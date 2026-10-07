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Apakah Manchester City yang ‘percaya diri’ punya ‘beberapa kartu tersimpan’? Kult hero Paul Dickov bicara soal 115 dakwaan, kemungkinan sanksi, dan sikap ‘keras kepala’ setelah pernyataan ‘palsu’
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Saga FFP telah berlarut-larut selama lebih dari tiga tahun
Lebih dari tiga setengah tahun telah berlalu sejak City pertama kali mengetahui bahwa dugaan pelanggaran keuangan di Stadion Etihad sedang diselidiki. Setelah penyelidikan yang panjang, kabar itu terungkap pada Februari 2023.
Sidang selama 10 pekan, yang dilakukan oleh komisi independen, berlangsung pada September 2024 dan berakhir pada penghujung tahun kalender. Baru pada musim gugur 2026 muncul laporan terkait dugaan kesalahan City, dengan Premier League akhirnya angkat bicara secara terbuka.
Belum ada kabar mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya, dengan berbagai sanksi terus dispekulasikan, mulai dari pengurangan poin besar-besaran, yang akan berujung pada degradasi yang tak terelakkan dari kasta tertinggi sepakbola Inggris, hingga paket kompensasi besar, denda, dan embargo transfer.
Sepanjang proses tersebut, City selalu menyatakan tidak bersalah dan tidak mengakui adanya pelanggaran. Hal itu tetap berlaku, menyusul pernyataan dari CEO Ferran Soriano dan ketua klub Khaldoon Al Mubarak.
Akankah Man City menjadi tim kasta tertinggi pada 2027-28?
Ketika ditanya apakah ia memperkirakan City akan memulai musim 2027-28 sebagai tim Premier League, pahlawan promosi Divisi Dua 1999 Dickov, yang berbicara bekerja sama dengan 247Bet, mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak menghindari pertanyaan itu. Saya sudah mengatakan ini sejak awal ketika kasus ini mencuat, menurut saya ini pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab.
“Saya mendengar banyak hal dari kedua sisi. Saya mendengar banyak mantan pemain, pundit, membicarakan hal ini, mengatakan seperti apa hukumannya seharusnya, apa yang akan terjadi, apa yang seharusnya tidak terjadi, seberapa berat kasus ini. Di sisi lain, ada City dan pernyataan-pernyataan yang mereka buat.
“Faktanya adalah, tidak ada yang benar-benar tahu. Kita memang tidak tahu, dan saya mengatakannya secara umum, saya rasa tidak ada siapa pun yang tahu. Saya rasa kita yang duduk di sini, orang-orang di televisi, bahkan mungkin Premier League dan Man City pun saat ini tidak tahu apa yang akan terjadi dengan bandingnya, apakah mereka akan menang, apakah tidak, apa sanksinya, seberapa berat sanksi itu, apakah akan ada sanksi sama sekali.
“Ini benar-benar sulit bagi saya untuk dijawab karena menarik mendengar banyak pendapat orang soal ini dari sudut pandang saya. Banyak orang sangat kuat dalam opininya, dan saya paham itu.
“Tapi saya benar-benar berpikir bahwa terkadang Anda mungkin sebaiknya menunggu untuk melihat apa hasilnya, hasil akhirnya, sebelum benar-benar menebak apa yang akan terjadi. Karena saya tidak bohong kepada Anda, saya sama sekali tidak punya gambaran tentang seperti apa hasil akhirnya nanti.”
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Berapa banyak klub yang harus memberikan suara untuk pengusiran dari Premier League
Jika City sampai didepak dari Premier League, maka 15 dari 19 rival mereka di kasta tertinggi harus memberikan suara mendukung pengusiran tersebut. Ketika ditanya apakah itu terasa tidak mungkin, mengingat betapa pentingnya The Blues bagi merek global divisi tersebut dan daya tarik massalnya, Dickov menambahkan: “Rasanya tidak begitu.
“Anda tidak pernah tahu, saya tidak menyangka tuduhan itu akan muncul dengan tingkat keseriusan seperti yang terjadi, tetapi memang itu yang terjadi. Apakah Anda menyangka bahwa setelah itu muncul, klub, chairman, Ferran, Khaldoon, akan tetap sekuat dan seyakinnya dalam pembelaan mereka? Karena begitulah cara mereka meresponsnya.
“Yang bisa saya katakan adalah bahwa dari pengalaman saya dengan klub ini, dan terutama para pemiliknya, mereka adalah orang-orang yang sangat, sangat baik. Apa yang telah mereka lakukan, bukan hanya di lapangan, tetapi juga untuk Manchester secara umum di luar lapangan, dan bagaimana mereka bersikap, yang kami tahu hanyalah mereka orang baik yang telah melakukan hal-hal baik.
“Jadi untuk saat ini, dengan pernyataan yang telah mereka keluarkan, yang bisa kami lakukan hanyalah mengikuti mereka karena mereka selalu melakukan hal-hal baik sejak berada di sini. Jadi sampai titik itu, bukan hanya saya, tetapi jelas banyak fans City dan orang-orang di sekitar mereka, kami hanya harus percaya kepada mereka untuk saat ini.”
Apakah Manchester City masih punya kartu truf untuk dimainkan?
City sangat teguh dengan posisi mereka, di tengah gelombang reaksi keras yang terkadang begitu sengit, sehingga akan sedikit aneh jika pada akhirnya mereka dijatuhi hukuman atas lebih dari 100 dakwaan pelanggaran regulasi.
Ketika ditanya apakah juara Premier League delapan kali itu mungkin masih memiliki beberapa kartu truf yang belum dimainkan, Dickov berkata: “Entah itu beberapa kartu yang masih mereka simpan atau apa pun istilahnya, jelas mereka punya sesuatu.
“Mereka benar-benar orang-orang baik di level paling atas. Dan ini, sekali lagi, murni pendapat pribadi saya, bahwa jika mereka tidak punya sesuatu, saya rasa mereka akan mengakuinya. Jelas mereka merasa ada sesuatu di sana dan mereka merasa diperlakukan tidak adil, dan ini adalah sesuatu yang akan mereka perjuangkan sampai akhir.
“Dan, berbicara kepada semua teman saya yang benar-benar fanatik City, itulah satu hal yang memberi mereka harapan saat ini, karena mereka hanya pernah melakukan hal baik untuk klub sejak mereka berada di sini. Selain itu, fakta bahwa pembelaan mereka begitu kuat, saya bahkan akan menyebutnya berani dan tajam, membuat kami, di pihak ini, punya sedikit harapan.”
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Lawatan ke Anfield menjanjikan laga yang meriah
City kembali menggelontorkan dana besar pada bursa transfer musim panas, mendatangkan pemain-pemain seperti Elliot Anderson dan Enzo Fernandez, dan setelah menelan kekalahan di Community Shield dari Arsenal, meraih poin penuh dari lima laga pembuka Premier League musim 2026-27 untuk bercokol di puncak klasemen.
Kembalinya mereka beraksi setelah jeda internasional menjanjikan laga yang seru, dengan lawatan ke Liverpool sudah menanti. Anfield dipastikan bergemuruh pada hari Minggu, sementara masih harus dilihat seperti apa masa depan jangka pendek dan panjang bagi dua tim raksasa yang terlibat dalam pertandingan yang sangat dinantikan ini.
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