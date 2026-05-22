Hal itu dikonfirmasi oleh FC Bayern pada Jumat pagi. Meskipun Neuer ikut berangkat ke Berlin untuk mendukung tim FCB, kondisinya belum cukup baik untuk diturunkan.
Apakah Manuel Neuer akan bermain untuk FC Bayern di final Piala DFB? Keputusan telah diambil
Sky melaporkan bahwa proses rehabilitasi Neuer secara umum berjalan sangat baik, namun masih ada risiko tersisa. Pemain berusia 40 tahun itu tidak ingin mengambil risiko tersebut, terutama mengingat Piala Dunia yang akan datang, di mana ia akan kembali menjadi kiper utama tim nasional Jerman.
Di final Piala DFB, Jonas Urbig kembali menggantikannya. Dengan demikian, kiper cadangan berusia 22 tahun ini akan tampil untuk yang ke-20 kalinya musim ini - dan kemungkinan besar ini akan menjadi penampilan terbesar dalam kariernya sejauh ini. Selain itu, kiper Sven Ulreich dan Jannis Bärtl juga masuk dalam skuad yang dipimpin oleh pelatih kepala Vincent Kompany.
Manuel Neuer diganti pada pertandingan terakhir Bundesliga
Neuer sempat absen pada bulan Desember, Februari, dan Maret karena mengalami robekan otot. Dalam kemenangan 5-1 pada pertandingan terakhir Bundesliga Sabtu lalu melawan 1. FC Köln, ia ditarik keluar sebagai tindakan pencegahan karena mengalami masalah pada betisnya.
Sehari sebelumnya, Neuer telah memperpanjang kontraknya yang akan berakhir hingga 2027. Pada hari Kamis, Nagelsmann memasukkannya ke dalam skuad untuk Piala Dunia di Amerika Utara. Tim DFB akan memulai persiapan untuk turnamen tersebut pada hari Rabu di Herzogenaurach.