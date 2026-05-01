Man City WSL GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Apakah Man City mulai goyah? Kenangan pahit dari perebutan gelar di masa lalu mengancam akan menggagalkan musim WSL yang dominan ini

Sudah berminggu-minggu ini, perebutan gelar Liga Super Wanita terasa seperti sekadar formalitas belaka. Manchester City unggul sembilan poin pada akhir Januari. Kemudian, seminggu kemudian, mereka menghancurkan juara bertahan Chelsea dengan skor 5-1 untuk memperlebar keunggulan menjadi 11 poin. Pasti sudah pasti, bukan? Namun, meskipun City hanya tinggal memainkan dua pertandingan lagi, perebutan gelar ini tampaknya akan berlanjut hingga hari terakhir.

Hal itu karena, setelah berminggu-minggu tampak sama sekali tak terpengaruh oleh tekanan, beberapa kelemahan mulai terlihat saat Cityzens berupaya meraih gelar WSL pertama mereka sejak 2016. Keunggulan 11 poin itu perlahan-lahan terkikis, terutama oleh Arsenal, yang kini tertinggal delapan poin dari pemuncak klasemen dengan dua pertandingan tersisa. The Gunners juga sedang dalam performa terbaiknya, dengan mereka berada di ambang menjadi tim Inggris pertama yang mencapai final Liga Champions Wanita dua kali berturut-turut.

Nasib masih sepenuhnya di tangan City, dan jadwal sisa pertandingan terlihat menguntungkan di atas kertas. Akhir pekan ini, tim asuhan Andree Jeglertz akan menjamu Liverpool yang berada di peringkat ketiga dari bawah, sebelum menutup musim dengan bertandang ke West Ham yang berada di peringkat kedua dari bawah pada 16 Mei. Namun, klub ini, dan banyak pemainnya, pernah mengalami situasi serupa sebelumnya. Jadi, apakah hantu-hantu persaingan perebutan gelar di masa lalu kembali menghantui mereka? Atau bisakah City mengusir setan-setan itu dan melewati garis finis, mengakhiri penantian 10 tahun mereka untuk gelar WSL kedua?

    Posisi strategis

    Hampir tak ada yang menduga situasi ini akan terjadi, bahkan ketika City, setelah menghancurkan Chelsea, justru kalah 1-0 di kandang Arsenal pada awal Februari. Itu adalah kekalahan liga pertama mereka sejak pekan pembuka, saat masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari kekalahan 2-1 di Stamford Bridge, dan kekalahan itu terjadi saat menghadapi tim yang tangguh—tak lain adalah juara Eropa bertahan. Arsenal adalah tim yang fantastis, meskipun awal musim yang lambat menghambat upaya mereka merebut gelar WSL. Hasil tersebut wajar dan dapat dimengerti, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran.

    Bahkan pada bulan Maret, ketika City ditahan imbang tanpa gol secara mengejutkan oleh Aston Villa, masih tampak mustahil bahwa gelar juara akan lepas dari genggaman mereka. Tentu saja itu adalah hasil yang mengecewakan, tetapi tim telah menciptakan jarak yang cukup jauh di puncak klasemen. Selain itu, mereka merespons dengan brilian, mengalahkan tim kejutan musim ini, Tottenham, 5-2 sebelum menghancurkan Manchester United 3-0 di Old Trafford.

    Menghadapi tekanan

    Penampilan tim dari sisi merah Manchester itu terasa layaknya tim juara. United nyaris tak bisa bersaing, dan jika dua kekeliruan pada pekan-pekan sebelumnya sempat menghilangkan sebagian perasaan bahwa perebutan gelar sudah berakhir, hasil ini mengembalikannya. Keunggulan 11 poin kembali terjalin dan pertanyaan-pertanyaan kepada Jeglertz setelah pertandingan berfokus pada seberapa baik para pemainnya menangani tekanan.

    "Saya tidak melihat tekanan itu akan terlalu berat karena kami sangat terbuka soal itu," katanya dalam konferensi pers pasca-pertandingan di Old Trafford. "Tentu saja ada tekanan pada tim, tapi kami sudah membicarakannya, bahwa itu wajar, tapi kami tetap bisa melakukan hal-hal yang kami sepakati untuk dilakukan. Kami tetap bisa melakukan hal-hal yang kami kuasai di lapangan.

    "Jika Anda bisa mengatasinya, dan juga merasa bahwa Anda dikelilingi oleh pemain-pemain hebat, akan lebih mudah untuk menghadapinya. Itulah yang selalu kami lakukan. Kami membicarakannya saat diperlukan, tetapi pada saat yang sama, kami tetap tampil. Mengatasi hal itu memiliki arti tersendiri."

    Kesalahan mengejutkan

    Namun, kemampuan untuk mengatasi tekanan itu kini akan diuji lebih keras daripada sepanjang musim ini, setelah kekalahan mengejutkan 3-2 dari Brighton akhir pekan lalu.

    Dario Vidosic memimpin proyek menarik di pantai selatan, membawa Seagulls ke semifinal Piala FA musim ini, di mana mereka akan menghadapi Liverpool akhir pekan depan untuk memperebutkan tempat di Wembley setelah mengalahkan Arsenal di perempat final. Namun, inkonsistensi telah menghalangi mereka untuk mencapai prestasi serupa di WSL musim ini, dengan kekalahan dalam keenam pertemuan mereka melawan lima tim teratas saat ini sebelum kedatangan City.

    Oleh karena itu, hanya sedikit yang mengira mereka akan memecahkan kebuntuan dengan mengalahkan pemimpin klasemen dalam pertandingan seru yang menghasilkan lima gol.

    Masalah dan kelemahan

    Pertandingan itu menyoroti beberapa masalah yang sudah diketahui, terutama di lini pertahanan, di mana Alex Greenwood harus bermain di posisi yang bukan posisinya sebagai bek kiri, sementara Leila Ouahabi—yang kontraknya akan berakhir musim panas ini—tidak lagi mendapat kesempatan bermain di posisi aslinya. Karena performa City yang sangat baik dan kemampuan adaptasi Greenwood yang tinggi, kelemahan ini tidak sering terungkap, tetapi Brighton dengan senang hati memanfaatkan fakta bahwa bintang Inggris itu tidak berada di posisi terbaiknya, dan bahwa lini pertahanan tengah, meskipun secara umum tetap kokoh, menjadi lebih lemah tanpa kehadirannya.

    Vivianne Miedema, yang masih absen karena alasan pribadi, juga sangat dirindukan oleh pemimpin klasemen liga. Belum ada jadwal pasti kapan ia akan kembali, dan belum jelas peran apa yang akan ia mainkan dalam dua pertandingan terakhir musim ini. Ia tampil luar biasa sepanjang musim, berkolaborasi dengan sangat baik bersama pencetak gol terbanyak Khadija Shaw, dan desas-desus seputar kontrak Shaw yang akan habis hanya menambah kekhawatiran para penggemar saat mereka menonton, berharap tim mereka bisa meraih gelar WSL untuk pertama kalinya dalam satu dekade.

    Sudah dibuang sebelumnya

    Pada titik ini, akan tetap menjadi kejutan besar jika City gagal mengangkat trofi pada pertengahan Mei. Mereka masih unggul enam poin di puncak klasemen, dengan selisih gol yang jauh lebih baik daripada Chelsea yang berada di posisi kedua. Namun, Arsenal yang berada di posisi ketiga merupakan ancaman terbesar bagi City, tertinggal delapan poin dengan dua pertandingan lebih sedikit.

    Jadi, semuanya masih dalam kendali City. Menangkan dua laga terakhir mereka, melawan Liverpool dan West Ham—dua dari tiga tim terbawah WSL—dan mereka akan menjadi juara. Namun, wajar jika beberapa pendukung merasakan rasa deja vu yang mengkhawatirkan. Lagi pula, dua tahun lalu City unggul sembilan poin dari Chelsea dengan dua laga tersisa, hanya untuk kalah di kandang dari Arsenal dalam kekalahan yang membuka lebar persaingan gelar.

    Beberapa jam kemudian, The Blues menghancurkan Bristol City 8-0 untuk memperkecil selisih menjadi enam poin sekaligus menghilangkan keunggulan selisih gol City yang signifikan. Kemudian, di pertengahan pekan, mereka mengalahkan Tottenham dalam pertandingan yang tertunda untuk naik ke puncak klasemen berdasarkan selisih gol menjelang akhir pekan terakhir. Kemenangan 6-0 yang tak terlupakan atas Manchester United akan memastikan gelar bagi tim asuhan Emma Hayes, meskipun City menang 2-1 di kandang Aston Villa.

    Mengusir setan

    Bagi City, kehilangan gelar juara musim ini, dari posisi seperti ini, akan terasa jauh lebih menyakitkan. Jeglertz tentu saja belum ada di sini saat itu, dan banyak nama dalam skuad yang juga baru. Namun, masih ada 10 pemain di klub ini yang merasakan kekecewaan pada tahun 2024, 10 pemain yang akan berjuang mati-matian untuk menghindari hal serupa.

    Kemenangan atas Liverpool akhir pekan ini akan sangat membantu menenangkan kegelisahan. The Reds adalah tim yang lebih baik daripada yang ditunjukkan oleh posisi mereka di klasemen, setelah melewati awal musim WSL yang luar biasa tanpa kemenangan yang berlangsung selama 11 pertandingan dan berlanjut hingga Tahun Baru, namun berakhir berkat jendela transfer Januari yang kuat. Mereka telah memenangkan empat dari delapan pertandingan terakhir dan mencapai semifinal FA Cup, sementara pelatih kepala Gareth Taylor pasti memiliki motivasi tersendiri dalam laga ini setelah dipecat oleh City pada Maret tahun lalu.

    Namun, tim City ini luar biasa. Mereka dilatih dengan baik, diatur dengan brilian, dan memiliki beragam talenta top yang luar biasa, semua mampu menciptakan momen penentu kemenangan. Setelah membiarkan keraguan merayap dalam pembicaraan eksternal tentang ambisi gelar mereka, pemuncak klasemen dapat menghapus semua itu pada Minggu ini dengan respons besar, yang membuktikan mengapa mereka pantas mengangkat trofi WSL.

    Bangkit di saat-saat krusial dan mengatasi tekanan adalah ciri khas para juara. Akhir pekan ini, itulah yang harus dilakukan City.

