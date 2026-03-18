Apakah Man Utd akan memutuskan hubungan dengan Joshua Zirkzee?! Penyerang tersebut memerintahkan agennya untuk mengatur kepergiannya dari Old Trafford menjelang bursa transfer musim panas

Harapan sangat tinggi saat Zirkzee tiba di Old Trafford dari Bologna, namun mimpi itu dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk bagi pemain berusia 24 tahun tersebut. Penyerang ini nyaris tak pernah mendapat kesempatan menjadi starter di Liga Premier pada tahun 2026, dengan total waktu bermain yang sangat minim, yakni hanya 28 menit sepanjang tahun kalender ini, dan pencoretan dari starting line-up dalam laga melawan Aston Villa baru-baru ini menjadi puncak dari segala masalahnya.

Ketidakstabilan yang terus-menerus di balik layar di Manchester United dilaporkan telah berdampak buruk pada moral sang pemain. Laporan dari TuttoSport menyebutkan bahwa Zirkzee merasa "putus asa dan sedih" dengan posisinya saat ini di skuad, setelah gagal melihat perubahan yang ia harapkan pasca pergantian manajer di klub. Kurangnya waktu bermain telah membuatnya kehilangan tempat di tim nasional Belanda, yang semakin memicu keinginannya untuk memulai awal yang baru.