Apakah Manuel Neuer akan kembali membela Jerman? Julian Nagelsmann memberikan petunjuk kuat bahwa kiper Bayern Munich itu mungkin akan keluar dari masa pensiunnya untuk Piala Dunia

Kemungkinan Neuer kembali menjadi penjaga gawang timnas Jerman kini telah berubah dari sekadar spekulasi menjadi kenyataan. Menurut Sky Sport, pemenang Piala Dunia 2014 tersebut telah secara resmi terdaftar dalam daftar awal 55 pemain DFB yang diajukan ke FIFA. Daftar ini merupakan persyaratan wajib, karena hanya pemain yang tercantum di dalamnya yang memenuhi syarat untuk dipilih dalam skuad turnamen final.

Neuer, yang telah mengoleksi 124 caps sebelum mundur dari tim nasional setelah Euro 2024, dilaporkan telah melakukan pembicaraan pribadi dengan pelatih kepala Nagelsmann. Inti dari pembicaraan ini adalah kembalinya Neuer tidak hanya sebagai anggota skuad, tetapi juga sebagai kiper utama untuk turnamen di Amerika Utara tersebut.