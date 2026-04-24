Apakah Man Utd termasuk di antaranya? Dua klub Liga Premier mengajukan pertanyaan terkait transfer kepada penyerang AC Milan, Rafael Leao
Klub-klub raksasa Liga Premier mengincar San Siro
Manchester United dan Liverpool muncul sebagai kandidat utama dari Inggris yang tertarik pada Leao setelah mengajukan pertanyaan resmi mengenai ketersediaannya. Milan dilaporkan bersedia melepasnya demi menyeimbangkan neraca keuangan mereka, dengan menetapkan harga yang dianggap sangat menguntungkan oleh banyak klub papan atas untuk pemain sekelasnya. Kedua klub tersebut berupaya menyelesaikan negosiasi sebelum jendela transfer internasional bulan Juni untuk menghindari lonjakan harga yang biasanya terjadi akibat penampilan gemilang di Piala Dunia.
Romano mengonfirmasi kontak awal
Meskipun belum ada tawaran resmi yang diajukan, pakar transfer Fabrizio Romano telah mengonfirmasi bahwa setidaknya dua klub Liga Premier telah menghubungi Milan untuk mengetahui tuntutan finansial mereka. Pembicaraan tersebut terutama berfokus pada situasi gaji Leao saat ini dan besaran biaya yang dibutuhkan untuk meyakinkan Rossoneri agar melepasnya pada musim panas ini.
Untuk memberikan kejelasan mengenai status kesepakatan saat ini dan sifat minat yang ada, Romano menyatakan di saluran YouTube-nya: "Saya dapat memberitahu Anda bahwa beberapa klub Liga Premier telah menghubungi untuk memahami situasi Leao. Berapa nilainya? Berapa yang diinginkan AC Milan? Bagaimana situasi gajinya? Jadi, beberapa klub Liga Premier, lebih dari satu, saya bisa katakan, ada dua, katakanlah, dari apa yang saya dengar, dua klub Liga Premier menelepon untuk memahami situasinya."
Dia menambahkan: "Kami tidak sedang membicarakan tawaran resmi. Saat ini, kami tidak sedang membicarakan negosiasi resmi, tetapi klub-klub Liga Premier telah mulai menelepon untuk memahami situasinya."
Kemampuan serba bisa dalam serangan
Minat terhadap Leao muncul saat Manchester United dan Liverpool bersiap melakukan perombakan besar-besaran pada skuad mereka menjelang musim 2026-27. Bagi Setan Merah, keserbagunaan Leao untuk bermain di seluruh lini depan dipandang sebagai aset utama, sementara Liverpool memandangnya sebagai calon pengganti Mohamed Salah, yang telah mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Anfield pada musim panas 2026. Meskipun mencetak sembilan gol dalam 25 pertandingan Serie A musim ini, Leao menghadapi kritik terkait konsistensinya, terutama setelah mengakhiri puasa gol kandang selama 17 bulan di awal musim ini.
Pertarungan untuk lolos ke Liga Champions
Keberhasilan tawaran apa pun kemungkinan besar akan bergantung pada apakah Manchester United dan Liverpool mampu memastikan tempat di Liga Champions untuk musim depan. Meskipun Manchester United hampir memastikan lolos setelah mengalahkan Chelsea, Liverpool masih harus berjuang keras untuk mengamankan posisi lima besar. Negosiasi diperkirakan akan semakin intensif pada awal Mei karena kedua klub berupaya mengungguli para pesaingnya sebelum sorotan dunia beralih ke Piala Dunia.