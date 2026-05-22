Apakah Manuel Neuer akan bermain untuk FC Bayern di final Piala DFB? Keputusan telah diambil

Sky melaporkan bahwa proses rehabilitasi Neuer secara umum berjalan sangat baik, namun masih ada risiko tersisa. Pemain berusia 40 tahun itu tidak ingin mengambil risiko tersebut, terutama mengingat Piala Dunia yang akan datang, di mana ia akan kembali menjadi kiper utama tim nasional Jerman.

Di final Piala DFB, Jonas Urbig kembali menggantikannya. Dengan demikian, kiper cadangan berusia 22 tahun ini akan tampil untuk yang ke-20 kalinya musim ini - dan kemungkinan besar ini akan menjadi penampilan terbesar dalam kariernya sejauh ini. Selain itu, kiper Sven Ulreich dan Jannis Bärtl juga masuk dalam skuad yang dipimpin oleh pelatih kepala Vincent Kompany.