva berbicara blak-blakan mengenai perkembangan terkini seputar masa jabatannya di Fulham. Ia mengakui keinginan klub untuk mempertahankannya, dengan menyatakan: "Klub telah jelas kepada kami mengenai niatnya agar kami tetap di sini untuk beberapa tahun ke depan." Namun, sang manajer tetap teguh pada pendiriannya bahwa ia membutuhkan lebih banyak waktu sebelum mengambil keputusan akhir.
Silva menambahkan bahwa fokusnya saat ini tetap sepenuhnya tertuju pada pertandingan-pertandingan terakhir musim ini, di mana Fulham sedang berjuang untuk lolos ke kompetisi Eropa. Ia menegaskan bahwa ia akan mengevaluasi musim ini secara keseluruhan sebelum memutuskan apakah akan memperpanjang masa jabatannya atau mengejar tantangan baru, setelah sebelumnya menunjukkan kesetiaannya dengan menolak tawaran menggiurkan dari berbagai klub di Arab Saudi pada awal tahun ini.
Upaya Fulham untuk kembali berlaga di kompetisi Eropa
Fulham saat ini berada di peringkat ke-11 klasemen Liga Premier dengan 48 poin, dan masih berpeluang besar untuk merebut tiket ke kompetisi Eropa. Dengan hanya tersisa tiga pertandingan di musim ini, The Cottagers hanya tertinggal tiga poin dari Brentford di peringkat ketujuh dan empat poin dari Bournemouth di peringkat keenam. Silva berharap dapat membawa klub ini kembali ke kompetisi kontinental, dengan tujuan mengakhiri masa hiatus yang panjang; penampilan terakhir Fulham di kompetisi Eropa terjadi pada musim Liga Europa 2011-2012, di mana mereka tersingkir di babak penyisihan grup. Hal ini terjadi setelah perjalanan bersejarah mereka ke final Liga Europa pada musim 2009-2010, di mana mereka nyaris meraih trofi setelah dikalahkan oleh Atletico Madrid.