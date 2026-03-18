Apakah Man Utd akan memutuskan hubungan dengan Joshua Zirkzee?! Penyerang tersebut memerintahkan agennya untuk mengatur kepergiannya dari Old Trafford menjelang bursa transfer musim panas
Pria asal Belanda itu merasa 'kecewa dan sedih' karena hanya mendapat peran kecil
Harapan sangat tinggi saat Zirkzee tiba di Old Trafford dari Bologna, namun mimpi itu dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk bagi pemain berusia 24 tahun tersebut. Penyerang ini nyaris tak pernah mendapat kesempatan menjadi starter di Liga Premier pada tahun 2026, dengan total waktu bermain yang sangat minim, yakni hanya 28 menit sepanjang tahun kalender ini, dan pencoretan dari starting line-up dalam laga melawan Aston Villa baru-baru ini menjadi puncak dari segala masalahnya.
Ketidakstabilan yang terus-menerus di balik layar di Manchester United dilaporkan telah berdampak buruk pada moral sang pemain. Laporan dari TuttoSport menyebutkan bahwa Zirkzee merasa "putus asa dan sedih" dengan posisinya saat ini di skuad, setelah gagal melihat perubahan yang ia harapkan pasca pergantian manajer di klub. Kurangnya waktu bermain telah membuatnya kehilangan tempat di tim nasional Belanda, yang semakin memicu keinginannya untuk memulai awal yang baru.
Agen sedang mengurus kepindahan musim panas
Dengan hubungan antara pemain dan klub yang sudah mencapai titik kritis, perwakilan Zirkzee, Kia Joorabchian, sudah mulai menjajaki kemungkinan transfer pada musim panas nanti. Meskipun sang striker sebelumnya ragu untuk hengkang pada Januari lalu dan menolak tawaran dari berbagai klub di Eropa, kini sikapnya telah berubah secara signifikan. Fokusnya kini tertuju pada kembalinya ke Serie A, di mana sang penyerang pernah menjalani periode paling produktif dalam kariernya.
Juventus diyakini menjadi kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya, memandang pemain asal Belanda ini sebagai "kesempatan dengan biaya rendah" jika United bersedia bernegosiasi. Bianconeri telah lama mengagumi sang pemain dan kemungkinan akan merancang kesepakatan awal berupa pinjaman dengan opsi pembelian. Dengan nilai pasar United yang dilaporkan turun ke kisaran €25 juta hingga €30 juta, raksasa Italia tersebut merasa memiliki peluang nyata untuk mendapatkan pemain yang pernah menggebrak liga tersebut dengan harga yang menguntungkan.
Upaya Roma terhambat oleh kekacauan di jajaran manajemen
Juventus bukanlah satu-satunya klub Italia yang memantau situasi ini, karena Roma sebelumnya telah menyatakan minat yang kuat untuk mendatangkan sang striker. Namun, gejolak internal di Old Trafford membuat potensi kesepakatan apa pun sulit untuk diwujudkan. Direktur olahraga Roma, Ricky Massara, baru-baru ini berbicara mengenai upaya tersebut, dan menegaskan bahwa pemecatan Ruben Amorim telah mengubah dinamika bursa transfer.
Petinggi Giallorossi itu sangat jujur mengenai situasi ini, dengan menyatakan: "Dia adalah penyerang tengah Manchester United yang disukai banyak klub, bukan hanya kami. Tentu saja, situasinya berbeda setelah pergantian manajemen ini, tidak ada kontak yang sedang berlangsung, tetapi saya tidak akan fokus pada nama-nama individu." Meskipun saat ini tidak ada kabar, Roma tetap sangat membutuhkan daya serang dan dapat kembali ke meja perundingan jika Zirkzee tetap berada di pinggiran tim utama United di bawah manajer permanen berikutnya.
Masa depan yang tak pasti di bawah kepemimpinan Michael Carrick dan seterusnya
Untuk saat ini, Zirkzee masih menjadi bagian dari skuad yang dianggap terlalu tipis oleh petinggi United sehingga tidak memungkinkan adanya pemain senior yang hengkang di tengah musim. Ada secercah harapan di dalam klub bahwa susunan kepelatihan baru mungkin bisa memberikan awal yang baru yang dibutuhkan Zirkzee untuk bersinar di Inggris. Namun, pihak sang pemain tampaknya sudah memutuskan bahwa masa depannya ada di tempat lain. Meskipun United mungkin masih menuntut biaya transfer yang lebih tinggi dari €25 juta yang dikabarkan, terutama dengan minat dari klub-klub Liga Premier lainnya yang berpotensi menaikkan harga, momentum saat ini mengarah pada kembalinya Zirkzee ke benua Eropa. Kecuali Zirkzee dapat mengalami transformasi dramatis dalam produktivitas golnya sebelum akhir musim, kepergian pada musim panas tampaknya menjadi kesimpulan logis bagi semua pihak yang terlibat.
