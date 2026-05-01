Apakah Man City mulai goyah? Kenangan pahit dari perebutan gelar di masa lalu mengancam akan menggagalkan musim WSL yang dominan ini

Hal itu karena, setelah berminggu-minggu tampak sama sekali tak terpengaruh oleh tekanan, beberapa kelemahan mulai terlihat saat Cityzens berupaya meraih gelar WSL pertama mereka sejak 2016. Keunggulan 11 poin itu perlahan-lahan terkikis, terutama oleh Arsenal, yang kini tertinggal delapan poin dari pemuncak klasemen dengan dua pertandingan tersisa. The Gunners juga sedang dalam performa terbaiknya, dengan mereka berada di ambang menjadi tim Inggris pertama yang mencapai final Liga Champions Wanita dua kali berturut-turut.

Nasib masih sepenuhnya di tangan City, dan jadwal sisa pertandingan terlihat menguntungkan di atas kertas. Akhir pekan ini, tim asuhan Andree Jeglertz akan menjamu Liverpool yang berada di peringkat ketiga dari bawah, sebelum menutup musim dengan bertandang ke West Ham yang berada di peringkat kedua dari bawah pada 16 Mei. Namun, klub ini, dan banyak pemainnya, pernah mengalami situasi serupa sebelumnya. Jadi, apakah hantu-hantu persaingan perebutan gelar di masa lalu kembali menghantui mereka? Atau bisakah City mengusir setan-setan itu dan melewati garis finis, mengakhiri penantian 10 tahun mereka untuk gelar WSL kedua?