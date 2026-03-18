Apakah Man Utd akan melancarkan upaya besar-besaran senilai £100 juta untuk merekrut Sandro Tonali?! Ketertarikan Setan Merah terhadap gelandang Newcastle itu 'sangat jelas'
Setan Merah mengincar kesepakatan besar untuk Tonali
Minat dari Old Trafford untuk mendatangkan Tonali "sangat jelas", menurut iPaper, meskipun kesepakatan apa pun kemungkinan besar akan membutuhkan biaya transfer rekor Inggris untuk meyakinkan Newcastle melepas aset andalan mereka. Dengan Casemiro yang akan hengkang pada akhir musim ini, petinggi United sangat ingin menyuntikkan energi dan pengalaman di Liga Premier ke lini tengah yang selama ini kesulitan menjaga konsistensi.
Meskipun pemain seperti Elliot Anderson dan Adam Wharton dikaitkan dengan kepindahan ke M16, Tonali telah melesat ke puncak daftar incaran. Laporan tersebut menyebutkan bahwa United yakin kemampuan box-to-box-nya akan melengkapi keterampilan teknis Kobbie Mainoo dengan sempurna, yang berpotensi membentuk kemitraan dinamis di bawah rezim olahraga baru.
Newcastle bertekad mempertahankan bintang asal Italia
Meskipun desas-desus semakin kencang, Newcastle siap berjuang untuk mempertahankan bintang andalan mereka. Klub tersebut dilaporkan akan meminta biaya transfer lebih dari £100 juta ($133 juta) untuk pemain yang mereka yakini sudah berada di jajaran gelandang elit kasta tertinggi. Frustrasi internal semakin meningkat di Tyneside terkait spekulasi yang tak henti-hentinya, terutama setelah sang pemain menampilkan beberapa penampilan terbaiknya belakangan ini.
Eddie Howe menghadapi masalah tambahan saat mengatur ketersediaan skuad, baru-baru ini ia mencatat bahwa Tonali merasa tidak sehat setelah latihan menjelang pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Barcelona di Camp Nou, dengan skor agregat imbang 1-1. Manajer tersebut mengatakan: "Dia merasa tidak sehat setelah latihan Jumat. Dengan cepat menjadi jelas bahwa dia tidak akan bisa ikut dalam perjalanan. Jadi, semoga saja ini mengikuti pola yang sama dengan penyakit-penyakit lain yang pernah kami alami dan pemulihannya cukup cepat."
Pengakuan jujur sang gelandang memicu spekulasi
Spekulasi semakin memanas akibat komentar sang pemain sendiri mengenai masa depannya. Meskipun ia masih merasa bahagia di St. James' Park, ia telah terbuka mengenai sifat tak terduga dari bursa transfer. Ketika ditanya mengenai komitmen jangka panjangnya, gelandang tersebut mengatakan pada November lalu: “Saya tidak ingin mengatakan bahwa saya ingin bertahan di sini selama 10 tahun, lalu dalam dua tahun, tiga tahun, empat tahun [atau] lima tahun ke depan saya akan pergi. Saya ingin memikirkannya, hanya untuk diri saya sendiri, tahun demi tahun. Inilah sepak bola. Musim panas lalu sangat sulit bagi kami, bagi Alex [Isak], tapi inilah sepak bola. Jika Anda memiliki pilihan untuk hidup Anda, untuk tim lain, Anda perlu memikirkan segalanya. Saya tidak ingin mengatakan ‘Ya, saya ingin tinggal di sini selama 10 tahun,’ tapi saat ini saya bahagia di sini. Saya tidak memikirkan apa pun tentang tim lain."
Kendala keuangan dalam upaya merekrut pemain United
Harga sebesar £100 juta tetap menjadi hambatan terbesar bagi Setan Merah di tengah pembatasan keuangan yang mereka hadapi. Untuk membiayai transfer sebesar itu, United mungkin harus melepas beberapa pemain bintang. Sementara itu, Newcastle sudah mulai mencari calon pengganti seperti Lamine Camara dan Djaoui Cisse untuk memastikan mereka tidak kekurangan pemain. Namun, tujuan utama mereka tetap bersaing dengan klub-klub seperti Manchester United di bursa transfer, bukan menjadi klub pemasok pemain bagi rival-rival mereka di Liga Premier.
