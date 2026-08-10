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Apakah Luka Modric & Snoop Dogg akan merayakannya? Legenda Swansea Lee Trundle menjelaskan mengapa penunjukan yang cerdik & bisnis transfer yang cerdas bisa mewujudkan kembalinya ke Premier League
Superstar rap & pemenang Ballon d'Or menjadi investor
Wrexham terus menjadi sorotan sejak aktor Hollywood Ryan Reynolds dan Rob Mac merampungkan pengambilalihan mengejutkan mereka di Racecourse Ground pada 2021. Kebangkitan pesat membawa mereka dari National League ke Championship.
Swansea mengakhiri musim lalu di posisi empat tingkat dan tujuh poin di belakang Wrexham, dengan kedua tim gagal mendapatkan tiket ke perebutan play-off. Dengan dua tempat tambahan yang diperebutkan musim ini, saat delapan besar memburu promosi, rencana ambisius sedang disusun di dua ujung berbeda Wales.
Superstar rap Snoop menghadiri laga pertama Swans pada 2025-26, setelah menjadi pemegang saham minoritas, sementara ikon Real Madrid peraih Ballon d'Or, Modric, yang menandatangani kontrak baru dengan AC Milan pada usia 40 tahun, juga menjadi sosok lain yang ikut berinvestasi dalam proyek menarik tersebut.
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Bisakah Swansea mewujudkannya untuk Modric & Snoop Dogg?
Trundle yakin bahwa anggota dewan yang terkenal punya sesuatu untuk disorakkan, dengan legenda kultus Swansea itu, berbicara bekerja sama dengan Eagle Predict, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah kembali ke kasta tertinggi memungkinkan bagi klub yang terlempar ke Championship pada 2018: “Saya memang berpikir dengan [Vitor] Matos datang sekarang, dia luar biasa di lingkungan klub. Saya rasa ini pertama kalinya kami memiliki basis suporter yang tidak terpecah. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, bagi saya mungkin 50-50 ketika saya berada di sekitar kota dan mendengar orang-orang berbicara. Tetapi dengan pelatih sekarang, semua orang mendukungnya.
“Saya pikir rekrutan yang kami datangkan, meskipun mereka mungkin bukan nama-nama besar dan banyak orang di sepak bola tidak akan mengenal mereka, kami telah melakukannya dengan baik selama bertahun-tahun dalam menemukan para pemain itu.
“Yang saya suka dari apa yang kami lakukan musim ini, kami tidak keluar dan membeli delapan atau sembilan pemain untuk menambal skuad. Kami melihat untuk mendatangkan seseorang seharga £6 juta, seseorang seharga £5 juta, padahal kami belum pernah melakukan itu sebelumnya.
“Jadi semoga para pemain ini akan datang, mendapatkan awal dan tempat. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dengan dua tempat play-off itu juga terbuka, saya memang berpikir ini akan menjadi musim yang menarik dan saya pikir kami juga akan berada di sekitar sana.”
Pahlawan kultus antusias dengan potensi di South Wales
Trundle menambahkan tentang Swansea yang punya potensi untuk menyamai Wrexham, dengan hal itu hanya soal bagaimana membukanya: "Ada, dan saya rasa kami juga sudah sempat merasakannya. Kami pergi ke Premier League dan semua orang mungkin mengira itu hanya akan menjadi keajaiban satu musim, tetapi kami berhasil bertahan di sana selama tujuh tahun.
"Dan bagi klub sebesar Swansea untuk bisa bertahan di sana dan bukan hanya bersaing, tetapi juga memenangi trofi besar di Piala Liga dan tampil di Liga Europa serta bermain melawan tim-tim seperti Valencia dan Napoli, sungguh surreal melihat sejauh mana klub ini melangkah. Jadi kami sudah merasakan itu dalam beberapa tahun terakhir dan ke sanalah klub ini ingin kembali.
"Dengan para pemilik yang masuk, bukan hanya Snoop Dogg dan Modric, tetapi pemilik lain yang datang juga luar biasa dan mereka juga ingin mendorong klub ini maju. Mereka terlibat dalam keseharian.
"Meskipun mereka tidak berada di sini, semuanya akan lewat telepon dan mereka akan berkomunikasi setiap hari. Mereka adalah kelompok yang ingin melihat klub ini kembali ke Premier League dan itulah yang ingin didengar para penggemar."
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Jadwal Swansea 2026-27: laga pembuka Championship & derby kontra Wrexham
Swansea sudah tersingkir dari Carabao Cup musim ini, kompetisi yang mereka menangi pada 2013, setelah menelan kekalahan tipis 1-0 pada putaran pertama dari Birmingham milik Tom Brady.
Mereka berharap bisa mengawali kampanye Championship dengan kemenangan saat bertandang ke Stoke pada Sabtu, sementara derby pertama pada 2026-27 akan mempertemukan Wrexham yang bertandang ke Swansea.com Stadium pada 5 September.
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