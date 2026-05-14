Apakah Manuel Neuer akan kembali membela Jerman? Julian Nagelsmann memberikan petunjuk kuat bahwa kiper Bayern Munich itu mungkin akan keluar dari masa pensiunnya untuk Piala Dunia
Kembalinya sang legenda?
Kemungkinan Neuer kembali menjadi penjaga gawang timnas Jerman kini telah berubah dari sekadar spekulasi menjadi kenyataan. Menurut Sky Sport, pemenang Piala Dunia 2014 tersebut telah secara resmi terdaftar dalam daftar awal 55 pemain DFB yang diajukan ke FIFA. Daftar ini merupakan persyaratan wajib, karena hanya pemain yang tercantum di dalamnya yang memenuhi syarat untuk dipilih dalam skuad turnamen final.
Neuer, yang telah mengoleksi 124 caps sebelum mundur dari tim nasional setelah Euro 2024, dilaporkan telah melakukan pembicaraan pribadi dengan pelatih kepala Nagelsmann. Inti dari pembicaraan ini adalah kembalinya Neuer tidak hanya sebagai anggota skuad, tetapi juga sebagai kiper utama untuk turnamen di Amerika Utara tersebut.
Performa berdasarkan usia
Meskipun usianya sudah 40 tahun, penampilan Neuer yang konsisten dan berkualitas tinggi bersama Bayern musim ini telah membungkam para skeptis dan memicu kembali perdebatan mengenai hierarki penjaga gawang Jerman. Presiden Bayern, Herbert Hainer, dalam pidatonya saat final DFB-Pokal Wanita pada Kamis, memuji ketahanan sang veteran: "Kita telah melihat dalam beberapa pertandingan terakhir betapa luar biasanya Neuer sebagai penjaga gawang di usia 40 tahun. Saya selalu senang ketika para pemain terbaik tampil di Piala Dunia."
Hainer menekankan bahwa meskipun klub mendukung keputusannya, keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan sang pemain dan pelatih tim nasional. Selain kemungkinan kembalinya ke tim nasional, Neuer juga diperkirakan akan memperpanjang kontraknya dengan Bayern Munich selama satu tahun lagi.
Keputusan akhir mengenai skuad Jerman semakin mendekat
Keputusan akhir mengenai apakah Neuer benar-benar akan berangkat ke turnamen tersebut diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Nagelsmann dijadwalkan mengumumkan skuad final Piala Dunia pada 21 Mei, yang menjadi batas waktu terakhir untuk kejelasan mengenai situasi penjaga gawang. Hingga saat itu, masuknya Neuer dalam daftar 55 pemain tetap menjadi indikasi terkuat bahwa perubahan haluan mungkin akan terjadi.
Jika Neuer masuk dalam skuad akhir, hal itu akan menandai salah satu kembalinya pemain internasional paling menonjol dalam sejarah sepak bola Jerman. Setelah 124 penampilan dan satu dekade dominasi, panggung telah siap bagi kiper-sweeper legendaris ini untuk berpotensi menambahkan satu bab terakhir pada karier internasionalnya yang penuh prestasi dalam upaya meraih gelar juara dunia kedua.
Kebahagiaan ganda bagi Neuer?
Neuer berhasil meraih gelar Bundesliga ke-13-nya musim ini, yang semakin mengukuhkan warisannya bersama raksasa Bavaria tersebut. Kiper veteran ini juga mengantarkan Bayern Munich ke babak semifinal Liga Champions, sebelum akhirnya tersingkir oleh juara bertahan, Paris Saint-Germain, yang akan menghadapi Arsenal di laga final.
Neuer masih bisa menambah trofi ke lemari pialanya musim ini jika Bayern berhasil mengalahkan Stuttgart di final DFB-Pokal pada 23 Mei.