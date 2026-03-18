Apakah Man Utd akan melancarkan upaya besar-besaran senilai £100 juta untuk merekrut Sandro Tonali?! Ketertarikan Setan Merah terhadap gelandang Newcastle itu 'sangat jelas'

Spekulasi semakin memanas akibat komentar sang pemain sendiri mengenai masa depannya. Meskipun ia masih merasa bahagia di St. James' Park, ia telah terbuka mengenai sifat tak terduga dari bursa transfer. Ketika ditanya mengenai komitmen jangka panjangnya, gelandang tersebut mengatakan pada November lalu: “Saya tidak ingin mengatakan bahwa saya ingin bertahan di sini selama 10 tahun, lalu dalam dua tahun, tiga tahun, empat tahun [atau] lima tahun ke depan saya akan pergi. Saya ingin memikirkannya, hanya untuk diri saya sendiri, tahun demi tahun. Inilah sepak bola. Musim panas lalu sangat sulit bagi kami, bagi Alex [Isak], tapi inilah sepak bola. Jika Anda memiliki pilihan untuk hidup Anda, untuk tim lain, Anda perlu memikirkan segalanya. Saya tidak ingin mengatakan ‘Ya, saya ingin tinggal di sini selama 10 tahun,’ tapi saat ini saya bahagia di sini. Saya tidak memikirkan apa pun tentang tim lain."