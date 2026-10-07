Ketika ditanya apakah ia memperkirakan City akan memulai musim 2027-28 sebagai tim Premier League, pahlawan promosi Divisi Dua 1999 Dickov, yang berbicara bekerja sama dengan 247Bet, mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak menghindari pertanyaan itu. Saya sudah mengatakan ini sejak awal ketika kasus ini mencuat, menurut saya ini pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab.

“Saya mendengar banyak hal dari kedua sisi. Saya mendengar banyak mantan pemain, pundit, membicarakan hal ini, mengatakan seperti apa hukumannya seharusnya, apa yang akan terjadi, apa yang seharusnya tidak terjadi, seberapa berat kasus ini. Di sisi lain, ada City dan pernyataan-pernyataan yang mereka buat.

“Faktanya adalah, tidak ada yang benar-benar tahu. Kita memang tidak tahu, dan saya mengatakannya secara umum, saya rasa tidak ada siapa pun yang tahu. Saya rasa kita yang duduk di sini, orang-orang di televisi, bahkan mungkin Premier League dan Man City pun saat ini tidak tahu apa yang akan terjadi dengan bandingnya, apakah mereka akan menang, apakah tidak, apa sanksinya, seberapa berat sanksi itu, apakah akan ada sanksi sama sekali.

“Ini benar-benar sulit bagi saya untuk dijawab karena menarik mendengar banyak pendapat orang soal ini dari sudut pandang saya. Banyak orang sangat kuat dalam opininya, dan saya paham itu.

“Tapi saya benar-benar berpikir bahwa terkadang Anda mungkin sebaiknya menunggu untuk melihat apa hasilnya, hasil akhirnya, sebelum benar-benar menebak apa yang akan terjadi. Karena saya tidak bohong kepada Anda, saya sama sekali tidak punya gambaran tentang seperti apa hasil akhirnya nanti.”