Apakah Man Utd termasuk di antaranya? Dua klub Liga Premier mengajukan pertanyaan terkait transfer kepada penyerang AC Milan, Rafael Leao

Meskipun belum ada tawaran resmi yang diajukan, pakar transfer Fabrizio Romano telah mengonfirmasi bahwa setidaknya dua klub Liga Premier telah menghubungi Milan untuk mengetahui tuntutan finansial mereka. Pembicaraan tersebut terutama berfokus pada situasi gaji Leao saat ini dan besaran biaya yang dibutuhkan untuk meyakinkan Rossoneri agar melepasnya pada musim panas ini.

Untuk memberikan kejelasan mengenai status kesepakatan saat ini dan sifat minat yang ada, Romano menyatakan di saluran YouTube-nya: "Saya dapat memberitahu Anda bahwa beberapa klub Liga Premier telah menghubungi untuk memahami situasi Leao. Berapa nilainya? Berapa yang diinginkan AC Milan? Bagaimana situasi gajinya? Jadi, beberapa klub Liga Premier, lebih dari satu, saya bisa katakan, ada dua, katakanlah, dari apa yang saya dengar, dua klub Liga Premier menelepon untuk memahami situasinya."

Dia menambahkan: "Kami tidak sedang membicarakan tawaran resmi. Saat ini, kami tidak sedang membicarakan negosiasi resmi, tetapi klub-klub Liga Premier telah mulai menelepon untuk memahami situasinya."