Trundle yakin bahwa anggota dewan yang terkenal punya sesuatu untuk disorakkan, dengan legenda kultus Swansea itu, berbicara bekerja sama dengan Eagle Predict, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah kembali ke kasta tertinggi memungkinkan bagi klub yang terlempar ke Championship pada 2018: “Saya memang berpikir dengan [Vitor] Matos datang sekarang, dia luar biasa di lingkungan klub. Saya rasa ini pertama kalinya kami memiliki basis suporter yang tidak terpecah. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, bagi saya mungkin 50-50 ketika saya berada di sekitar kota dan mendengar orang-orang berbicara. Tetapi dengan pelatih sekarang, semua orang mendukungnya.

“Saya pikir rekrutan yang kami datangkan, meskipun mereka mungkin bukan nama-nama besar dan banyak orang di sepak bola tidak akan mengenal mereka, kami telah melakukannya dengan baik selama bertahun-tahun dalam menemukan para pemain itu.

“Yang saya suka dari apa yang kami lakukan musim ini, kami tidak keluar dan membeli delapan atau sembilan pemain untuk menambal skuad. Kami melihat untuk mendatangkan seseorang seharga £6 juta, seseorang seharga £5 juta, padahal kami belum pernah melakukan itu sebelumnya.

“Jadi semoga para pemain ini akan datang, mendapatkan awal dan tempat. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dengan dua tempat play-off itu juga terbuka, saya memang berpikir ini akan menjadi musim yang menarik dan saya pikir kami juga akan berada di sekitar sana.”